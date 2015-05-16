Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Denik написав:На зрозумілій мові - Європі (Франція, Німеччина, Бельгія, Великобританія, Італія) додатково знадобиться від 1,5 до 4,5 млрд. куб. газу для генерації електрики у 2022. Дешевого газу влітку не буде. Ціни на електрику в ЄС цілий рік будуть високими. Ніякого зростання промисловості в ЄС не буде.
Denik, я правильно понимаю, что вы надеетесь на падение годового потребления газа страной до 20млрд и менее? ZРадио верно вопрошает по поводу импорта и промышленности в целом. Те же удобрения делаются из газа. Без удобрений не будет кукуруку, значит, чтобы воспроизвести кукуруку нам придется удобрения импортировать. Откуда? Беларуськалий мы запретили, русские удобрения зачем-то обложили какими-то невменяемыми пошлинами. У БАСФа будем брать? По поводу годовой цены импортного газа я бы не был таким пессимистом. Европа может лихо перекупить часть объемов сжиженного газа с Азии. К тому же готовится запуск СП-2.
zРадио написав:Если не считать, что а) без сильного падения внутреннего производства это нереально и б) объемы внутренней добычи за полгода вы завысили минимум на 1 млрд м3
Добыча частников выросла в 2 раза за 5 лет. Укргаздобыча остановила падение. Процентов 80% потребления газа в Украине - это металлургия, удобоения и сушка зерна. В металлургии и так много всяких вторичных газов чтобы сжигать природный. Вопрос только в себестоимости, будет дорогой - заменят доменным, коксовым, пылеугольным топливом, электроэнергией или биотопливом. Зерно можно сушить, сжигая солому. Я никакой зрады не вижу.
zРадио написав:Это ж как вам промышленность не жалко, если вы считаете возможным за полгода закачать в ПХГ 5 млрд кубов украинской добычи.
При внутрішньому видобутку за півроку 10,5 - закачати цілком реально.
Если не считать, что а) без сильного падения внутреннего производства это нереально и б) объемы внутренней добычи за полгода вы завысили минимум на 1 млрд м3
Схоже розрахунок сам не падіння виробництва. Правда це призведе до падіння експорту товарів. Але зубоожіння наріду також скоротить імпорт товарів та збільшить експорт живої сили. Торгівельний баланс більш-менш збережеться, курсу нічого не загрожуватиме.
zРадио написав:Если не считать, что а) без сильного падения внутреннего производства это нереально и б) объемы внутренней добычи за полгода вы завысили минимум на 1 млрд м3
Добыча частников выросла в 2 раза за 5 лет. Укргаздобыча остановила падение. Процентов 80% потребления газа в Украине - это металлургия, удобоения и сушка зерна. В металлургии и так много всяких вторичных газов чтобы сжигать природный. Вопрос только в себестоимости, будет дорогой - заменят доменным, коксовым, пылеугольным топливом, электроэнергией или биотопливом. Зерно можно сушить, сжигая солому. Я никакой зрады не вижу.
Мабуть потрібні окуляри, бажано не рожеві та не зелені.
Україна за підсумками 2021р скоротила видобуток природного газу на 2,2% (440 млн куб м) – до 19,79 млрд куб м. Середньодобовий видобуток газу компанії складав 37,4 млн куб м (хоча у грудні стабільно вище 38 млн куб м на добу)
sequence написав:Denik, я правильно понимаю, что вы надеетесь на падение годового потребления газа страной до 20млрд и менее?
Нет, потребление будет 25 как минимум.
sequence написав:Беларуськалий мы запретили, русские удобрения зачем-то обложили какими-то невменяемыми пошлинами.
Беларуськалий - КСl - калий хлор - там нет газа, они просто копают землю.
sequence написав:Европа может лихо перекупить часть объемов сжиженного газа с Азии.
А там что, дешевле?
sequence написав:К тому же готовится запуск СП-2.
СП-2 не запустят пока Путин не деэскалирует хоть немного ситуацию. Ну и половинка СП-2 ничего не решит с текущей заднице с атомной энергетикой в Европе.
Если потребление будет 25, значит импортировать придется где-то 7,5, как я и писал. Внутренняя добыча стагнирует, это нормально, бо газ мы оттуда только выкачиваем, а обратно некому. К тому же, часть внутренней добычи частников пойдет на экспорт в Европу. Беларуськалий я приплел только как производителя удобрений. Нам выкапывать их негде, но этого они не менее нужны. Раньше можно было взять там, пусть даже я не агроном и не понимаю взаимозаменяемость/дополняемость азотных и калийных удобрений. Ну и да, в Азии с газом/энергией налаживается. Китай расконсервировал угольные шахты, плюс русский СС север страны снабжает. Думаю цены припадут таки до 600 уже для нас