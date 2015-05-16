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budivelnik написав:То вона гірша чи все таки краща?
Поздравляю с обновкой. А то китаец был ну совсем не достоин "олигарха")). Я тоже следующую куплю чистую электричку. Сейчас гибрид. Никогда для населения э/э не будет коммерческой по цене. То есть заправки может и будут дорого заряжать, но дома всегда можно будет дешевле.
zРадио написав:А могли бы, имея длинные контракты - по формуле "себестоимость плюс оговоренная наценка за посредничество".
Длинные контракты с нефтяной привязкой были актуальны в 50-60-х годах прошлого века, когда не умели ничего делать из мазута, и его сжигали на ТЭС вместо угля. По состоянию на сейчас контракты с нефтяной привязкой - это хуита, не имеющая ничего общего с реальностью.
zРадио написав:Вы не за то зацепились. Понятное дело, что про х30 это были эмоции. Но бизнес реально не выдерживает конкуренции, и с этим нужно что-то решать
- газ при производстве крахмала не является сырьем. Поставь котел на твердом топливе - и будь счастлив. Перед этим посмотри на фьючерсы газа на год вперед и посчитай, что окупится за 3-6 месяцев. Кроме того производство крахмала 100% имеет какие-то отходы. Поставь для их утилизации биогазовую установку - и вуаля - новый котел не нужен...
Конкуренции с кем? С тем, кто догадался и поставил твердотопливный котел?
Denik написав:.. По состоянию на сейчас контракты с нефтяной привязкой - это хуита, не имеющая ничего общего с реальностью.
Предложите Газпрому обновить формулу. Суть от этого не поменяется. Идея в привязке к нефти, при том, почему-то с лагом в 9 месяцев, что вопросов у вас не вызывает (зато делает цену предсказуемой!). В нефти есть немеряно сортов, при том я еще помню времена, когда спред между WTI и Брент был какой-то дикий, и не было никаких шансов, бо нефтезаводы заточены на определенный сорт. Мазут универсальный. Так к чему вяжемся? Предлагайте. Давайте я вам помогу https://www.bloomberg.com/quote/C%201:COM
zРадио написав:А могли бы, имея длинные контракты - по формуле "себестоимость плюс оговоренная наценка за посредничество".
Длинные контракты с нефтяной привязкой были актуальны в 50-60-х годах прошлого века, когда не умели ничего делать из мазута, и его сжигали на ТЭС вместо угля. По состоянию на сейчас контракты с нефтяной привязкой - это хуита, не имеющая ничего общего с реальностью.
Да-да, именно поэтому углеводороды прайсятся с оглядкой на нефтяной эквивалент, а Platts пересчитывает все тепловое топливо от цены газойля. Но если синоптик говорит, что "хуита", то значит хуита
sequence написав:
Denik написав:.. Конкуренции с кем? С тем, кто догадался и поставил твердотопливный котел?
ТТ котлы - у вас по частоте употребления скоро догонят кукуруку ) Давайте пройдемся по сырью для ТТ - что мы там будем так экологичненько сжигать?
Так ее ж самую - кукуруку. В брикетах
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 17 лют, 2022 17:50, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:.. А могут снова промутить виртуальный реверс? То есть забирать из нашего газопровода польский газ, а для них покупать сжиженный на их терминал? И вроде как загрузка для их терминала, и нам хорошо).
а чего снова? он и не заканчивался особо. У газмяса обязательства качай или плати, они держатся их и по тихому через нас что-то тянут. Скоро Европа начнет хранилища заполнять
в этом году прокачка была в основном на уровне 50% от качай или плати - на уровне 55 млн м3 в сутки
zРадио написав:.. Так ее ж самую - кукуруку. В брикетах
это называется затухающая рекурсия )) не, ну серьезно? дрова/пеллеты тоже не подешевели, легенды про Данию с ее соломой хороши всем, не считая того, что сама солома выступает органическим удобрением на полях и геморроем с ее сбором, доставкой и брикетированием. ну какие нах ТТ котлы? Как диверсификация - да, подойдут, ночью тайком какую-то лесопосадку дорубил и грейся себе. Но на постоянке..