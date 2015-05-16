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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 184185186187
Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 21:39

  Denik написав:
  zРадио написав:Вы не за то зацепились. Понятное дело, что про х30 это были эмоции. Но бизнес реально не выдерживает конкуренции, и с этим нужно что-то решать

- газ при производстве крахмала не является сырьем. Поставь котел на твердом топливе - и будь счастлив. Перед этим посмотри на фьючерсы газа на год вперед и посчитай, что окупится за 3-6 месяцев.
Кроме того производство крахмала 100% имеет какие-то отходы. Поставь для их утилизации биогазовую установку - и вуаля - новый котел не нужен...

Конкуренции с кем? С тем, кто догадался и поставил твердотопливный котел?


Ну реально, что вы носитесь с теми твердотопливными котлами, как Украйниан с соломой? Если 10 млд кубов импортируемого газа перевести в дрова, это получится примерно 35-40 млд. кг дров или 35-40 млн. тонн=примерно 60 млн. кубов или 100 млн. складометров. Это где то 7 млн. грузовых машин (Камазов) дров. Можете представить себе этот караван? И не нужно на уголь кивать-у нас и с ним и так постоянные траблы даже при этом потреблении. А стоимость и время переоборудования?
А экологические проблемы-дым, вонь и сажа? Приходилось раньше бывать в Кракове зимой? Хотите такого же "счастья" для всей Украины? За что вы нас так не любите? На фильтры уповать не нужно-на малых/средних котлах их точно не поставят. Да и на счет больших сильные сомнения.
Биогаз-это долго, много места и опять же вложений ну и лет через 10 заместим 10% может быть.
п.с. Я не говорю, что ничего этого делать не нужно, но и летать в облаках не стоит: это долгий путь и даже тогда все заместить вряд ли получится. Или реально увеличивать собственную добычу или ложить промышленность/сокращать население вдвое.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 22:00

  Hotab написав:
  drevlyanin написав:огурцы зимней посадки в этом году не садил вовсе. Вот такая куйня.

Ищут дрова и котлы.


Не иначе. Нужно их телефоны Денику скинуть-пусть научит родину любить.
А нет, не получится-он же наверное скоро минимум министром энергетики станет, будет не до таких мелочей. Или скупит по дешевке всю газозависимую промышленность и обгонит татарина, бородатую бабушку и кучмозятя вместе взятых, по капиталу.
А мы только будем вспоминать, как имели возможность лично получать советы у такого великого человека. Нужно хоть автограф попросить на сосновом/березовом полене.
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 22:05

drevlyanin
Первые наши тепличные - это какие?
Например тут (http://www.utk.org.ua/products/cucumber ... -kolyuchiy) выращивание не останавливалось на на минуту на протяжении последних лет 10.
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 22:09

Re: Ринок енергоносіїв в контексті

  drevlyanin написав:Ну реально, что вы носитесь с теми твердотопливными котлами, как Украйниан с соломой? Если 10 млд кубов импортируемого газа перевести в дрова, это получится примерно 35-40 млд. кг дров или 35-40 млн. тонн=примерно 60 млн. кубов или 100 млн. складометров. Это где то 7 млн. грузовых машин (Камазов) дров. Можете представить себе этот караван? И не нужно на уголь кивать-у нас и с ним и так постоянные траблы даже при этом потреблении. А стоимость и время переоборудования?

Есть 50 млн.т. соломы, которые можно сжечь. Пеллетный котел работает достаточно чисто по сравнению с углем.
Альтернатива - отсосать (из газовой трубы) у Путина, Кадырова и компании.
  drevlyanin написав:п.с. Я не говорю, что ничего этого делать не нужно, но и летать в облаках не стоит: это долгий путь и даже тогда все заместить вряд ли получится. Или реально увеличивать собственную добычу или ложить промышленность/сокращать население вдвое.

6 энергоблоков АЭС запланировали построить.
А так - никто не мешает, создавай газовую, контору и покупай лицензию на добычу...
Denik
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 22:24

Приключения твердотопливного котла и твердолобого котелка :lol:
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 09:38

  Denik написав:..
Если серьезно то в США стоимость газа за 1000 куб. м (8000 кКал/куб.м) Хенри Хаб примерно равна 1.33 цены API2 (Ротердам, 6000 кКал/кг.). Вот и вся формула. Ибо если уже есть угольная ТЭС, то газ имеет смысл жечь только тогда, когда он дешевле угля. + хранить уголь на зиму несравнимо проще, чем танцы с ПХГ.

да правильно же!
мы забыли про уголь и совершенно зря. Но он, зараза тоже подорожал. И есть еще одна проблема - его везти непонятно откуда, долго и по морю. Ну или предательски с России, что, впрочем, мы и обычно и делаем.
Но не получается для каждого топлива отдельно строить/переоснащать недешевые ТЭС, и запускать их конъюнктурно - зависимо от цены калории. Нет такой возможности.
Уголь и солома это хорошо, но как ими можно коптить Киев, например на ТЕЦ-6? Город и так частенько входит в топ-10 самого загрязненного воздуха, давай добавим.
Энивэй, в долгосроке нужна понятная стратегия энергобезопасности лет на 20. Ваши примеры с Данией ИМХО, неудачные, и опыт их не спешит перенимать вообще никто в мире. Вам это не кажется странным, нигде нет подвохов? )))
Я бы добавил еще продовольственную безопасность, бо то не дело - вывозится абсолютно всё сырье, затем импортируется готовая еда.
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 09:49

Re: Ринок енергоносіїв в контексті

  sequence написав:мы забыли про уголь и совершенно зря. Но он, зараза тоже подорожал. И есть еще одна проблема - его везти непонятно откуда, долго и по морю. Ну или предательски с России, что, впрочем, мы и обычно и делаем.

Енергетичного вугілля імпортується відостків 10 від потреби, все інше - власний видубуток.
  sequence написав:Но не получается для каждого топлива отдельно строить/переоснащать недешевые ТЭС, и запускать их конъюнктурно - зависимо от цены калории. Нет такой возможности.
Уголь и солома это хорошо, но как ими можно коптить Киев, например на ТЕЦ-6? Город и так частенько входит в топ-10 самого загрязненного воздуха, давай добавим.

Відкрию Вам секрет - в Києві і так працює Дарницька ТЕЦ на вугіллі і сміттєспалювальний завод на Позняках.
Електроенергогенерація на ТЕЦ-5 припиниться як тільки введуть в експлуатацію ПС330 кВ Західна.
Забруднення повітря на 90% це тазіки на "чистому" бензині.

  sequence написав:Энивэй, в долгосроке нужна понятная стратегия энергобезопасности лет на 20. Ваши примеры с Данией ИМХО, неудачные, и опыт их не спешит перенимать вообще никто в мире. Вам это не кажется странным, нигде нет подвохов? )))
Я бы добавил еще продовольственную безопасность, бо то не дело - вывозится абсолютно всё сырье, затем импортируется готовая еда.

Казки діда Мазая
Denik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 09:51

Re: Ринок енергоносіїв в контексті

Ось стратегія
http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/u ... =245490566
Кабінет Міністрів затвердив перелік пріоритетних для держави інвестиційних проектів на період до 2023 року. Відповідне рішення було прийнято на засіданні Уряду 18 листопада.
До переліку увійшли 13 енергетичних проектів:
• Створення дата-центру на потужностях АЕС ДП «НАЕК «Енергоатом»
• Завершення будівництва Ташлицької ГАЕС
• Друга черга реконструкції ГЕС
• Будівництво третьої черги Дністровської ГАЕС в складі трьох гідроагрегатів
• Будівництво Каховської ГЕС-2
• Будівництво Канівської ГАЕС
• Встановлення гібридних систем з виробництва електроенергії в ПрАТ «Укргідроенерго»
• «Слов’янська ТЕС ПАТ «Донбасенерго». Реконструкція енергоблока ст. № 6 з розділенням на енергоблоки № 6б та № 6а потужністю 330 МВт кожний»
• Будівництво енергоблоків № 3, 4 Хмельницької АЕС
• Нове будівництво ПС 330 кВ "Слобожанська" із заходами ПЛ 330 кВ, Харківська область
• Нове будівництво ПЛ 330 кВ Дністровська ГАЕС – ПС 750 кВ «Вінницька», Вінницька та Чернівецька області
• Будівництво ПЛ 330 кВ Новоодеська - Арциз із заміною АТ-2 на ПС 330 кВ "Арциз"
• Нове будівництво двоколової ПЛ 330 кВ Курахівська ТЕС-Білицька, Донецька область.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 09:58

  Denik написав:Ось стратегія
..

Кто нам подкинет пару гривен на АЭС, вы не в курсе?
Только не размахивайте меморандумами - это бумажка ниачем. Где деньги?
Вы же обещали найти бабло на 6 блоков?
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 10:06

  Denik написав:..
Електроенергогенерація на ТЕЦ-5 припиниться як тільки введуть в експлуатацію ПС330 кВ Західна.
..

откеда у вас такие данные?
Официальный сайт Укрэнерго вещает, что это строится на перспективу, для снабжения правого берега из-за массовой застройки
https://ua.energy/zagalni-novyny/ukrene ... zu-kyyeva/
Ну и это подстанция всего-то навсего. Пики потребления она не закроет, мощности явно не достаточно.
Слабенькая переможка на глобальном фоне
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