RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Галузі економіки
/
Ринок енергоносіїв
в контексті

Ринок енергоносіїв в контексті
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 175176177178>
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 10:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  sequence написав:Потому напишите просто - я хочу, чтобы было тепло, тогда победим


в прошлом году после 22 февраля у нас началась весна (+11/13с днем)
в этом году будет +8/11С через 2 недели (кстати в воскресенье было +8с днем)

надеюсь, что морозы в прошлом (ночью +2/3, днем 8/10 нормально)
prodigy
 
Повідомлень: 7175
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2955 раз.
Подякували: 2803 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 16:08

  prodigy написав:
  sequence написав:Потому напишите просто - я хочу, чтобы было тепло, тогда победим


в прошлом году после 22 февраля у нас началась весна (+11/13с днем)
в этом году будет +8/11С через 2 недели (кстати в воскресенье было +8с днем)

надеюсь, что морозы в прошлом (ночью +2/3, днем 8/10 нормально)

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
А как насчёт металлургии, машиностроения, сельхоз химии, транспорта, пищевой, ..... общественных заведений, школ, вузов, производственных помещений,...
- Или в мозгах уже укоренилась "банановая Украина"?
И как животным "больше пианино не о чём мечтать"?
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9356
З нами з: 20.09.12
Подякував: 742 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 19:25

Попалась на глаза интересная статистика. Германия, оказывается, даже с наполовину остановленной атомной генерацией остается крупным нетто-экспортером электроэнергии. Вывод - на поверку нельзя принимать ничего, каким бы мощным экспертом по энергетике, Германии и всему, что только можно придумать кто-то не прикидывался...

Зображення
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12365
З нами з: 02.05.18
Подякував: 3241 раз.
Подякували: 7068 раз.
 
Профіль
16
8
1
3
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 18:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Я би сказав, що ключовий "чорний лебідь" сьогодні - це знову енергетика.
https://neftegaz.ru/news/nuclear/724584 ... ra-na-aes/
Государственная энергокомпания Electricite de France SA снизила свой прогноз по производству атомной энергии во Франции, пишет Bloomberg.
Издание утверждает, что страна все еще может столкнуться с перебоями в энергоснабжении этой зимой.
Согласно заявлению, опубликованному компанией, прогноз был снижен до 295-315 ТВт*ч с диапазона 300-330 ТВт*ч.

На зрозумілій мові - Європі (Франція, Німеччина, Бельгія, Великобританія, Італія) додатково знадобиться від 1,5 до 4,5 млрд. куб. газу для генерації електрики у 2022.
Дешевого газу влітку не буде. Ціни на електрику в ЄС цілий рік будуть високими. Ніякого зростання промисловості в ЄС не буде.
Denik
 
Повідомлень: 1434
З нами з: 23.02.09
Подякував: 484 раз.
Подякували: 966 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 18:41

  somilitark написав:
  Shaman написав: лучше хоть над аргументами подумайте :D

Студенти щось тягнуть на рокету і не можуть зрозуміти 2*2.
Є один інтегральний показник стану економіки, це стан бюджета і курс на табло.
Бюджет в шоколаді, Нбу не знає що щє вигадати, щоб якось вгамувати ревальвацію, але рокетчики заперечують дуже прості і примітивні речі.
Дійсно рокетчики це якась віруюча секта, бо логікі ноль, якась віра, не зрозуміло в що.
Так роками і сидять, чекають чогось, моляться :mrgreen:

дефицит бюджета больше 200 ярдов - это в шоколаде??? :lol:
это где так учат/утверждают?

это в шоколаде отдельные распильщики бюджета ;)
Shaman
 
Повідомлень: 1697
З нами з: 29.09.19
Подякував: 279 раз.
Подякували: 576 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 19:51

  Denik написав:Я би сказав, що ключовий "чорний лебідь" сьогодні - це знову енергетика.
https://neftegaz.ru/news/nuclear/724584 ... ra-na-aes/
Государственная энергокомпания Electricite de France SA снизила свой прогноз по производству атомной энергии во Франции, пишет Bloomberg.
Издание утверждает, что страна все еще может столкнуться с перебоями в энергоснабжении этой зимой.
Согласно заявлению, опубликованному компанией, прогноз был снижен до 295-315 ТВт*ч с диапазона 300-330 ТВт*ч.

На зрозумілій мові - Європі (Франція, Німеччина, Бельгія, Великобританія, Італія) додатково знадобиться від 1,5 до 4,5 млрд. куб. газу для генерації електрики у 2022.
Дешевого газу влітку не буде. Ціни на електрику в ЄС цілий рік будуть високими. Ніякого зростання промисловості в ЄС не буде.


Denik, 10 ТВтч разницы? Их доля в общеевропейской генерации = 0,35%. Предпосылок для того, чтобы газ оставался дорогим весь 2022-й, и правда, много. Но влияние конкретно этого фактора вы, по-моему, сильно переоценили.

А всему виной привычка мельчить и гиперболизировать, о которой я уже устал говорить - к "4-летним суперциклам" добавились "ежедневные черные лебеди". Астанавитесь :lol:
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12365
З нами з: 02.05.18
Подякував: 3241 раз.
Подякували: 7068 раз.
 
Профіль
16
8
1
3
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 11:33

  zРадио написав:
  Denik написав:Запаси на кінець сезону відбору будуть орієнтовано 8,5 млрд. куб.м. Імпорт для закачки буде 3-4 млрд. куб.м.

Скорее 7, а не 8,5. И профицит внутренней добычи весной-летом минимальный - неоткуда там взяться 4 миллиардам кубов для закачки в ПХГ. Импортировать придется 6-8, а не 3-4

Я поки що колекціоную Ваші з Орестом перли - прогнози щодо газу, дивлюсь на поточні відбори 40 млн. куб. м., поточні запаси - 10,9.
https://tsoua.com/prozorist/operatyvni-dobovi-dani/
Беру калькулятор і розумію, що середній відбір, включаючи квітень та березень має бути 65 млн. куб. м. за Вашими прогнозами. Це помилка в 1,6 рази
Це дуже подібне до Полосатого - кричати, що доллар буде по 55. :D
Denik
 
Повідомлень: 1434
З нами з: 23.02.09
Подякував: 484 раз.
Подякували: 966 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 11:51

  Denik написав:..
Я поки що колекціоную Ваші з Орестом перли - прогнози щодо газу..

давайте вместо коллекционирования пэрлов вы дадите свое видение среднегодовой цены импортного газ, что будет брать Украина и объемы закачки. Непростой квест - но где наша не пропадала.
Я вангую среднегодовую цену 600 и объем закачки 7,5 млрд м3, на основании вывода, что своя добыча будет дальше падать, как и неконкурентная промышленность.
По зерновым и кукуруку думаю, что за год цены еще вырастут, примерно на 10%.
sequence
 
Повідомлень: 6368
З нами з: 29.12.15
Подякував: 1862 раз.
Подякували: 1741 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 12:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  sequence написав:давайте вместо коллекционирования пэрлов вы дадите свое видение среднегодовой цены импортного газ, что будет брать Украина и объемы закачки. Непростой квест - но где наша не пропадала.
Я вангую среднегодовую цену 600 и объем закачки 7,5 млрд м3, на основании вывода, что своя добыча будет дальше падать, как и неконкурентная промышленность.

Объем своей закачки 7,5 выглядит недостаточным. Объем ПХГ на конец сезона отбора при импорте 0,3 в феврале и 0.3 - в марте оцениваю в 9,2 млрд. куб. м. Объем закачки 8-9 млрд. куб.м, из них импорт 3-4 млрд. куб. м.
Средняя цену оцениваю в 800 из-за вчерашней информации от EDF.
Denik
 
Повідомлень: 1434
З нами з: 23.02.09
Подякував: 484 раз.
Подякували: 966 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 12:17

  Denik написав:
  sequence написав:давайте вместо коллекционирования пэрлов вы дадите свое видение среднегодовой цены импортного газ, что будет брать Украина и объемы закачки. Непростой квест - но где наша не пропадала.
Я вангую среднегодовую цену 600 и объем закачки 7,5 млрд м3, на основании вывода, что своя добыча будет дальше падать, как и неконкурентная промышленность.

Объем своей закачки 7,5 выглядит недостаточным. Объем ПХГ на конец сезона отбора при импорте 0,3 в феврале и 0.3 - в марте оцениваю в 9,2 млрд. куб. м. Объем закачки 8-9 млрд. куб.м, из них импорт 3-4 млрд. куб. м.
Средняя цену оцениваю в 800 из-за вчерашней информации от EDF.


Это ж как вам промышленность не жалко, если вы считаете возможным за полгода закачать в ПХГ 5 млрд кубов украинской добычи.

Конечно, о том, какой дополнительный объем импорта готовых товаров и полуфабриката потребуется экономике при таком низком внутреннем производстве вы подумать забыли :wink:
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12365
З нами з: 02.05.18
Подякував: 3241 раз.
Подякували: 7068 раз.
 
Профіль
16
8
1
3
  #<1 ... 175176177178>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Житлово-комунальне господарство в контексті 1 ... 13, 14, 15
somilitark » Пон 11 лют, 2019 15:08
145 34713
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 лют, 2022 11:58
V tehno-teplo
Ринок праці 1 ... 9, 10, 11
tobias » Вів 05 лис, 2019 09:11
107 40603
Переглянути останнє повідомлення
Сер 19 січ, 2022 15:36
matroSkin
Ринок мобільного зв'язку в Україні
maksjustmaks » Суб 16 тра, 2015 15:25
3 6782
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 тра, 2015 23:32
]OvO[

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.