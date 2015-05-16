Додано: Чет 10 лют, 2022 13:39

Denik написав: sequence написав: Denik, я правильно понимаю, что вы надеетесь на падение годового потребления газа страной до 20млрд и менее? Denik, я правильно понимаю, что вы надеетесь на падение годового потребления газа страной до 20млрд и менее?

Нет, потребление будет 25 как минимум.

sequence написав: Беларуськалий мы запретили, русские удобрения зачем-то обложили какими-то невменяемыми пошлинами. Беларуськалий мы запретили, русские удобрения зачем-то обложили какими-то невменяемыми пошлинами.

Беларуськалий - КСl - калий хлор - там нет газа, они просто копают землю. sequence написав: Европа может лихо перекупить часть объемов сжиженного газа с Азии. Европа может лихо перекупить часть объемов сжиженного газа с Азии.

А там что, дешевле?

sequence написав: К тому же готовится запуск СП-2. К тому же готовится запуск СП-2.

СП-2 не запустят пока Путин не деэскалирует хоть немного ситуацию. Ну и половинка СП-2 ничего не решит с текущей заднице с атомной энергетикой в Европе. Нет, потребление будет 25 как минимум.Беларуськалий - КСl - калий хлор - там нет газа, они просто копают землю.А там что, дешевле?СП-2 не запустят пока Путин не деэскалирует хоть немного ситуацию. Ну и половинка СП-2 ничего не решит с текущей заднице с атомной энергетикой в Европе.

Если потребление будет 25, значит импортировать придется где-то 7,5, как я и писал.Внутренняя добыча стагнирует, это нормально, бо газ мы оттуда только выкачиваем, а обратно некому. К тому же, часть внутренней добычи частников пойдет на экспорт в Европу.Беларуськалий я приплел только как производителя удобрений. Нам выкапывать их негде, но этого они не менее нужны. Раньше можно было взять там, пусть даже я не агроном и не понимаю взаимозаменяемость/дополняемость азотных и калийных удобрений.Ну и да, в Азии с газом/энергией налаживается. Китай расконсервировал угольные шахты, плюс русский СС север страны снабжает. Думаю цены припадут таки до 600 уже для нас