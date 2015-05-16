Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
zРадио написав:Скорее 7, а не 8,5. И профицит внутренней добычи весной-летом минимальный - неоткуда там взяться 4 миллиардам кубов для закачки в ПХГ. Импортировать придется 6-8, а не 3-4
Якщо навіть рахувати сумарний об'єм, то зараз 10.5, відбір ще не менше 2 місяців по 0.04 щодня. Тож в залишку буде не більше 8 млрд. кубів.
Припиніть сперечатися релігією з арифметикою.
Нафтогаз за февраль-март и половину апреля импортирует миллиард м3, что Деник, отрицавший (и, соответственно, УЖЕ опростоволосившийся) эту возможность как таковую, просто не заметит и объявит себя главгурой не только по кукурузе, но и экономии газа
Ціна на газ у Європі менш ніж за два дні знизилася на 200$, пише Glavred. За даними біржі Ice Futures, вартість березневого ф'ючерсу на хабі TTF у Нідерландах знизилася майже на 14%. Вона становить близько $800 за тисячу кубометрів. Двома днями раніше газ торгувався понад $1000.
GDV29 написав:ЦІНА НА ГАЗ У ЄВРОПІ ЗА ДВА ДНІ ЗНИЗИЛАСЯ НА $200
Ціна на газ у Європі менш ніж за два дні знизилася на 200$, пише Glavred. За даними біржі Ice Futures, вартість березневого ф'ючерсу на хабі TTF у Нідерландах знизилася майже на 14%. Вона становить близько $800 за тисячу кубометрів. Двома днями раніше газ торгувався понад $1000.
GDV29 написав:ЦІНА НА ГАЗ У ЄВРОПІ ЗА ДВА ДНІ ЗНИЗИЛАСЯ НА $200
Ціна на газ у Європі менш ніж за два дні знизилася на 200$, пише Glavred. За даними біржі Ice Futures, вартість березневого ф'ючерсу на хабі TTF у Нідерландах знизилася майже на 14%. Вона становить близько $800 за тисячу кубометрів. Двома днями раніше газ торгувався понад $1000.
GDV29 написав:ЦІНА НА ГАЗ У ЄВРОПІ ЗА ДВА ДНІ ЗНИЗИЛАСЯ НА $200
Ціна на газ у Європі менш ніж за два дні знизилася на 200$, пише Glavred. За даними біржі Ice Futures, вартість березневого ф'ючерсу на хабі TTF у Нідерландах знизилася майже на 14%. Вона становить близько $800 за тисячу кубометрів. Двома днями раніше газ торгувався понад $1000.
GDV29 написав:ЦІНА НА ГАЗ У ЄВРОПІ ЗА ДВА ДНІ ЗНИЗИЛАСЯ НА $200
Ціна на газ у Європі менш ніж за два дні знизилася на 200$, пише Glavred. За даними біржі Ice Futures, вартість березневого ф'ючерсу на хабі TTF у Нідерландах знизилася майже на 14%. Вона становить близько $800 за тисячу кубометрів. Двома днями раніше газ торгувався понад $1000.
zРадио написав:.. уповаете на дожди ради урожая... ..
куда эффективнее уповать на хорошие и недорогие удобрения к урожаю. Но что-то мне подсказывает, что удобрять будут в этом году преимущественно навозом. Экологичненько так
Кстати, попалось на глаза:
Собівартість виробництва цукрових буряків зросте на 44% Витрати на вирощування цукрового буряку в поточному році зростуть на 44%, що може призвести до подальшого скорочення посівних площ під культурою та виникнення дефіциту цукру на внутрішньому ринку. Такі розрахунки озвучила асоціація «Український клуб аграрного бізнесу» на своїй сторінці у Facebook Як зазначається, в 2021 р. Україна вперше була змушена імпортувати сирець цукрової тростини для забезпечення внутрішнього попиту в цукрі. А за останні 5 років посівні площі під цукровим буряком скоротилися на 29%, і становили в 2021 році близько 224 тис. га. Якщо ж порівнювати з початком 2000-х років, то скорочення відбулося практично в 4 рази. «Ситуацію ускладнює стрімке зростання вартості ресурсів в 2021/22 МР. Так, відчутно зросли в ціні добрива, ЗЗР, паливо, орендна плата за землю та інші складові собівартості. Таким чином, за попередніми оцінками собівартість виробництва буряка в 2021/22 МР зросте на 44% в порівнянні з попереднім періодом. Як результат, напередодні нової посівної кампанії фермери, які займалися вирощуванням буряку, починають відмовлятися його сіяти далі та хочуть переорієнтувати своє виробництво на культури, що користуються підвищеним попитом на світовому ринку: кукурудзу, соняшник тощо», — пояснюють в УКАБ
Надо им поговорить с Деником - может какой-нибудь антикриз предложит. Идей много, все свежие и практичные
zРадио написав:Нафтогаз за февраль-март и половину апреля импортирует миллиард м3, что Деник, отрицавший (и, соответственно, УЖЕ опростоволосившийся) эту возможность как таковую, просто не заметит и объявит себя главгурой не только по кукурузе, но и экономии газа
Ги-ги-ги. По 300 млн. імпорту в лютому-березні докине 600 млн. до запасів і буде 9,1-9,5, в не 8,5 млрд куб. м.