Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
budivelnik написав:..А може перестанете надіяти на когось?
у меня лично все нормас - дом родителям я утеплил еще в 2015 году, сам живу в новострое, так что претензии не по адресу. Для утепление старой многоквартирной панельки в Киеве "собственными силами" требуется ОСББ и согласие свыше 50% собственников. Собственники в большинстве пожилые люди на пенсии, откуда там деньги? А если ОСББ одалживать в банках под 15-20% годовых, тогда затея потеряет смысл
budivelnik Зрозуміло, що дискутувати не має сенсу, оскільки у вас все просто й аргументів інших не має. Наприклад, як бути з пенсіонерами, людьми, які мають невисокі доходи (10-12 тис. грн)? Тим більше, що сенс утеплення є тоді, коли багатоквартирний будинок відмовляється від ЦО. У іншому випадку платіжка за опалення буде такою ж. Економічний сенс у утепленні та відмови від ЦО, наприклад у "хрущівках" взагалі або мінімальний або сумнівний, враховуючи їх термін експлуатації. У наших реаліях міфічна економія споживання - це не впровадження новітніх енергозберігаючих технологій, а холодні класи у школах, дит садках, об'єктах соц сфери, максимальне відтермінування початку опалювального сезону та дострокове його припинення.
sequence написав:Кто нам подкинет пару гривен на АЭС, вы не в курсе? Только не размахивайте меморандумами - это бумажка ниачем. Где деньги? Вы же обещали найти бабло на 6 блоков?
Те же организации, которые сейчас мне на дивиденды скидываются.
sequence написав:откеда у вас такие данные? Официальный сайт Укрэнерго вещает, что это строится на перспективу, для снабжения правого берега из-за массовой застройки https://ua.energy/zagalni-novyny/ukrene ... zu-kyyeva/ Ну и это подстанция всего-то навсего. Пики потребления она не закроет, мощности явно не достаточно. Слабенькая переможка на глобальном фоне
А догадаться, что она будет подключена двухуенпой ЛЭП (которая уже есть) к ПС750 Киеваская, а та в свою очередь - к Хмельницкой и Ровенской АЭС и ПС 750 Виницкая (Днестровская ГАЭС). Карта сетей Укрэнерго - в помощь. https://ua.energy/peredacha-i-dyspetche ... ukrenergo/
xaos_22 написав:Зрозуміло, що дискутувати не має сенсу, оскільки у вас все просто й аргументів інших не має. Наприклад, як бути з пенсіонерами, людьми, які мають невисокі доходи (10-12 тис. грн)? Тим більше, що сенс утеплення є тоді, коли багатоквартирний будинок відмовляється від ЦО. У іншому випадку платіжка за опалення буде такою ж. Економічний сенс у утепленні та відмови від ЦО, наприклад у "хрущівках" взагалі або мінімальний або сумнівний, враховуючи їх термін експлуатації. У наших реаліях міфічна економія споживання - це не впровадження новітніх енергозберігаючих технологій, а холодні класи у школах, дит садках, об'єктах соц сфери, максимальне відтермінування початку опалювального сезону та дострокове його припинення.
Знову казки діда Мазая. Нічого не треба робити - треба лише відсмоктати у Путіна дешевого газу. В будь-якому випадку термомодернізація починається з утеплення. Тоді при переході на нове обладнання - воно когтуватиме дешевше через меншу встановлену потужність.
sequence написав:Кто нам подкинет пару гривен на АЭС, вы не в курсе? Только не размахивайте меморандумами - это бумажка ниачем. Где деньги? Вы же обещали найти бабло на 6 блоков?
Те же организации, которые сейчас мне на дивиденды скидываются.
sequence написав:откеда у вас такие данные? Официальный сайт Укрэнерго вещает, что это строится на перспективу, для снабжения правого берега из-за массовой застройки https://ua.energy/zagalni-novyny/ukrene ... zu-kyyeva/ Ну и это подстанция всего-то навсего. Пики потребления она не закроет, мощности явно не достаточно. Слабенькая переможка на глобальном фоне
А догадаться, что она будет подключена двухуенпой ЛЭП (которая уже есть) к ПС750 Киеваская, а та в свою очередь - к Хмельницкой и Ровенской АЭС и ПС 750 Виницкая (Днестровская ГАЭС). Карта сетей Укрэнерго - в помощь. https://ua.energy/peredacha-i-dyspetche ... ukrenergo/
че та злой вы какой-то, смотрю, аж материться приходиться, чтобы тупых тролей образумить. Какие вам организации на дивиденды скидываются? - Вестингаус чай )) По ЛЭПам в статье все сказано - я же пишу, что вы явно путаете стройку подстанции со стройкой ТЭС. Функция ТЭС - не только генерить электричество, но и подавать тепло в ЦО, покрывать пики потребления. Строящаяся подстанция делается для других целей, указанных в первоисточнике. Нигде про зупынку ТЕЦ-5 не указано, это ваши фантазии ЗЫ Ну блин капец пошли люди - с пятью энергетическими образованиями, акционеры всей энергосистемы Украины и одновременно аграрные специалисты высшей категории. Дух захватывает
Denik написав:Я писал именно про остановку электрогенерации на ТЭЦ-5. ..
так тепло - это "побочка" от электрогенерации. а топить зимой перестанем? Откуда у вас такие сведения? Почему на сайте Укрэнерго написано по другому "для снабжения новых жилых массивов". Чем будем покрывать пики потребления? Соломой, надеюсь?