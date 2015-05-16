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zРадио написав:Вы не за то зацепились. Понятное дело, что про х30 это были эмоции. Но бизнес реально не выдерживает конкуренции, и с этим нужно что-то решать
- газ при производстве крахмала не является сырьем. Поставь котел на твердом топливе - и будь счастлив. Перед этим посмотри на фьючерсы газа на год вперед и посчитай, что окупится за 3-6 месяцев. Кроме того производство крахмала 100% имеет какие-то отходы. Поставь для их утилизации биогазовую установку - и вуаля - новый котел не нужен...
Конкуренции с кем? С тем, кто догадался и поставил твердотопливный котел?
Ну реально, что вы носитесь с теми твердотопливными котлами, как Украйниан с соломой? Если 10 млд кубов импортируемого газа перевести в дрова, это получится примерно 35-40 млд. кг дров или 35-40 млн. тонн=примерно 60 млн. кубов или 100 млн. складометров. Это где то 7 млн. грузовых машин (Камазов) дров. Можете представить себе этот караван? И не нужно на уголь кивать-у нас и с ним и так постоянные траблы даже при этом потреблении. А стоимость и время переоборудования? А экологические проблемы-дым, вонь и сажа? Приходилось раньше бывать в Кракове зимой? Хотите такого же "счастья" для всей Украины? За что вы нас так не любите? На фильтры уповать не нужно-на малых/средних котлах их точно не поставят. Да и на счет больших сильные сомнения. Биогаз-это долго, много места и опять же вложений ну и лет через 10 заместим 10% может быть. п.с. Я не говорю, что ничего этого делать не нужно, но и летать в облаках не стоит: это долгий путь и даже тогда все заместить вряд ли получится. Или реально увеличивать собственную добычу или ложить промышленность/сокращать население вдвое.
drevlyanin написав:огурцы зимней посадки в этом году не садил вовсе. Вот такая куйня.
Ищут дрова и котлы.
Не иначе. Нужно их телефоны Денику скинуть-пусть научит родину любить. А нет, не получится-он же наверное скоро минимум министром энергетики станет, будет не до таких мелочей. Или скупит по дешевке всю газозависимую промышленность и обгонит татарина, бородатую бабушку и кучмозятя вместе взятых, по капиталу. А мы только будем вспоминать, как имели возможность лично получать советы у такого великого человека. Нужно хоть автограф попросить на сосновом/березовом полене.
drevlyanin написав:Ну реально, что вы носитесь с теми твердотопливными котлами, как Украйниан с соломой? Если 10 млд кубов импортируемого газа перевести в дрова, это получится примерно 35-40 млд. кг дров или 35-40 млн. тонн=примерно 60 млн. кубов или 100 млн. складометров. Это где то 7 млн. грузовых машин (Камазов) дров. Можете представить себе этот караван? И не нужно на уголь кивать-у нас и с ним и так постоянные траблы даже при этом потреблении. А стоимость и время переоборудования?
Есть 50 млн.т. соломы, которые можно сжечь. Пеллетный котел работает достаточно чисто по сравнению с углем. Альтернатива - отсосать (из газовой трубы) у Путина, Кадырова и компании.
drevlyanin написав:п.с. Я не говорю, что ничего этого делать не нужно, но и летать в облаках не стоит: это долгий путь и даже тогда все заместить вряд ли получится. Или реально увеличивать собственную добычу или ложить промышленность/сокращать население вдвое.
6 энергоблоков АЭС запланировали построить. А так - никто не мешает, создавай газовую, контору и покупай лицензию на добычу...