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Ринок енергоносіїв
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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 176177178179
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 14:04

Re: Ринок енергоносіїв в контексті

  sequence написав:Если потребление будет 25, значит импортировать придется где-то 7,5, как я и писал.

Если от 25 отнять 21 получится 7,5
  sequence написав:Ну и да, в Азии с газом/энергией налаживается. Китай расконсервировал угольные шахты, плюс русский СС север страны снабжает. Думаю цены припадут таки до 600 уже для нас

СС = 0,1% от общего энергопотребления Китая.
В Азии жопа с Японскими АЭС в стиле - не будем запускать 6 ГВт АЭС (15 млрд. куб. газа в год) из-за того что система физической защиты (от проникновения посторонних самуваев) не прошла положительно аудит.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 14:07

Re: Ринок енергоносіїв в контексті

  akido написав:Мабуть потрібні окуляри, бажано не рожеві та не зелені.

Навчися читати статті до кінця.
Натомість, приватний сектор показує ріст видобутку.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 15:10

  Denik написав:
  akido написав:Мабуть потрібні окуляри, бажано не рожеві та не зелені.

Навчися читати статті до кінця.


Навчися читати не тільки те, що приємно.

Україна за підсумками 2021р скоротила видобуток природного газу на 2,2% (440 млн куб м) – до 19,79 млрд куб м. Про це свідчать розрахунки ExPro. Це найнижче значення за останні 10 років.


  Denik написав:Натомість, приватний сектор показує ріст видобутку.

Приватні компанії збільшили видобуток на 100 млн.куб. При загальному падінні 440 млн.куб.
akido
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 15:16

Re: Ринок енергоносіїв в контексті

  akido написав:Приватні компанії збільшили видобуток на 100 млн.куб. При загальному падінні 440 млн.куб.

Падіння видобутку УГВ цього року припиниться. Баба Юля до 2019 року - через місцеві ради Полтавської області заблокувала видачу ліцензій на видобуток. Ви цього не знали?
Denik
 
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