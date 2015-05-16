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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 184185186187>
Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 20:27

Re: Ринок енергоносіїв в контексті

  zРадио написав:У нас под ногами много возможностей, и не только солома. Но для их монетизации нужны длинные деньги. Вы полнейший бред пишете про сроки окупаемости 3-6 месяцев. Все подобные улучшения бизнес реализовал без ваших советов - его менеджеры и инженеры понимают то, чем занимаются, гораздо лучше диванных советников.

Якщо б Ви вчили 2 семестри економіку енергетики в університеті, то Ви б могли може щось толкове написати...
А так Ви хоч бачили котелню чи електростанцію на власні очі зсередини???
А так Ви мені (співвласнику енергетичної компанії з 2015 року) розповідаєте якусь дурню...
:D
Denik
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 20:30

  Hotab написав:drevlyanin , так если бизнес сейчас платит 5+ грн/кВт, почему же в ноль?


Ну я ж написал-потому что 1,2-1,5 грн/кВт у вас нарисуется, если оборудование лет 20 будет работать и без существенных поломок. Там только реальный срок окупаемости около 5 лет будет, при цене ээ. 5 грн/кВт. А если за это время инвертор сгорит, ценой от 2 куе? У них как раз гарантия до 5 лет. И это бюджетный (из надежных) сетевой инвертор на 30 кВт. Гибридные и промышленные в разы дороже.
Вы например знаете, где будете жить/работать через два десятка лет?
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 20:33

Re: Ринок енергоносіїв в контексті

Я сміявся півроку з Вашого прогнозу пшениці, наступні півроку буду сміятися з Вашого прогнозу з залишку газу на кінець опалювального періоду. Від якого тхне ватною пропагандою.
  Denik написав:
  zРадио написав:Скорее 7, а не 8,5. И профицит внутренней добычи весной-летом минимальный - неоткуда там взяться 4 миллиардам кубов для закачки в ПХГ. Импортировать придется 6-8, а не 3-4

Залишок 7, а не 8,5 означає що щодня до 15 квітня відбір с ПХГ буде 75 млн. куб.м. Але такий відбір відповідає середній температурі -5, а середня температура -5 протягом 45 днів березня квітня - неможлива. Тут Ви розбираєтесь приблизно так як влітку прогнозували врожай.

Denik
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 20:35

Re: Ринок енергоносіїв в контексті

  drevlyanin написав:Вы например знаете, где будете жить/работать через два десятка лет?

На Филиппинах с местной мулаткой. Но до этого времени надо нахомячить 100-150 куе. Чтоб там рыбачить в свое удовольствие на човныку и ни о чем не переживать.

По сабжу: я думаю, что прогноз цены э/э играет роль. Не будет дальше 5 грн. Выше.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 20:38

  Denik написав:
  zРадио написав:У нас под ногами много возможностей, и не только солома. Но для их монетизации нужны длинные деньги. Вы полнейший бред пишете про сроки окупаемости 3-6 месяцев. Все подобные улучшения бизнес реализовал без ваших советов - его менеджеры и инженеры понимают то, чем занимаются, гораздо лучше диванных советников.

Якщо б Ви вчили 2 семестри економіку енергетики в університеті, то Ви б могли може щось толкове написати...
А так Ви хоч бачили котелню чи електростанцію на власні очі зсередини???
А так Ви мені (співвласнику енергетичної компанії з 2015 року) розповідаєте якусь дурню...
:D


Тут это... 2 варианта. Либо 1) вы совсем недавно закончили университет, вам мало лет и совсем отсутствует опыт, либо 2) вы учились давно и ваши знания покрылись мхом.

А вообще забавно - бизнес объявляет о приостановке производства из-за дорогого газа, потому что не знает о существовании чудесных технологий, исправляющих проблему себестоимости и окупающих себя за квартал. Зато об этих технологиях знает голос из-под лавки, поучающий всех лузеров от бизнеса мотивирующими бравадами :oops:
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 20:39

  sequence написав:
  Denik написав:..
По состоянию на сейчас контракты с нефтяной привязкой - это хуита, не имеющая ничего общего с реальностью.

Предложите Газпрому обновить формулу.
Суть от этого не поменяется. Идея в привязке к нефти, при том, почему-то с лагом в 9 месяцев, что вопросов у вас не вызывает (зато делает цену предсказуемой!). В нефти есть немеряно сортов, при том я еще помню времена, когда спред между WTI и Брент был какой-то дикий, и не было никаких шансов, бо нефтезаводы заточены на определенный сорт. Мазут универсальный.
Так к чему вяжемся? Предлагайте. Давайте я вам помогу
https://www.bloomberg.com/quote/C%201:COM

Если серьезно то в США стоимость газа за 1000 куб. м (8000 кКал/куб.м) Хенри Хаб примерно равна 1.33 цены API2 (Ротердам, 6000 кКал/кг.). Вот и вся формула. Ибо если уже есть угольная ТЭС, то газ имеет смысл жечь только тогда, когда он дешевле угля. + хранить уголь на зиму несравнимо проще, чем танцы с ПХГ.
Востаннє редагувалось Denik в Чет 17 лют, 2022 20:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 20:48

Re: Ринок енергоносіїв в контексті

  zРадио написав:А вообще забавно - бизнес объявляет о приостановке производства из-за дорогого газа, потому что не знает о существовании чудесных технологий, исправляющих проблему себестоимости и окупающих себя за квартал. Зато об этих технологиях знает голос из-под лавки, поучающий всех лузеров от бизнеса мотивирующими бравадами

Я просто слушаю ваши визги и наблюдаю как Вы все мне скидываетесь на дивиденды. :D
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 20:56

Re: Ринок енергоносіїв в контексті

  zРадио написав:Тут это... 2 варианта. Либо 1) вы совсем недавно закончили университет, вам мало лет и совсем отсутствует опыт, либо 2) вы учились давно и ваши знания покрылись мхом.

Учил экономику энергетики где-то в 2003-2004 у д.т.н., профессора экономику угольной и газовой энергетики. В 2006-2008 на кризисах разобрался в газовом рынке. В 2011-2013 разобрался в кондиционерах и теплонасосах и их экономике, потом разобрался в экономики АЭС, потом - в экономики ВИЭ, потом в рынке электроэнергии, в пару последних лет - в экономике ГЭС / ГАЭС и +/- в нефтяном рынке...
Denik
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 21:04

  sequence написав:
  Denik написав:..
Мені особисто як власнику електромобіля - буде краще..

не переживайте сильно, 10 грн/Квт, как заявляет "Ясно" как раз соответствует солярке, как заметил кто-то на соответствующей ветке обсуждения.
Давайте лучше напишем вместе правильно - личный транспорт будет доступный не только лишь всем
Ну и мысль о том что урожай будет хреновый (удобрения и ГСМ), а потому дорогой занесем в ваш цитатник ))
Огурцы мы с России уже импортируем.


Кстати об огурцах: появились первые наши тепличные, сегодня видел в продаже-170 грн/кг! :shock:
В эти же числа в прошлом году была цена 85-95 грн. Для сравнения турецкий сладкий перец сейчас в розницу 90-100 грн в среднем, но у перца срок от всходов до потребительской зрелости 150-160 дней а у огурца около 60. Броварской тепличный комбинат (как и еще парочка хозяйств) огурцы зимней посадки в этом году не садил вовсе. Вот такая куйня.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 21:08

Re: Ринок енергоносіїв в контексті

  drevlyanin написав:огурцы зимней посадки в этом году не садил вовсе. Вот такая куйня.

Ищут дрова и котлы.
Hotab
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