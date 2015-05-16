Додано: Чет 17 лют, 2022 17:29

Denik написав: ..

По состоянию на сейчас контракты с нефтяной привязкой - это хуита, не имеющая ничего общего с реальностью. ..По состоянию на сейчас контракты с нефтяной привязкой - это хуита, не имеющая ничего общего с реальностью.

Предложите Газпрому обновить формулу.Суть от этого не поменяется. Идея в привязке к нефти, при том, почему-то с лагом в 9 месяцев, что вопросов у вас не вызывает (зато делает цену предсказуемой!). В нефти есть немеряно сортов, при том я еще помню времена, когда спред между WTI и Брент был какой-то дикий, и не было никаких шансов, бо нефтезаводы заточены на определенный сорт. Мазут универсальный.Так к чему вяжемся? Предлагайте. Давайте я вам помогу