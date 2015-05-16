Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
sequence написав:По энергетическому углю у меня тоже как-то не складывается с вашими "10% импортируем" там только с России 10 млн тонн за 9 месяцев приволокли.
Коксохимы Ахметова и АМКР забыли? А еще цементные заводы и пылеугольное топливо для доменных печей?
в том то и прикол, что нет детализации. Если у вас есть - поделитесь, а то ваши 10% выглядят голословными. Я, конечно могу и сам глянуть в таможенных импортных базах, но это займет кучу времени, непонятно ради чего.
sequence написав:в том то и прикол, что нет детализации. Если у вас есть - поделитесь, а то ваши 10% выглядят голословными. Я, конечно могу и сам глянуть в таможенных импортных базах, но это займет кучу времени, непонятно ради чего.
За 12 місяців 2021 р. на українські коксохімічні підприємства було поставлено 12,93 млн т вугілля для коксування (96,9% відносно січня-грудня 2020 р.), з яких:
українського походження – 3,65 млн т (100,6% відносно січня-грудня 2020 р.); імпортованого – 9,28 млн т (95,5% відносно січня-грудня 2020 р.). Частка імпортного вугілля в загальному обсязі поставок в січні-грудні 2021 р. становила 71,8% проти 72,8% в аналогічному періоді 2020 р.
І це без вугілля для ПУТ, яке антрацитової групи (Т).