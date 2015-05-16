RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Галузі економіки
/
Ринок енергоносіїв
в контексті

Ринок енергоносіїв в контексті
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 179180181182
Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 13:41

Re: Ринок енергоносіїв в контексті

"
Втім, як заявив нещодавно керівник "Енергоатому" Петро Котін, за безпековим протоколом, у разі військового конфлікту на території України атомні станції мають бути відключені і залишатимуться "розвантаженими" до "завершення загрози".
https://www.bbc.com/ukrainian/features-60391632
"
Bobua
 
Повідомлень: 954
З нами з: 24.08.10
Подякував: 88 раз.
Подякували: 101 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 19:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Yasno оголосила про зміну вартості заряджання на станціях своєї мережі, пише autogeek.

Скільки тепер коштує зарядитись:

відтепер на швидких портах CCS Combo 2 та CHAdeMO вартість заряджання складе 10,50 грн/кВт⋅год;
а на прискореному порті Type 2 – 6,50 грн/кВт⋅год.

Сподіваюсь Денік поки тягне платити, скажеж якщо ні - твої фани може копійчину скинуть )))
change_pm
 
Повідомлень: 5260
З нами з: 03.02.16
Подякував: 123 раз.
Подякували: 1029 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 19:53

  change_pm написав:
Yasno оголосила про зміну вартості заряджання на станціях своєї мережі, пише autogeek.

Скільки тепер коштує зарядитись:

відтепер на швидких портах CCS Combo 2 та CHAdeMO вартість заряджання складе 10,50 грн/кВт⋅год;
а на прискореному порті Type 2 – 6,50 грн/кВт⋅год.

Сподіваюсь Денік поки тягне платити, скажеж якщо ні - твої фани може копійчину скинуть )))

Ставите солнечные батареи или ветряк и заряжаеиесь бесплатно
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 16 лют, 2022 20:39, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10878
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1894 раз.
Подякували: 2718 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 20:05

  vitaliian написав:
  change_pm написав:
Yasno оголосила про зміну вартості заряджання на станціях своєї мережі, пише autogeek.

Скільки тепер коштує зарядитись:

відтепер на швидких портах CCS Combo 2 та CHAdeMO вартість заряджання складе 10,50 грн/кВт⋅год;
а на прискореному порті Type 2 – 6,50 грн/кВт⋅год.

Сподіваюсь Денік поки тягне платити, скажеж якщо ні - твої фани може копійчину скинуть )))

Сиавите солнечные батареи или ветряк и заряжаеиесь бесплатно


Вот чего бы вам не в профильной теме ответить, снесут ведь.. ))
Там же к ветряку/панели надо недешовые инверторы. Все хотят ночью, после работы, заряжать, ночью нет солнца.

Ветряк?? Вы ещё получите разрешение для начала от ЦАНЗ , УКРаэрорух.. Наверняка в вашем районе есть аэродром/аэропорт, ветряки там никак нельзя разрешение получить)).
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 16 лют, 2022 20:08, всього редагувалось 2 разів.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7198
З нами з: 15.02.09
Подякував: 496 раз.
Подякували: 1751 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 22:59

  Denik написав:
  zРадио написав:Нафтогаз за февраль-март и половину апреля импортирует миллиард м3, что Деник, отрицавший (и, соответственно, УЖЕ опростоволосившийся) эту возможность как таковую, просто не заметит и объявит себя главгурой не только по кукурузе, но и экономии газа

Ги-ги-ги.
По 300 млн. імпорту в лютому-березні докине 600 млн. до запасів і буде 9,1-9,5, в не 8,5 млрд куб. м.



Как раз будет импортировано около млрд м3 за 2,5 месяца. А могут принять решение еще увеличить объемы импорта. Все равно ПХГ наполнять. А динамика цен - большой знак вопроса. В прошлом году обожглись, посчитав весенние цены высокими


Импорт газа в Украину за период с 1 по 15 февраля 2022 года составил 192,4 млн кубометров. Импорт более чем в четыре раза превысил аналогичный показатель в январе (44,8 млн кубометров), пишет Александр Белоус, РБК-Украина.
Как отметили в пресс-службе Оператора ГТС Украины, в октябре-декабре 2021 года в Украину суммарно импортировали из ЕС 181 млн кубометров
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12425
З нами з: 02.05.18
Подякував: 3292 раз.
Подякували: 7174 раз.
 
Профіль
16
8
1
3
Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 09:26

  zРадио написав:.. Все равно ПХГ наполнять. А динамика цен - большой знак вопроса. В прошлом году обожглись, посчитав весенние цены высокими
..

Это самый большой вопрос. Думаю Штаты подсобят, но у них нет экономического смысла продавать сжиженный газ дешево, когда Азия готова платить дорого. 400+ . 32 газовоза ~ 4 млрд кубов, особо не навозишься.
Нам придется снова надеяться на теплую зиму 22/23. Деник, шо там с прогнозами?
sequence
 
Повідомлень: 6416
З нами з: 29.12.15
Подякував: 1890 раз.
Подякували: 1754 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 179180181182
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Житлово-комунальне господарство в контексті 1 ... 13, 14, 15
somilitark » Пон 11 лют, 2019 15:08
146 35607
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 лют, 2022 19:00
Ой+
Ринок праці 1 ... 9, 10, 11
tobias » Вів 05 лис, 2019 09:11
107 40789
Переглянути останнє повідомлення
Сер 19 січ, 2022 15:36
matroSkin
Ринок мобільного зв'язку в Україні
maksjustmaks » Суб 16 тра, 2015 15:25
3 6813
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 тра, 2015 23:32
]OvO[

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.