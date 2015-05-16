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Ринок енергоносіїв
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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 184185186187
Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 21:39

  Denik написав:
  zРадио написав:Вы не за то зацепились. Понятное дело, что про х30 это были эмоции. Но бизнес реально не выдерживает конкуренции, и с этим нужно что-то решать

- газ при производстве крахмала не является сырьем. Поставь котел на твердом топливе - и будь счастлив. Перед этим посмотри на фьючерсы газа на год вперед и посчитай, что окупится за 3-6 месяцев.
Кроме того производство крахмала 100% имеет какие-то отходы. Поставь для их утилизации биогазовую установку - и вуаля - новый котел не нужен...

Конкуренции с кем? С тем, кто догадался и поставил твердотопливный котел?


Ну реально, что вы носитесь с теми твердотопливными котлами, как Украйниан с соломой? Если 10 млд кубов импортируемого газа перевести в дрова, это получится примерно 35-40 млд. кг дров или 35-40 млн. тонн=примерно 60 млн. кубов или 100 млн. складометров. Это где то 7 млн. грузовых машин (Камазов) дров. Можете представить себе этот караван? И не нужно на уголь кивать-у нас и с ним и так постоянные траблы даже при этом потреблении. А стоимость и время переоборудования?
А экологические проблемы-дым, вонь и сажа? Приходилось раньше бывать в Кракове зимой? Хотите такого же "счастья" для всей Украины? За что вы нас так не любите? На фильтры уповать не нужно-на малых/средних котлах их точно не поставят. Да и на счет больших сильные сомнения.
Биогаз-это долго, много места и опять же вложений ну и лет через 10 заместим 10% может быть.
п.с. Я не говорю, что ничего этого делать не нужно, но и летать в облаках не стоит: это долгий путь и даже тогда все заместить вряд ли получится. Или реально увеличивать собственную добычу или ложить промышленность/сокращать население вдвое.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 22:00

  Hotab написав:
  drevlyanin написав:огурцы зимней посадки в этом году не садил вовсе. Вот такая куйня.

Ищут дрова и котлы.


Не иначе. Нужно их телефоны Денику скинуть-пусть научит родину любить.
А нет, не получится-он же наверное скоро минимум министром энергетики станет, будет не до таких мелочей. Или скупит по дешевке всю газозависимую промышленность и обгонит татарина, бородатую бабушку и кучмозятя вместе взятых, по капиталу.
А мы только будем вспоминать, как имели возможность лично получать советы у такого великого человека. Нужно хоть автограф попросить на сосновом/березовом полене.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 22:05

drevlyanin
Первые наши тепличные - это какие?
Например тут (http://www.utk.org.ua/products/cucumber ... -kolyuchiy) выращивание не останавливалось на на минуту на протяжении последних лет 10.
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 22:09

Re: Ринок енергоносіїв в контексті

  drevlyanin написав:Ну реально, что вы носитесь с теми твердотопливными котлами, как Украйниан с соломой? Если 10 млд кубов импортируемого газа перевести в дрова, это получится примерно 35-40 млд. кг дров или 35-40 млн. тонн=примерно 60 млн. кубов или 100 млн. складометров. Это где то 7 млн. грузовых машин (Камазов) дров. Можете представить себе этот караван? И не нужно на уголь кивать-у нас и с ним и так постоянные траблы даже при этом потреблении. А стоимость и время переоборудования?

Есть 50 млн.т. соломы, которые можно сжечь. Пеллетный котел работает достаточно чисто по сравнению с углем.
Альтернатива - отсосать (из газовой трубы) у Путина, Кадырова и компании.
  drevlyanin написав:п.с. Я не говорю, что ничего этого делать не нужно, но и летать в облаках не стоит: это долгий путь и даже тогда все заместить вряд ли получится. Или реально увеличивать собственную добычу или ложить промышленность/сокращать население вдвое.

6 энергоблоков АЭС запланировали построить.
А так - никто не мешает, создавай газовую, контору и покупай лицензию на добычу...
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 22:24

Приключения твердотопливного котла и твердолобого котелка :lol:
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