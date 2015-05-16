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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Чет 10 лют, 2022 14:04
sequence написав:
Если потребление будет 25, значит импортировать придется где-то 7,5, как я и писал.
Если от 25 отнять 21 получится 7,5
sequence написав:
Ну и да, в Азии с газом/энергией налаживается. Китай расконсервировал угольные шахты, плюс русский СС север страны снабжает. Думаю цены припадут таки до 600 уже для нас
СС = 0,1% от общего энергопотребления Китая.
В Азии жопа с Японскими АЭС в стиле - не будем запускать 6 ГВт АЭС (15 млрд. куб. газа в год) из-за того что система физической защиты (от проникновения посторонних самуваев) не прошла положительно аудит.
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Denik
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Додано: Чет 10 лют, 2022 14:07
akido написав:
Мабуть потрібні окуляри, бажано не рожеві та не зелені.
Навчися читати статті до кінця.
Натомість, приватний сектор показує ріст видобутку.
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Denik
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Додано: Чет 10 лют, 2022 15:10
Denik написав: akido написав:
Мабуть потрібні окуляри, бажано не рожеві та не зелені.
Навчися читати статті до кінця.
Навчися читати не тільки те, що приємно.
Україна за підсумками 2021р скоротила видобуток природного газу на 2,2% (440 млн куб м) – до 19,79 млрд куб м. Про це свідчать розрахунки ExPro. Це найнижче значення за останні 10 років.
Denik написав:
Натомість, приватний сектор показує ріст видобутку.
Приватні компанії збільшили видобуток на 100 млн.куб. При загальному падінні 440 млн.куб.
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akido
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Додано: Чет 10 лют, 2022 15:16
akido написав:
Приватні компанії збільшили видобуток на 100 млн.куб. При загальному падінні 440 млн.куб.
Падіння видобутку УГВ цього року припиниться. Баба Юля до 2019 року - через місцеві ради Полтавської області заблокувала видачу ліцензій на видобуток. Ви цього не знали?
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Додано: Чет 10 лют, 2022 16:32
Denik написав: akido написав:
Приватні компанії збільшили видобуток на 100 млн.куб. При загальному падінні 440 млн.куб.
Падіння видобутку УГВ цього року припиниться. Баба Юля до 2019 року - через місцеві ради Полтавської області заблокувала видачу ліцензій на видобуток. Ви цього не знали?
О хоспади... Что еще плохим танцорам мешает? В 2016-м, имея добычу 15 млрд, УГВ (Нафтогаз) рисовал стратегию роста до 20 млрд к 2020-му. По итогу фантазийный рост превратился в фактическое падение, но бюрократы не унимаются и рисуют новую стратегию роста - на этот раз с 13 до 23 млрд. Прямо таки по-олимпийски. Им бы мотивационными тренерами работать, а не руководить природными монополиями и регуляторами рынков
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Додано: Чет 10 лют, 2022 16:39
Denik написав: sequence написав:
Если потребление будет 25, значит импортировать придется где-то 7,5, как я и писал.
Если от 25 отнять 21 получится 7,5
..
Украина в 2021 году сократила на 3,97% объем собственной добычи газа, до 13,67 миллиарда кубометров, заявил глава компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко."
я уже и не знаю что куда плюсовать?
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Додано: Чет 10 лют, 2022 17:53
sequence написав: я уже и не знаю что куда плюсовать?
Якщо приплюсувати початок заяви Вітренка, а не тільки кінець, то в 2022- є шанси не тільки зупинити падіння, про що говорив Denik, але й наздогнати втрачене в 2021-му, проте є підозра, що ціни 7.96грн/м³ вже не буде.
" У грудні вдалося видобути для потреб українських споживачів (без урахування витрат на власні виробничі потреби) 1,1 млрд куб. м газу, це на 2,6 млн куб. м більше, ніж за аналогічний період 2020 року. Відповідно, зростають і середньодобові показники видобутку (38,3 млн куб. м у грудні 2021 проти 38,1 млн куб. м в грудні 2020 року)", – написав він у фейсбуці.
Загалом річний видобуток природного газу у 2021 році склав 13,67 млрд куб. м, що майже на 3,97% менше, ніж у 2020.
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