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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 185186187188
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 11:00

  budivelnik написав:..А може перестанете надіяти на когось?

у меня лично все нормас - дом родителям я утеплил еще в 2015 году, сам живу в новострое, так что претензии не по адресу.
Для утепление старой многоквартирной панельки в Киеве "собственными силами" требуется ОСББ и согласие свыше 50% собственников. Собственники в большинстве пожилые люди на пенсии, откуда там деньги? А если ОСББ одалживать в банках под 15-20% годовых, тогда затея потеряет смысл
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 11:03

budivelnik
Зрозуміло, що дискутувати не має сенсу, оскільки у вас все просто й аргументів інших не має.
Наприклад, як бути з пенсіонерами, людьми, які мають невисокі доходи (10-12 тис. грн)?
Тим більше, що сенс утеплення є тоді, коли багатоквартирний будинок відмовляється від ЦО. У іншому випадку платіжка за опалення буде такою ж. Економічний сенс у утепленні та відмови від ЦО, наприклад у "хрущівках" взагалі або мінімальний або сумнівний, враховуючи їх термін експлуатації.
У наших реаліях міфічна економія споживання - це не впровадження новітніх енергозберігаючих технологій, а холодні класи у школах, дит садках, об'єктах соц сфери, максимальне відтермінування початку опалювального сезону та дострокове його припинення.
xaos_22
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 11:04

Re: Ринок енергоносіїв в контексті

  sequence написав:Кто нам подкинет пару гривен на АЭС, вы не в курсе?
Только не размахивайте меморандумами - это бумажка ниачем. Где деньги?
Вы же обещали найти бабло на 6 блоков?

Те же организации, которые сейчас мне на дивиденды скидываются.
  sequence написав:откеда у вас такие данные?
Официальный сайт Укрэнерго вещает, что это строится на перспективу, для снабжения правого берега из-за массовой застройки
https://ua.energy/zagalni-novyny/ukrene ... zu-kyyeva/
Ну и это подстанция всего-то навсего. Пики потребления она не закроет, мощности явно не достаточно.
Слабенькая переможка на глобальном фоне

А догадаться, что она будет подключена двухуенпой ЛЭП (которая уже есть) к ПС750 Киеваская, а та в свою очередь - к Хмельницкой и Ровенской АЭС и ПС 750 Виницкая (Днестровская ГАЭС).
Карта сетей Укрэнерго - в помощь.
https://ua.energy/peredacha-i-dyspetche ... ukrenergo/
Denik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 11:08

Re: Ринок енергоносіїв в контексті

  xaos_22 написав:Зрозуміло, що дискутувати не має сенсу, оскільки у вас все просто й аргументів інших не має.
Наприклад, як бути з пенсіонерами, людьми, які мають невисокі доходи (10-12 тис. грн)?
Тим більше, що сенс утеплення є тоді, коли багатоквартирний будинок відмовляється від ЦО. У іншому випадку платіжка за опалення буде такою ж. Економічний сенс у утепленні та відмови від ЦО, наприклад у "хрущівках" взагалі або мінімальний або сумнівний, враховуючи їх термін експлуатації.
У наших реаліях міфічна економія споживання - це не впровадження новітніх енергозберігаючих технологій, а холодні класи у школах, дит садках, об'єктах соц сфери, максимальне відтермінування початку опалювального сезону та дострокове його припинення.

Знову казки діда Мазая. Нічого не треба робити - треба лише відсмоктати у Путіна дешевого газу.
В будь-якому випадку термомодернізація починається з утеплення. Тоді при переході на нове обладнання - воно когтуватиме дешевше через меншу встановлену потужність.
Denik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 11:31

  Denik написав:
  sequence написав:Кто нам подкинет пару гривен на АЭС, вы не в курсе?
Только не размахивайте меморандумами - это бумажка ниачем. Где деньги?
Вы же обещали найти бабло на 6 блоков?

Те же организации, которые сейчас мне на дивиденды скидываются.
  sequence написав:откеда у вас такие данные?
Официальный сайт Укрэнерго вещает, что это строится на перспективу, для снабжения правого берега из-за массовой застройки
https://ua.energy/zagalni-novyny/ukrene ... zu-kyyeva/
Ну и это подстанция всего-то навсего. Пики потребления она не закроет, мощности явно не достаточно.
Слабенькая переможка на глобальном фоне

А догадаться, что она будет подключена двухуенпой ЛЭП (которая уже есть) к ПС750 Киеваская, а та в свою очередь - к Хмельницкой и Ровенской АЭС и ПС 750 Виницкая (Днестровская ГАЭС).
Карта сетей Укрэнерго - в помощь.
https://ua.energy/peredacha-i-dyspetche ... ukrenergo/

че та злой вы какой-то, смотрю, аж материться приходиться, чтобы тупых тролей образумить. :mrgreen:
Какие вам организации на дивиденды скидываются? - Вестингаус чай ))
По ЛЭПам в статье все сказано - я же пишу, что вы явно путаете стройку подстанции со стройкой ТЭС. Функция ТЭС - не только генерить электричество, но и подавать тепло в ЦО, покрывать пики потребления. Строящаяся подстанция делается для других целей, указанных в первоисточнике.
Нигде про зупынку ТЕЦ-5 не указано, это ваши фантазии
ЗЫ Ну блин капец пошли люди - с пятью энергетическими образованиями, акционеры всей энергосистемы Украины и одновременно аграрные специалисты высшей категории. Дух захватывает
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 11:51

Re: Ринок енергоносіїв в контексті

  sequence написав:Нигде про зупынку ТЕЦ-5 не указано, это ваши фантазии

Я писал именно про остановку электрогенерации на ТЭЦ-5.
  sequence написав:Какие вам организации на дивиденды скидываются? - Вестингаус чай ))

Не скажу :D
Denik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 11:57

  Denik написав:Я писал именно про остановку электрогенерации на ТЭЦ-5.
..

так тепло - это "побочка" от электрогенерации.
а топить зимой перестанем?
Откуда у вас такие сведения? Почему на сайте Укрэнерго написано по другому "для снабжения новых жилых массивов". Чем будем покрывать пики потребления? Соломой, надеюсь?
sequence
 
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