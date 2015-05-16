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Ринок енергоносіїв
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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 182183184185>
Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 16:57

Re: Ринок енергоносіїв в контексті

  budivelnik написав:То вона гірша чи все таки краща?

Поздравляю с обновкой. А то китаец был ну совсем не достоин "олигарха")).
Я тоже следующую куплю чистую электричку. Сейчас гибрид.
Никогда для населения э/э не будет коммерческой по цене. То есть заправки может и будут дорого заряжать, но дома всегда можно будет дешевле.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 17:01

  zРадио написав:Denik, комментарии будут? Хотя зачем терять время - лучше сразу выезжайте с консультациями по месту

"При этом цены на газ в Европе остались почти на том же уровне. То есть подорожание есть, но это было на 20-30%, а не в 20-30 раз, как у нас", – отметил Лазарь


https://delo.ua/retail/odin-iz-krupneis ... n_get_more

В 30 раз дешевле это было при Паше Лазаренке и Юле-вицепремьере
Denik
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 17:04

  sequence написав:
  zРадио написав:.. А могли бы, имея длинные контракты по формуле "себестоимость + оговоренная наценка за посредничество".
..
"если бы у королевы были яйца - была бы королем"
Не лезьте в чужой карман, там уже весь арбитраж расписан :mrgreen: :mrgreen:


То уже не карман, не чемодан и, боюсь, даже не "камаз януковича" :mrgreen:

  Denik написав:В 30 раз дешевле это было при Паше Лазаренке и Юле-вицепремьере


Вы не за то зацепились. Понятное дело, что про х30 это были эмоции. Но бизнес реально не выдерживает конкуренции, и с этим нужно что-то решать
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 17:20

Re: Ринок енергоносіїв в контексті

  zРадио написав:А могли бы, имея длинные контракты - по формуле "себестоимость плюс оговоренная наценка за посредничество".

Длинные контракты с нефтяной привязкой были актуальны в 50-60-х годах прошлого века, когда не умели ничего делать из мазута, и его сжигали на ТЭС вместо угля.
По состоянию на сейчас контракты с нефтяной привязкой - это хуита, не имеющая ничего общего с реальностью.
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 17:24

Re: Ринок енергоносіїв в контексті

  zРадио написав:Вы не за то зацепились. Понятное дело, что про х30 это были эмоции. Но бизнес реально не выдерживает конкуренции, и с этим нужно что-то решать

- газ при производстве крахмала не является сырьем. Поставь котел на твердом топливе - и будь счастлив. Перед этим посмотри на фьючерсы газа на год вперед и посчитай, что окупится за 3-6 месяцев.
Кроме того производство крахмала 100% имеет какие-то отходы. Поставь для их утилизации биогазовую установку - и вуаля - новый котел не нужен...

Конкуренции с кем? С тем, кто догадался и поставил твердотопливный котел?
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 17:29

  Denik написав:..
По состоянию на сейчас контракты с нефтяной привязкой - это хуита, не имеющая ничего общего с реальностью.

Предложите Газпрому обновить формулу.
Суть от этого не поменяется. Идея в привязке к нефти, при том, почему-то с лагом в 9 месяцев, что вопросов у вас не вызывает (зато делает цену предсказуемой!). В нефти есть немеряно сортов, при том я еще помню времена, когда спред между WTI и Брент был какой-то дикий, и не было никаких шансов, бо нефтезаводы заточены на определенный сорт. Мазут универсальный.
Так к чему вяжемся? Предлагайте. Давайте я вам помогу
https://www.bloomberg.com/quote/C%201:COM
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 17:34

  Denik написав:..
Конкуренции с кем? С тем, кто догадался и поставил твердотопливный котел?

ТТ котлы - у вас по частоте употребления скоро догонят кукуруку )
Давайте пройдемся по сырью для ТТ - что мы там будем так экологичненько сжигать?
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 17:40

  Denik написав:
  zРадио написав:А могли бы, имея длинные контракты - по формуле "себестоимость плюс оговоренная наценка за посредничество".

Длинные контракты с нефтяной привязкой были актуальны в 50-60-х годах прошлого века, когда не умели ничего делать из мазута, и его сжигали на ТЭС вместо угля.
По состоянию на сейчас контракты с нефтяной привязкой - это хуита, не имеющая ничего общего с реальностью.


Да-да, именно поэтому углеводороды прайсятся с оглядкой на нефтяной эквивалент, а Platts пересчитывает все тепловое топливо от цены газойля. Но если синоптик говорит, что "хуита", то значит хуита

  sequence написав:
  Denik написав:..
Конкуренции с кем? С тем, кто догадался и поставил твердотопливный котел?

ТТ котлы - у вас по частоте употребления скоро догонят кукуруку )
Давайте пройдемся по сырью для ТТ - что мы там будем так экологичненько сжигать?


Так ее ж самую - кукуруку. В брикетах :mrgreen:
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 17 лют, 2022 17:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 17:46

  sequence написав:
  Hotab написав:..
А могут снова промутить виртуальный реверс? То есть забирать из нашего газопровода польский газ, а для них покупать сжиженный на их терминал? И вроде как загрузка для их терминала, и нам хорошо).

а чего снова? он и не заканчивался особо. У газмяса обязательства качай или плати, они держатся их и по тихому через нас что-то тянут. Скоро Европа начнет хранилища заполнять

в этом году прокачка была в основном на уровне 50% от качай или плати - на уровне 55 млн м3 в сутки
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 17:52

  zРадио написав:..
Так ее ж самую - кукуруку. В брикетах :mrgreen:

это называется затухающая рекурсия ))
не, ну серьезно? дрова/пеллеты тоже не подешевели, легенды про Данию с ее соломой хороши всем, не считая того, что сама солома выступает органическим удобрением на полях и геморроем с ее сбором, доставкой и брикетированием.
ну какие нах ТТ котлы? Как диверсификация - да, подойдут, ночью тайком какую-то лесопосадку дорубил и грейся себе. Но на постоянке..
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