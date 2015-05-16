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zРадио написав:Вы не за то зацепились. Понятное дело, что про х30 это были эмоции. Но бизнес реально не выдерживает конкуренции, и с этим нужно что-то решать
- газ при производстве крахмала не является сырьем. Поставь котел на твердом топливе - и будь счастлив. Перед этим посмотри на фьючерсы газа на год вперед и посчитай, что окупится за 3-6 месяцев. Кроме того производство крахмала 100% имеет какие-то отходы. Поставь для их утилизации биогазовую установку - и вуаля - новый котел не нужен...
Конкуренции с кем? С тем, кто догадался и поставил твердотопливный котел?
Ну реально, что вы носитесь с теми твердотопливными котлами, как Украйниан с соломой? Если 10 млд кубов импортируемого газа перевести в дрова, это получится примерно 35-40 млд. кг дров или 35-40 млн. тонн=примерно 60 млн. кубов или 100 млн. складометров. Это где то 7 млн. грузовых машин (Камазов) дров. Можете представить себе этот караван? И не нужно на уголь кивать-у нас и с ним и так постоянные траблы даже при этом потреблении. А стоимость и время переоборудования? А экологические проблемы-дым, вонь и сажа? Приходилось раньше бывать в Кракове зимой? Хотите такого же "счастья" для всей Украины? За что вы нас так не любите? На фильтры уповать не нужно-на малых/средних котлах их точно не поставят. Да и на счет больших сильные сомнения. Биогаз-это долго, много места и опять же вложений ну и лет через 10 заместим 10% может быть. п.с. Я не говорю, что ничего этого делать не нужно, но и летать в облаках не стоит: это долгий путь и даже тогда все заместить вряд ли получится. Или реально увеличивать собственную добычу или ложить промышленность/сокращать население вдвое.
drevlyanin написав:огурцы зимней посадки в этом году не садил вовсе. Вот такая куйня.
Ищут дрова и котлы.
Не иначе. Нужно их телефоны Денику скинуть-пусть научит родину любить. А нет, не получится-он же наверное скоро минимум министром энергетики станет, будет не до таких мелочей. Или скупит по дешевке всю газозависимую промышленность и обгонит татарина, бородатую бабушку и кучмозятя вместе взятых, по капиталу. А мы только будем вспоминать, как имели возможность лично получать советы у такого великого человека. Нужно хоть автограф попросить на сосновом/березовом полене.
drevlyanin написав:Ну реально, что вы носитесь с теми твердотопливными котлами, как Украйниан с соломой? Если 10 млд кубов импортируемого газа перевести в дрова, это получится примерно 35-40 млд. кг дров или 35-40 млн. тонн=примерно 60 млн. кубов или 100 млн. складометров. Это где то 7 млн. грузовых машин (Камазов) дров. Можете представить себе этот караван? И не нужно на уголь кивать-у нас и с ним и так постоянные траблы даже при этом потреблении. А стоимость и время переоборудования?
Есть 50 млн.т. соломы, которые можно сжечь. Пеллетный котел работает достаточно чисто по сравнению с углем. Альтернатива - отсосать (из газовой трубы) у Путина, Кадырова и компании.
drevlyanin написав:п.с. Я не говорю, что ничего этого делать не нужно, но и летать в облаках не стоит: это долгий путь и даже тогда все заместить вряд ли получится. Или реально увеличивать собственную добычу или ложить промышленность/сокращать население вдвое.
6 энергоблоков АЭС запланировали построить. А так - никто не мешает, создавай газовую, контору и покупай лицензию на добычу...
Denik написав:.. Если серьезно то в США стоимость газа за 1000 куб. м (8000 кКал/куб.м) Хенри Хаб примерно равна 1.33 цены API2 (Ротердам, 6000 кКал/кг.). Вот и вся формула. Ибо если уже есть угольная ТЭС, то газ имеет смысл жечь только тогда, когда он дешевле угля. + хранить уголь на зиму несравнимо проще, чем танцы с ПХГ.
да правильно же! мы забыли про уголь и совершенно зря. Но он, зараза тоже подорожал. И есть еще одна проблема - его везти непонятно откуда, долго и по морю. Ну или предательски с России, что, впрочем, мы и обычно и делаем. Но не получается для каждого топлива отдельно строить/переоснащать недешевые ТЭС, и запускать их конъюнктурно - зависимо от цены калории. Нет такой возможности. Уголь и солома это хорошо, но как ими можно коптить Киев, например на ТЕЦ-6? Город и так частенько входит в топ-10 самого загрязненного воздуха, давай добавим. Энивэй, в долгосроке нужна понятная стратегия энергобезопасности лет на 20. Ваши примеры с Данией ИМХО, неудачные, и опыт их не спешит перенимать вообще никто в мире. Вам это не кажется странным, нигде нет подвохов? ))) Я бы добавил еще продовольственную безопасность, бо то не дело - вывозится абсолютно всё сырье, затем импортируется готовая еда.
sequence написав:мы забыли про уголь и совершенно зря. Но он, зараза тоже подорожал. И есть еще одна проблема - его везти непонятно откуда, долго и по морю. Ну или предательски с России, что, впрочем, мы и обычно и делаем.
Енергетичного вугілля імпортується відостків 10 від потреби, все інше - власний видубуток.
sequence написав:Но не получается для каждого топлива отдельно строить/переоснащать недешевые ТЭС, и запускать их конъюнктурно - зависимо от цены калории. Нет такой возможности. Уголь и солома это хорошо, но как ими можно коптить Киев, например на ТЕЦ-6? Город и так частенько входит в топ-10 самого загрязненного воздуха, давай добавим.
Відкрию Вам секрет - в Києві і так працює Дарницька ТЕЦ на вугіллі і сміттєспалювальний завод на Позняках. Електроенергогенерація на ТЕЦ-5 припиниться як тільки введуть в експлуатацію ПС330 кВ Західна. Забруднення повітря на 90% це тазіки на "чистому" бензині.
sequence написав:Энивэй, в долгосроке нужна понятная стратегия энергобезопасности лет на 20. Ваши примеры с Данией ИМХО, неудачные, и опыт их не спешит перенимать вообще никто в мире. Вам это не кажется странным, нигде нет подвохов? ))) Я бы добавил еще продовольственную безопасность, бо то не дело - вывозится абсолютно всё сырье, затем импортируется готовая еда.
Кабінет Міністрів затвердив перелік пріоритетних для держави інвестиційних проектів на період до 2023 року. Відповідне рішення було прийнято на засіданні Уряду 18 листопада. До переліку увійшли 13 енергетичних проектів: • Створення дата-центру на потужностях АЕС ДП «НАЕК «Енергоатом» • Завершення будівництва Ташлицької ГАЕС • Друга черга реконструкції ГЕС • Будівництво третьої черги Дністровської ГАЕС в складі трьох гідроагрегатів • Будівництво Каховської ГЕС-2 • Будівництво Канівської ГАЕС • Встановлення гібридних систем з виробництва електроенергії в ПрАТ «Укргідроенерго» • «Слов’янська ТЕС ПАТ «Донбасенерго». Реконструкція енергоблока ст. № 6 з розділенням на енергоблоки № 6б та № 6а потужністю 330 МВт кожний» • Будівництво енергоблоків № 3, 4 Хмельницької АЕС • Нове будівництво ПС 330 кВ "Слобожанська" із заходами ПЛ 330 кВ, Харківська область • Нове будівництво ПЛ 330 кВ Дністровська ГАЕС – ПС 750 кВ «Вінницька», Вінницька та Чернівецька області • Будівництво ПЛ 330 кВ Новоодеська - Арциз із заміною АТ-2 на ПС 330 кВ "Арциз" • Нове будівництво двоколової ПЛ 330 кВ Курахівська ТЕС-Білицька, Донецька область.
Denik написав:.. Електроенергогенерація на ТЕЦ-5 припиниться як тільки введуть в експлуатацію ПС330 кВ Західна. ..
откеда у вас такие данные? Официальный сайт Укрэнерго вещает, что это строится на перспективу, для снабжения правого берега из-за массовой застройки https://ua.energy/zagalni-novyny/ukrene ... zu-kyyeva/ Ну и это подстанция всего-то навсего. Пики потребления она не закроет, мощности явно не достаточно. Слабенькая переможка на глобальном фоне