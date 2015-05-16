Додано: П'ят 18 лют, 2022 14:35

Denik написав: ..

За 12 місяців 2021 р. на українські коксохімічні підприємства було поставлено 12,93 млн т вугілля для коксування (96,9% відносно січня-грудня 2020 р.), з яких:

..

імпортованого – 9,28 млн т (95,5% відносно січня-грудня 2020 р.).

Ч.. ..За 12 місяців 2021 р. на українські коксохімічні підприємства було поставлено 12,93 млн т вугілля для коксування (96,9% відносно січня-грудня 2020 р.), з яких:..імпортованого –(95,5% відносно січня-грудня 2020 р.).Ч..

ага, спасибо. Тогда тем более странно выглядят тревожные сообщения об остатках угля на ТЭС и отказ публиковать эти данные впоследствии.Выходит все равно, что угля своей добычи не хватает, новых источников нет, а уголь обратно в шахты не засыпают. Я не ищу зрады, но не ясно, где вы собираетесь 10 лет (почему именно 10?) добывать уголь.Мне так видится, что энергосистема страны не совсем сбалансирована, надо таки больше добывать ископаемого топлива и газа. По поводу новых блоков АЭС промолчим, там что строить лет 10, что непонятно из каких "дивидендов".В чем я согласен с Будивельником, правительством и прочими, что нужна термомодернизация, но на уровне гос-ва, а не домохозяйств/ОСББ