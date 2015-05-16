Додано: Чет 17 лют, 2022 21:39

Denik написав: zРадио написав: Вы не за то зацепились. Понятное дело, что про х30 это были эмоции. Но бизнес реально не выдерживает конкуренции, и с этим нужно что-то решать Вы не за то зацепились. Понятное дело, что про х30 это были эмоции. Но бизнес реально не выдерживает конкуренции, и с этим нужно что-то решать

- газ при производстве крахмала не является сырьем. Поставь котел на твердом топливе - и будь счастлив. Перед этим посмотри на фьючерсы газа на год вперед и посчитай, что окупится за 3-6 месяцев.

Кроме того производство крахмала 100% имеет какие-то отходы. Поставь для их утилизации биогазовую установку - и вуаля - новый котел не нужен...



Конкуренции с кем? С тем, кто догадался и поставил твердотопливный котел? - газ при производстве крахмала не является сырьем. Поставь котел на твердом топливе - и будь счастлив. Перед этим посмотри на фьючерсы газа на год вперед и посчитай, что окупится за 3-6 месяцев.Кроме того производство крахмала 100% имеет какие-то отходы. Поставь для их утилизации биогазовую установку - и вуаля - новый котел не нужен...Конкуренции с кем? С тем, кто догадался и поставил твердотопливный котел?

Ну реально, что вы носитесь с теми твердотопливными котлами, как Украйниан с соломой? Если 10 млд кубов импортируемого газа перевести в дрова, это получится примерно 35-40 млд. кг дров или 35-40 млн. тонн=примерно 60 млн. кубов или 100 млн. складометров. Это где то 7 млн. грузовых машин (Камазов) дров. Можете представить себе этот караван? И не нужно на уголь кивать-у нас и с ним и так постоянные траблы даже при этом потреблении. А стоимость и время переоборудования?А экологические проблемы-дым, вонь и сажа? Приходилось раньше бывать в Кракове зимой? Хотите такого же "счастья" для всей Украины? За что вы нас так не любите? На фильтры уповать не нужно-на малых/средних котлах их точно не поставят. Да и на счет больших сильные сомнения.Биогаз-это долго, много места и опять же вложений ну и лет через 10 заместим 10% может быть.п.с. Я не говорю, что ничего этого делать не нужно, но и летать в облаках не стоит: это долгий путь и даже тогда все заместить вряд ли получится. Или реально увеличивать собственную добычу или ложить промышленность/сокращать население вдвое.