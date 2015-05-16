Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
" Втім, як заявив нещодавно керівник "Енергоатому" Петро Котін, за безпековим протоколом, у разі військового конфлікту на території України атомні станції мають бути відключені і залишатимуться "розвантаженими" до "завершення загрози". https://www.bbc.com/ukrainian/features-60391632 "
zРадио написав:Нафтогаз за февраль-март и половину апреля импортирует миллиард м3, что Деник, отрицавший (и, соответственно, УЖЕ опростоволосившийся) эту возможность как таковую, просто не заметит и объявит себя главгурой не только по кукурузе, но и экономии газа
Ги-ги-ги. По 300 млн. імпорту в лютому-березні докине 600 млн. до запасів і буде 9,1-9,5, в не 8,5 млрд куб. м.
Как раз будет импортировано около млрд м3 за 2,5 месяца. А могут принять решение еще увеличить объемы импорта. Все равно ПХГ наполнять. А динамика цен - большой знак вопроса. В прошлом году обожглись, посчитав весенние цены высокими
Импорт газа в Украину за период с 1 по 15 февраля 2022 года составил 192,4 млн кубометров. Импорт более чем в четыре раза превысил аналогичный показатель в январе (44,8 млн кубометров), пишет Александр Белоус, РБК-Украина. Как отметили в пресс-службе Оператора ГТС Украины, в октябре-декабре 2021 года в Украину суммарно импортировали из ЕС 181 млн кубометров