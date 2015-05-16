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Ринок енергоносіїв
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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 186187188189
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 13:37

Re: Ринок енергоносіїв в контексті

  sequence написав:По энергетическому углю у меня тоже как-то не складывается с вашими "10% импортируем"
там только с России 10 млн тонн за 9 месяцев приволокли.

Коксохимы Ахметова и АМКР забыли?
А еще цементные заводы и пылеугольное топливо для доменных печей?
Denik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 13:43

Re: Ринок енергоносіїв в контексті

  sequence написав:неверный ответ.
Правильный - импортом с Беларуси.

На моменте импорт из Беларуси меньше экспорта.Зображення
P.S. Картинка для любителей белорусской пропаганды, Азаренка и любителей "толстого провода с севера" от Лукашенки
Denik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 14:11

  Denik написав:..
P.S. Картинка для любителей белорусской пропаганды, Азаренка и любителей "толстого провода с севера" от Лукашенки

ну такое. Тепло. И экспортируем мы не в Беларусь - они сами нетто-экспортеры энергии.
Когда было холодно, они реально выручили, чтобы вы о них не думали. И за это нам пришлось платить валютой
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 14:14

  Denik написав:
  sequence написав:По энергетическому углю у меня тоже как-то не складывается с вашими "10% импортируем"
там только с России 10 млн тонн за 9 месяцев приволокли.

Коксохимы Ахметова и АМКР забыли?
А еще цементные заводы и пылеугольное топливо для доменных печей?

в том то и прикол, что нет детализации. Если у вас есть - поделитесь, а то ваши 10% выглядят голословными. Я, конечно могу и сам глянуть в таможенных импортных базах, но это займет кучу времени, непонятно ради чего.
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 14:17

Re: Ринок енергоносіїв в контексті

  sequence написав:в том то и прикол, что нет детализации. Если у вас есть - поделитесь, а то ваши 10% выглядят голословными. Я, конечно могу и сам глянуть в таможенных импортных базах, но это займет кучу времени, непонятно ради чего.

https://www.ukrmetprom.org/pidsumki-rob ... 2-misyaci/
Коксівне вугілля:

За 12 місяців 2021 р. на українські коксохімічні підприємства було поставлено 12,93 млн т вугілля для коксування (96,9% відносно січня-грудня 2020 р.), з яких:

українського походження – 3,65 млн т (100,6% відносно січня-грудня 2020 р.);
імпортованого – 9,28 млн т (95,5% відносно січня-грудня 2020 р.).
Частка імпортного вугілля в загальному обсязі поставок в січні-грудні 2021 р. становила 71,8% проти 72,8% в аналогічному періоді 2020 р.

І це без вугілля для ПУТ, яке антрацитової групи (Т).
Denik
 
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