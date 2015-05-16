Додано: Чет 17 лют, 2022 20:30

Hotab написав: drevlyanin , так если бизнес сейчас платит 5+ грн/кВт, почему же в ноль?

, так если бизнес сейчас платит 5+ грн/кВт, почему же в ноль?

Ну я ж написал-потому что 1,2-1,5 грн/кВт у вас нарисуется, если оборудование лет 20 будет работать и без существенных поломок. Там толькосрок окупаемости около 5 лет будет, при цене ээ. 5 грн/кВт. А если за это время инвертор сгорит, ценой от 2 куе? У них как раз гарантия до 5 лет. И это бюджетный (из надежных) сетевой инвертор на 30 кВт. Гибридные и промышленные в разы дороже.Вы например знаете, где будете жить/работать через два десятка лет?