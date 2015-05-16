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sequence написав:По энергетическому углю у меня тоже как-то не складывается с вашими "10% импортируем" там только с России 10 млн тонн за 9 месяцев приволокли.
Коксохимы Ахметова и АМКР забыли? А еще цементные заводы и пылеугольное топливо для доменных печей?
в том то и прикол, что нет детализации. Если у вас есть - поделитесь, а то ваши 10% выглядят голословными. Я, конечно могу и сам глянуть в таможенных импортных базах, но это займет кучу времени, непонятно ради чего.
sequence написав:в том то и прикол, что нет детализации. Если у вас есть - поделитесь, а то ваши 10% выглядят голословными. Я, конечно могу и сам глянуть в таможенных импортных базах, но это займет кучу времени, непонятно ради чего.
За 12 місяців 2021 р. на українські коксохімічні підприємства було поставлено 12,93 млн т вугілля для коксування (96,9% відносно січня-грудня 2020 р.), з яких:
українського походження – 3,65 млн т (100,6% відносно січня-грудня 2020 р.); імпортованого – 9,28 млн т (95,5% відносно січня-грудня 2020 р.). Частка імпортного вугілля в загальному обсязі поставок в січні-грудні 2021 р. становила 71,8% проти 72,8% в аналогічному періоді 2020 р.
І це без вугілля для ПУТ, яке антрацитової групи (Т).
Denik написав:.. За 12 місяців 2021 р. на українські коксохімічні підприємства було поставлено 12,93 млн т вугілля для коксування (96,9% відносно січня-грудня 2020 р.), з яких: .. імпортованого – 9,28 млн т (95,5% відносно січня-грудня 2020 р.). Ч..
ага, спасибо. Тогда тем более странно выглядят тревожные сообщения об остатках угля на ТЭС и отказ публиковать эти данные впоследствии. Выходит все равно, что угля своей добычи не хватает, новых источников нет, а уголь обратно в шахты не засыпают. Я не ищу зрады, но не ясно, где вы собираетесь 10 лет (почему именно 10?) добывать уголь. Мне так видится, что энергосистема страны не совсем сбалансирована, надо таки больше добывать ископаемого топлива и газа. По поводу новых блоков АЭС промолчим, там что строить лет 10, что непонятно из каких "дивидендов". В чем я согласен с Будивельником, правительством и прочими, что нужна термомодернизация, но на уровне гос-ва, а не домохозяйств/ОСББ
Загальні запаси вугілля на складах ТЕС станом на 16 лютого складали 700 тис. тонн, зокрема газового — 609,7 тис. тонн і антрацитового — 90,4 тис. тонн.
sequence написав:Выходит все равно, что угля своей добычи не хватает, новых источников нет, а уголь обратно в шахты не засыпают. Я не ищу зрады, но не ясно, где вы собираетесь 10 лет (почему именно 10?) добывать уголь.
ВИЭ + ГАЭС строятся и строятся и вытесняют уголь.
sequence написав:Мне так видится, что энергосистема страны не совсем сбалансирована, надо таки больше добывать ископаемого топлива и газа. По поводу новых блоков АЭС промолчим, там что строить лет 10 что непонятно из каких "дивидендов".
3 блока можно построить очень быстро - года за 4. Можно еще эффективность использования существующих повысить процентов на 10. Цены э/э 3 грн./кВт.ч достаточно для строительства новых блоков.