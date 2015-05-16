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Ринок енергоносіїв
в контексті

Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 182183184185
Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 17:53

Denik
:)
Вас почитати - все надзвичайно просто. Потрібне нове джерело енергії - вуа ля. Майже миттєво :)
Реальність дещо інша. Котел потужністю 1000 кВт - це сотня тисяч доларів, час, логістика сировини (транспорт, склад).
На превеликий жаль, не всі підприємства в Україні можуть оперативно вирішити питання нового джерела енергії.
xaos_22
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 17:54

sequence , а как же енергетическая верба?)
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 17:55

  Shaman написав:..
в этом году прокачка была в основном на уровне 50% от качай или плати - на уровне 55 млн м3 в сутки

этого года 1.5 месяца
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 17:56

  Hotab написав:sequence , а как же енергетическая верба?)

что то смутно припоминается. Это Флай зарядил? )))
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 18:00

  sequence написав:
  Shaman написав:..
в этом году прокачка была в основном на уровне 50% от качай или плати - на уровне 55 млн м3 в сутки

этого года 1.5 месяца

но это показатель, что нет гарантий стабильного транзита.
и это еще при неработающем Ямале.

а если вообще перебросят транзит на Ямал? нам на данном этапе нужен газ, а не оплата транзита.

надо быть готовым к любым вариантам.
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 18:02

Re: Ринок енергоносіїв в контексті

  sequence написав:Это Флай зарядил? ))

Флай другими перлами выстреливает))
Не, это имеет место. Но что-то в отличии от всяких Швецией не получило развития в Украине. Хотя прибеларусье влажное вполне бы подошло.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 18:42

  zРадио написав:
Давайте пройдемся по сырью для ТТ - что мы там будем так экологичненько сжигать?


Так ее ж самую - кукуруку. В брикетах :mrgreen:


Стоп. Якщо кукурукою палити, то що тоді експортувати щоб курс завжди був повернутий на південь ?
akido
 
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