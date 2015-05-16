Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
sequence написав:Потому напишите просто - я хочу, чтобы было тепло, тогда победим
в прошлом году после 22 февраля у нас началась весна (+11/13с днем) в этом году будет +8/11С через 2 недели (кстати в воскресенье было +8с днем)
надеюсь, что морозы в прошлом (ночью +2/3, днем 8/10 нормально)
А как насчёт металлургии, машиностроения, сельхоз химии, транспорта, пищевой, ..... общественных заведений, школ, вузов, производственных помещений,... - Или в мозгах уже укоренилась "банановая Украина"? И как животным "больше пианино не о чём мечтать"?
Попалась на глаза интересная статистика. Германия, оказывается, даже с наполовину остановленной атомной генерацией остается крупным нетто-экспортером электроэнергии. Вывод - на поверку нельзя принимать ничего, каким бы мощным экспертом по энергетике, Германии и всему, что только можно придумать кто-то не прикидывался...
Государственная энергокомпания Electricite de France SA снизила свой прогноз по производству атомной энергии во Франции, пишет Bloomberg. Издание утверждает, что страна все еще может столкнуться с перебоями в энергоснабжении этой зимой. Согласно заявлению, опубликованному компанией, прогноз был снижен до 295-315 ТВт*ч с диапазона 300-330 ТВт*ч.
На зрозумілій мові - Європі (Франція, Німеччина, Бельгія, Великобританія, Італія) додатково знадобиться від 1,5 до 4,5 млрд. куб. газу для генерації електрики у 2022. Дешевого газу влітку не буде. Ціни на електрику в ЄС цілий рік будуть високими. Ніякого зростання промисловості в ЄС не буде.
Shaman написав: лучше хоть над аргументами подумайте
Студенти щось тягнуть на рокету і не можуть зрозуміти 2*2. Є один інтегральний показник стану економіки, це стан бюджета і курс на табло. Бюджет в шоколаді, Нбу не знає що щє вигадати, щоб якось вгамувати ревальвацію, але рокетчики заперечують дуже прості і примітивні речі. Дійсно рокетчики це якась віруюча секта, бо логікі ноль, якась віра, не зрозуміло в що. Так роками і сидять, чекають чогось, моляться
дефицит бюджета больше 200 ярдов - это в шоколаде??? это где так учат/утверждают?
Государственная энергокомпания Electricite de France SA снизила свой прогноз по производству атомной энергии во Франции, пишет Bloomberg. Издание утверждает, что страна все еще может столкнуться с перебоями в энергоснабжении этой зимой. Согласно заявлению, опубликованному компанией, прогноз был снижен до 295-315 ТВт*ч с диапазона 300-330 ТВт*ч.
На зрозумілій мові - Європі (Франція, Німеччина, Бельгія, Великобританія, Італія) додатково знадобиться від 1,5 до 4,5 млрд. куб. газу для генерації електрики у 2022. Дешевого газу влітку не буде. Ціни на електрику в ЄС цілий рік будуть високими. Ніякого зростання промисловості в ЄС не буде.
Denik, 10 ТВтч разницы? Их доля в общеевропейской генерации = 0,35%. Предпосылок для того, чтобы газ оставался дорогим весь 2022-й, и правда, много. Но влияние конкретно этого фактора вы, по-моему, сильно переоценили.
А всему виной привычка мельчить и гиперболизировать, о которой я уже устал говорить - к "4-летним суперциклам" добавились "ежедневные черные лебеди". Астанавитесь
Denik написав:Запаси на кінець сезону відбору будуть орієнтовано 8,5 млрд. куб.м. Імпорт для закачки буде 3-4 млрд. куб.м.
Скорее 7, а не 8,5. И профицит внутренней добычи весной-летом минимальный - неоткуда там взяться 4 миллиардам кубов для закачки в ПХГ. Импортировать придется 6-8, а не 3-4
Я поки що колекціоную Ваші з Орестом перли - прогнози щодо газу, дивлюсь на поточні відбори 40 млн. куб. м., поточні запаси - 10,9. https://tsoua.com/prozorist/operatyvni-dobovi-dani/ Беру калькулятор і розумію, що середній відбір, включаючи квітень та березень має бути 65 млн. куб. м. за Вашими прогнозами. Це помилка в 1,6 рази Це дуже подібне до Полосатого - кричати, що доллар буде по 55.
Denik написав:.. Я поки що колекціоную Ваші з Орестом перли - прогнози щодо газу..
давайте вместо коллекционирования пэрлов вы дадите свое видение среднегодовой цены импортного газ, что будет брать Украина и объемы закачки. Непростой квест - но где наша не пропадала. Я вангую среднегодовую цену 600 и объем закачки 7,5 млрд м3, на основании вывода, что своя добыча будет дальше падать, как и неконкурентная промышленность. По зерновым и кукуруку думаю, что за год цены еще вырастут, примерно на 10%.
sequence написав:давайте вместо коллекционирования пэрлов вы дадите свое видение среднегодовой цены импортного газ, что будет брать Украина и объемы закачки. Непростой квест - но где наша не пропадала. Я вангую среднегодовую цену 600 и объем закачки 7,5 млрд м3, на основании вывода, что своя добыча будет дальше падать, как и неконкурентная промышленность.
Объем своей закачки 7,5 выглядит недостаточным. Объем ПХГ на конец сезона отбора при импорте 0,3 в феврале и 0.3 - в марте оцениваю в 9,2 млрд. куб. м. Объем закачки 8-9 млрд. куб.м, из них импорт 3-4 млрд. куб. м. Средняя цену оцениваю в 800 из-за вчерашней информации от EDF.
sequence написав:давайте вместо коллекционирования пэрлов вы дадите свое видение среднегодовой цены импортного газ, что будет брать Украина и объемы закачки. Непростой квест - но где наша не пропадала. Я вангую среднегодовую цену 600 и объем закачки 7,5 млрд м3, на основании вывода, что своя добыча будет дальше падать, как и неконкурентная промышленность.
Объем своей закачки 7,5 выглядит недостаточным. Объем ПХГ на конец сезона отбора при импорте 0,3 в феврале и 0.3 - в марте оцениваю в 9,2 млрд. куб. м. Объем закачки 8-9 млрд. куб.м, из них импорт 3-4 млрд. куб. м. Средняя цену оцениваю в 800 из-за вчерашней информации от EDF.
Это ж как вам промышленность не жалко, если вы считаете возможным за полгода закачать в ПХГ 5 млрд кубов украинской добычи.
Конечно, о том, какой дополнительный объем импорта готовых товаров и полуфабриката потребуется экономике при таком низком внутреннем производстве вы подумать забыли