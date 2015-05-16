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Ринок енергоносіїв
в контексті

Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 179180181182
Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 13:41

Re: Ринок енергоносіїв в контексті

"
Втім, як заявив нещодавно керівник "Енергоатому" Петро Котін, за безпековим протоколом, у разі військового конфлікту на території України атомні станції мають бути відключені і залишатимуться "розвантаженими" до "завершення загрози".
https://www.bbc.com/ukrainian/features-60391632
"
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 19:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Yasno оголосила про зміну вартості заряджання на станціях своєї мережі, пише autogeek.

Скільки тепер коштує зарядитись:

відтепер на швидких портах CCS Combo 2 та CHAdeMO вартість заряджання складе 10,50 грн/кВт⋅год;
а на прискореному порті Type 2 – 6,50 грн/кВт⋅год.

Сподіваюсь Денік поки тягне платити, скажеж якщо ні - твої фани може копійчину скинуть )))
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 19:53

  change_pm написав:
Yasno оголосила про зміну вартості заряджання на станціях своєї мережі, пише autogeek.

Скільки тепер коштує зарядитись:

відтепер на швидких портах CCS Combo 2 та CHAdeMO вартість заряджання складе 10,50 грн/кВт⋅год;
а на прискореному порті Type 2 – 6,50 грн/кВт⋅год.

Сподіваюсь Денік поки тягне платити, скажеж якщо ні - твої фани може копійчину скинуть )))

Ставите солнечные батареи или ветряк и заряжаеиесь бесплатно
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 16 лют, 2022 20:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 20:05

  vitaliian написав:
  change_pm написав:
Yasno оголосила про зміну вартості заряджання на станціях своєї мережі, пише autogeek.

Скільки тепер коштує зарядитись:

відтепер на швидких портах CCS Combo 2 та CHAdeMO вартість заряджання складе 10,50 грн/кВт⋅год;
а на прискореному порті Type 2 – 6,50 грн/кВт⋅год.

Сподіваюсь Денік поки тягне платити, скажеж якщо ні - твої фани може копійчину скинуть )))

Сиавите солнечные батареи или ветряк и заряжаеиесь бесплатно


Вот чего бы вам не в профильной теме ответить, снесут ведь.. ))
Там же к ветряку/панели надо недешовые инверторы. Все хотят ночью, после работы, заряжать, ночью нет солнца.

Ветряк?? Вы ещё получите разрешение для начала от ЦАНЗ , УКРаэрорух.. Наверняка в вашем районе есть аэродром/аэропорт, ветряки там никак нельзя разрешение получить)).
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 16 лют, 2022 20:08, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 22:59

  Denik написав:
  zРадио написав:Нафтогаз за февраль-март и половину апреля импортирует миллиард м3, что Деник, отрицавший (и, соответственно, УЖЕ опростоволосившийся) эту возможность как таковую, просто не заметит и объявит себя главгурой не только по кукурузе, но и экономии газа

Ги-ги-ги.
По 300 млн. імпорту в лютому-березні докине 600 млн. до запасів і буде 9,1-9,5, в не 8,5 млрд куб. м.



Как раз будет импортировано около млрд м3 за 2,5 месяца. А могут принять решение еще увеличить объемы импорта. Все равно ПХГ наполнять. А динамика цен - большой знак вопроса. В прошлом году обожглись, посчитав весенние цены высокими


Импорт газа в Украину за период с 1 по 15 февраля 2022 года составил 192,4 млн кубометров. Импорт более чем в четыре раза превысил аналогичный показатель в январе (44,8 млн кубометров), пишет Александр Белоус, РБК-Украина.
Как отметили в пресс-службе Оператора ГТС Украины, в октябре-декабре 2021 года в Украину суммарно импортировали из ЕС 181 млн кубометров
zРадио
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