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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Чет 17 лют, 2022 17:53
Denik
Вас почитати - все надзвичайно просто. Потрібне нове джерело енергії - вуа ля. Майже миттєво
Реальність дещо інша. Котел потужністю 1000 кВт - це сотня тисяч доларів, час, логістика сировини (транспорт, склад).
На превеликий жаль, не всі підприємства в Україні можуть оперативно вирішити питання нового джерела енергії.
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Додано: Чет 17 лют, 2022 17:54
sequence , а как же енергетическая верба?)
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Hotab
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Додано: Чет 17 лют, 2022 17:55
Shaman написав:
..
в этом году прокачка была в основном на уровне 50% от качай или плати - на уровне 55 млн м3 в сутки
этого года 1.5 месяца
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Додано: Чет 17 лют, 2022 17:56
Hotab написав:sequence
, а как же енергетическая верба?)
что то смутно припоминается. Это Флай зарядил? )))
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Додано: Чет 17 лют, 2022 18:00
sequence написав: Shaman написав:
..
в этом году прокачка была в основном на уровне 50% от качай или плати - на уровне 55 млн м3 в сутки
этого года 1.5 месяца
но это показатель, что нет гарантий стабильного транзита.
и это еще при неработающем Ямале.
а если вообще перебросят транзит на Ямал? нам на данном этапе нужен газ, а не оплата транзита.
надо быть готовым к любым вариантам.
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Shaman
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Додано: Чет 17 лют, 2022 18:02
sequence написав:
Это Флай зарядил? ))
Флай другими перлами выстреливает))
Не, это имеет место. Но что-то в отличии от всяких Швецией не получило развития в Украине. Хотя прибеларусье влажное вполне бы подошло.
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Hotab
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Додано: Чет 17 лют, 2022 18:42
zРадио написав:
Давайте пройдемся по сырью для ТТ - что мы там будем так экологичненько сжигать?
Так ее ж самую - кукуруку. В брикетах
Стоп. Якщо кукурукою палити, то що тоді експортувати щоб курс завжди був повернутий на південь ?
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