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Ринок енергоносіїв
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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 175176177178
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 12:18

  Denik написав:..
Средняя цену оцениваю в 800 из-за вчерашней информации от EDF.

что пишут?
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 12:45

Re: Ринок енергоносіїв в контексті

  sequence написав:что пишут?

  Denik написав:На зрозумілій мові - Європі (Франція, Німеччина, Бельгія, Великобританія, Італія) додатково знадобиться від 1,5 до 4,5 млрд. куб. газу для генерації електрики у 2022.
Дешевого газу влітку не буде. Ціни на електрику в ЄС цілий рік будуть високими. Ніякого зростання промисловості в ЄС не буде.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 12:47

Re: Ринок енергоносіїв в контексті

  zРадио написав:Это ж как вам промышленность не жалко, если вы считаете возможным за полгода закачать в ПХГ 5 млрд кубов украинской добычи.

При внутрішньому видобутку за півроку 10,5 - закачати цілком реально.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 12:59

  Denik написав:
  zРадио написав:Это ж как вам промышленность не жалко, если вы считаете возможным за полгода закачать в ПХГ 5 млрд кубов украинской добычи.

При внутрішньому видобутку за півроку 10,5 - закачати цілком реально.


Если не считать, что а) без сильного падения внутреннего производства это нереально и б) объемы внутренней добычи за полгода вы завысили минимум на 1 млрд м3
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 13:20

Re: Ринок енергоносіїв в контексті

Denik, я правильно понимаю, что вы надеетесь на падение годового потребления газа страной до 20млрд и менее?
ZРадио верно вопрошает по поводу импорта и промышленности в целом. Те же удобрения делаются из газа. Без удобрений не будет кукуруку, значит, чтобы воспроизвести кукуруку нам придется удобрения импортировать. Откуда? Беларуськалий мы запретили, русские удобрения зачем-то обложили какими-то невменяемыми пошлинами. У БАСФа будем брать?
По поводу годовой цены импортного газа я бы не был таким пессимистом. Европа может лихо перекупить часть объемов сжиженного газа с Азии. К тому же готовится запуск СП-2.
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 13:25

  zРадио написав:Если не считать, что а) без сильного падения внутреннего производства это нереально и б) объемы внутренней добычи за полгода вы завысили минимум на 1 млрд м3

Добыча частников выросла в 2 раза за 5 лет. Укргаздобыча остановила падение.
Процентов 80% потребления газа в Украине - это металлургия, удобоения и сушка зерна. В металлургии и так много всяких вторичных газов чтобы сжигать природный. Вопрос только в себестоимости, будет дорогой - заменят доменным, коксовым, пылеугольным топливом, электроэнергией или биотопливом. Зерно можно сушить, сжигая солому.
Я никакой зрады не вижу.
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 13:30

Re: Ринок енергоносіїв в контексті

  sequence написав:Denik, я правильно понимаю, что вы надеетесь на падение годового потребления газа страной до 20млрд и менее?

Нет, потребление будет 25 как минимум.
  sequence написав:Беларуськалий мы запретили, русские удобрения зачем-то обложили какими-то невменяемыми пошлинами.

Беларуськалий - КСl - калий хлор - там нет газа, они просто копают землю.
  sequence написав:Европа может лихо перекупить часть объемов сжиженного газа с Азии.

А там что, дешевле?
  sequence написав:К тому же готовится запуск СП-2.

СП-2 не запустят пока Путин не деэскалирует хоть немного ситуацию. Ну и половинка СП-2 ничего не решит с текущей заднице с атомной энергетикой в Европе.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 13:34

  zРадио написав:
  Denik написав:
  zРадио написав:Это ж как вам промышленность не жалко, если вы считаете возможным за полгода закачать в ПХГ 5 млрд кубов украинской добычи.

При внутрішньому видобутку за півроку 10,5 - закачати цілком реально.


Если не считать, что а) без сильного падения внутреннего производства это нереально и б) объемы внутренней добычи за полгода вы завысили минимум на 1 млрд м3


Схоже розрахунок сам не падіння виробництва. Правда це призведе до падіння експорту товарів. Але зубоожіння наріду також скоротить імпорт товарів та збільшить експорт живої сили. Торгівельний баланс більш-менш збережеться, курсу нічого не загрожуватиме.
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 13:37

  Denik написав:
  zРадио написав:Если не считать, что а) без сильного падения внутреннего производства это нереально и б) объемы внутренней добычи за полгода вы завысили минимум на 1 млрд м3

Добыча частников выросла в 2 раза за 5 лет. Укргаздобыча остановила падение.
Процентов 80% потребления газа в Украине - это металлургия, удобоения и сушка зерна. В металлургии и так много всяких вторичных газов чтобы сжигать природный. Вопрос только в себестоимости, будет дорогой - заменят доменным, коксовым, пылеугольным топливом, электроэнергией или биотопливом. Зерно можно сушить, сжигая солому.
Я никакой зрады не вижу.


Мабуть потрібні окуляри, бажано не рожеві та не зелені.

Україна за підсумками 2021р скоротила видобуток природного газу на 2,2% (440 млн куб м) – до 19,79 млрд куб м. Середньодобовий видобуток газу компанії складав 37,4 млн куб м (хоча у грудні стабільно вище 38 млн куб м на добу)

https://expro.com.ua/novini/vidobutok-g ... 0%B1%D1%83).
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 13:39

  Denik написав:
  sequence написав:Denik, я правильно понимаю, что вы надеетесь на падение годового потребления газа страной до 20млрд и менее?

Нет, потребление будет 25 как минимум.
  sequence написав:Беларуськалий мы запретили, русские удобрения зачем-то обложили какими-то невменяемыми пошлинами.

Беларуськалий - КСl - калий хлор - там нет газа, они просто копают землю.
  sequence написав:Европа может лихо перекупить часть объемов сжиженного газа с Азии.

А там что, дешевле?
  sequence написав:К тому же готовится запуск СП-2.

СП-2 не запустят пока Путин не деэскалирует хоть немного ситуацию. Ну и половинка СП-2 ничего не решит с текущей заднице с атомной энергетикой в Европе.

Если потребление будет 25, значит импортировать придется где-то 7,5, как я и писал.
Внутренняя добыча стагнирует, это нормально, бо газ мы оттуда только выкачиваем, а обратно некому. К тому же, часть внутренней добычи частников пойдет на экспорт в Европу.
Беларуськалий я приплел только как производителя удобрений. Нам выкапывать их негде, но этого они не менее нужны. Раньше можно было взять там, пусть даже я не агроном и не понимаю взаимозаменяемость/дополняемость азотных и калийных удобрений.
Ну и да, в Азии с газом/энергией налаживается. Китай расконсервировал угольные шахты, плюс русский СС север страны снабжает. Думаю цены припадут таки до 600 уже для нас
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