RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Галузі економіки
/
Ринок енергоносіїв
в контексті

Ринок енергоносіїв в контексті
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 186187188189>
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 11:00

  budivelnik написав:..А може перестанете надіяти на когось?

у меня лично все нормас - дом родителям я утеплил еще в 2015 году, сам живу в новострое, так что претензии не по адресу.
Для утепление старой многоквартирной панельки в Киеве "собственными силами" требуется ОСББ и согласие свыше 50% собственников. Собственники в большинстве пожилые люди на пенсии, откуда там деньги? А если ОСББ одалживать в банках под 15-20% годовых, тогда затея потеряет смысл
sequence
 
Повідомлень: 6447
З нами з: 29.12.15
Подякував: 1905 раз.
Подякували: 1757 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 11:03

budivelnik
Зрозуміло, що дискутувати не має сенсу, оскільки у вас все просто й аргументів інших не має.
Наприклад, як бути з пенсіонерами, людьми, які мають невисокі доходи (10-12 тис. грн)?
Тим більше, що сенс утеплення є тоді, коли багатоквартирний будинок відмовляється від ЦО. У іншому випадку платіжка за опалення буде такою ж. Економічний сенс у утепленні та відмови від ЦО, наприклад у "хрущівках" взагалі або мінімальний або сумнівний, враховуючи їх термін експлуатації.
У наших реаліях міфічна економія споживання - це не впровадження новітніх енергозберігаючих технологій, а холодні класи у школах, дит садках, об'єктах соц сфери, максимальне відтермінування початку опалювального сезону та дострокове його припинення.
xaos_22
 
Повідомлень: 23
З нами з: 19.03.21
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 11:04

Re: Ринок енергоносіїв в контексті

  sequence написав:Кто нам подкинет пару гривен на АЭС, вы не в курсе?
Только не размахивайте меморандумами - это бумажка ниачем. Где деньги?
Вы же обещали найти бабло на 6 блоков?

Те же организации, которые сейчас мне на дивиденды скидываются.
  sequence написав:откеда у вас такие данные?
Официальный сайт Укрэнерго вещает, что это строится на перспективу, для снабжения правого берега из-за массовой застройки
https://ua.energy/zagalni-novyny/ukrene ... zu-kyyeva/
Ну и это подстанция всего-то навсего. Пики потребления она не закроет, мощности явно не достаточно.
Слабенькая переможка на глобальном фоне

А догадаться, что она будет подключена двухуенпой ЛЭП (которая уже есть) к ПС750 Киеваская, а та в свою очередь - к Хмельницкой и Ровенской АЭС и ПС 750 Виницкая (Днестровская ГАЭС).
Карта сетей Укрэнерго - в помощь.
https://ua.energy/peredacha-i-dyspetche ... ukrenergo/
Denik
 
Повідомлень: 1508
З нами з: 23.02.09
Подякував: 511 раз.
Подякували: 989 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 11:08

Re: Ринок енергоносіїв в контексті

  xaos_22 написав:Зрозуміло, що дискутувати не має сенсу, оскільки у вас все просто й аргументів інших не має.
Наприклад, як бути з пенсіонерами, людьми, які мають невисокі доходи (10-12 тис. грн)?
Тим більше, що сенс утеплення є тоді, коли багатоквартирний будинок відмовляється від ЦО. У іншому випадку платіжка за опалення буде такою ж. Економічний сенс у утепленні та відмови від ЦО, наприклад у "хрущівках" взагалі або мінімальний або сумнівний, враховуючи їх термін експлуатації.
У наших реаліях міфічна економія споживання - це не впровадження новітніх енергозберігаючих технологій, а холодні класи у школах, дит садках, об'єктах соц сфери, максимальне відтермінування початку опалювального сезону та дострокове його припинення.

Знову казки діда Мазая. Нічого не треба робити - треба лише відсмоктати у Путіна дешевого газу.
В будь-якому випадку термомодернізація починається з утеплення. Тоді при переході на нове обладнання - воно когтуватиме дешевше через меншу встановлену потужність.
Denik
 
Повідомлень: 1508
З нами з: 23.02.09
Подякував: 511 раз.
Подякували: 989 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 11:31

  Denik написав:
  sequence написав:Кто нам подкинет пару гривен на АЭС, вы не в курсе?
Только не размахивайте меморандумами - это бумажка ниачем. Где деньги?
Вы же обещали найти бабло на 6 блоков?

Те же организации, которые сейчас мне на дивиденды скидываются.
  sequence написав:откеда у вас такие данные?
Официальный сайт Укрэнерго вещает, что это строится на перспективу, для снабжения правого берега из-за массовой застройки
https://ua.energy/zagalni-novyny/ukrene ... zu-kyyeva/
Ну и это подстанция всего-то навсего. Пики потребления она не закроет, мощности явно не достаточно.
Слабенькая переможка на глобальном фоне

А догадаться, что она будет подключена двухуенпой ЛЭП (которая уже есть) к ПС750 Киеваская, а та в свою очередь - к Хмельницкой и Ровенской АЭС и ПС 750 Виницкая (Днестровская ГАЭС).
Карта сетей Укрэнерго - в помощь.
https://ua.energy/peredacha-i-dyspetche ... ukrenergo/

че та злой вы какой-то, смотрю, аж материться приходиться, чтобы тупых тролей образумить. :mrgreen:
Какие вам организации на дивиденды скидываются? - Вестингаус чай ))
По ЛЭПам в статье все сказано - я же пишу, что вы явно путаете стройку подстанции со стройкой ТЭС. Функция ТЭС - не только генерить электричество, но и подавать тепло в ЦО, покрывать пики потребления. Строящаяся подстанция делается для других целей, указанных в первоисточнике.
Нигде про зупынку ТЕЦ-5 не указано, это ваши фантазии
ЗЫ Ну блин капец пошли люди - с пятью энергетическими образованиями, акционеры всей энергосистемы Украины и одновременно аграрные специалисты высшей категории. Дух захватывает
sequence
 
Повідомлень: 6447
З нами з: 29.12.15
Подякував: 1905 раз.
Подякували: 1757 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 11:51

Re: Ринок енергоносіїв в контексті

  sequence написав:Нигде про зупынку ТЕЦ-5 не указано, это ваши фантазии

Я писал именно про остановку электрогенерации на ТЭЦ-5.
  sequence написав:Какие вам организации на дивиденды скидываются? - Вестингаус чай ))

Не скажу :D
Denik
 
Повідомлень: 1508
З нами з: 23.02.09
Подякував: 511 раз.
Подякували: 989 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 11:57

  Denik написав:Я писал именно про остановку электрогенерации на ТЭЦ-5.
..

так тепло - это "побочка" от электрогенерации.
а топить зимой перестанем?
Откуда у вас такие сведения? Почему на сайте Укрэнерго написано по другому "для снабжения новых жилых массивов". Чем будем покрывать пики потребления? Соломой, надеюсь?
sequence
 
Повідомлень: 6447
З нами з: 29.12.15
Подякував: 1905 раз.
Подякували: 1757 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 12:29

  drevlyanin написав:
  Denik написав:
  zРадио написав:Вы не за то зацепились. Понятное дело, что про х30 это были эмоции. Но бизнес реально не выдерживает конкуренции, и с этим нужно что-то решать

- газ при производстве крахмала не является сырьем. Поставь котел на твердом топливе - и будь счастлив. Перед этим посмотри на фьючерсы газа на год вперед и посчитай, что окупится за 3-6 месяцев.
Кроме того производство крахмала 100% имеет какие-то отходы. Поставь для их утилизации биогазовую установку - и вуаля - новый котел не нужен...

Конкуренции с кем? С тем, кто догадался и поставил твердотопливный котел?


Ну реально, что вы носитесь с теми твердотопливными котлами, как Украйниан с соломой? Если 10 млд кубов импортируемого газа перевести в дрова, это получится примерно 35-40 млд. кг дров или 35-40 млн. тонн=примерно 60 млн. кубов или 100 млн. складометров. Это где то 7 млн. грузовых машин (Камазов) дров. Можете представить себе этот караван? И не нужно на уголь кивать-у нас и с ним и так постоянные траблы даже при этом потреблении. А стоимость и время переоборудования?
А экологические проблемы-дым, вонь и сажа? Приходилось раньше бывать в Кракове зимой? Хотите такого же "счастья" для всей Украины? За что вы нас так не любите? На фильтры уповать не нужно-на малых/средних котлах их точно не поставят. Да и на счет больших сильные сомнения.
Биогаз-это долго, много места и опять же вложений ну и лет через 10 заместим 10% может быть.
п.с. Я не говорю, что ничего этого делать не нужно, но и летать в облаках не стоит: это долгий путь и даже тогда все заместить вряд ли получится. Или реально увеличивать собственную добычу или ложить промышленность/сокращать население вдвое.

реальный путь в ближайшее время - это снижение потребления.
газодобыча - это хорошо, но что-то значит мешает - так что в ближайшие 2-3 года маловероятно.

так что как снижение потребления - да 26 градусов в квартире - это дорого, так и твердотопливные котлы - а сжигать можно много чего.

и пора популизм заканчивать - если газ подорожал в 5 раз, то население не может платить старую цену.

или просто газа перестанет хватать - и тогда просто отключения.

как-то так
Shaman
 
Повідомлень: 1710
З нами з: 29.09.19
Подякував: 283 раз.
Подякували: 590 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 13:15

Re: Ринок енергоносіїв в контексті

  sequence написав:так тепло - это "побочка" от электрогенерации.

Нет. На ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 есть отдельные от энергоблоков с турбинами и генераторами водогрейные котлы.
  sequence написав:Чем будем покрывать пики потребления? Соломой, надеюсь?

Ближайшие 10 лет:
суточные пики ГЭС/ГАЭС
сезонные - угольные ТЭС.
Denik
 
Повідомлень: 1508
З нами з: 23.02.09
Подякував: 511 раз.
Подякували: 989 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 13:31

  Denik написав:..
сезонные - угольные ТЭС.

неверный ответ.
Правильный - импортом с Беларуси.
По энергетическому углю у меня тоже как-то не складывается с вашими "10% импортируем"
там только с России 10 млн тонн за 9 месяцев приволокли.
sequence
 
Повідомлень: 6447
З нами з: 29.12.15
Подякував: 1905 раз.
Подякували: 1757 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 186187188189>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Житлово-комунальне господарство в контексті 1 ... 13, 14, 15
somilitark » Пон 11 лют, 2019 15:08
146 35672
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 лют, 2022 19:00
Ой+
Ринок праці 1 ... 9, 10, 11
tobias » Вів 05 лис, 2019 09:11
107 40832
Переглянути останнє повідомлення
Сер 19 січ, 2022 15:36
matroSkin
Ринок мобільного зв'язку в Україні
maksjustmaks » Суб 16 тра, 2015 15:25
3 6822
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 тра, 2015 23:32
]OvO[

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (1442)
18.02.2022 14:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.