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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 187188189190>
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 13:37

Re: Ринок енергоносіїв в контексті

  sequence написав:По энергетическому углю у меня тоже как-то не складывается с вашими "10% импортируем"
там только с России 10 млн тонн за 9 месяцев приволокли.

Коксохимы Ахметова и АМКР забыли?
А еще цементные заводы и пылеугольное топливо для доменных печей?
Denik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 13:43

Re: Ринок енергоносіїв в контексті

  sequence написав:неверный ответ.
Правильный - импортом с Беларуси.

На моменте импорт из Беларуси меньше экспорта.Зображення
P.S. Картинка для любителей белорусской пропаганды, Азаренка и любителей "толстого провода с севера" от Лукашенки
Denik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 14:11

  Denik написав:..
P.S. Картинка для любителей белорусской пропаганды, Азаренка и любителей "толстого провода с севера" от Лукашенки

ну такое. Тепло. И экспортируем мы не в Беларусь - они сами нетто-экспортеры энергии.
Когда было холодно, они реально выручили, чтобы вы о них не думали. И за это нам пришлось платить валютой
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 14:14

  Denik написав:
  sequence написав:По энергетическому углю у меня тоже как-то не складывается с вашими "10% импортируем"
там только с России 10 млн тонн за 9 месяцев приволокли.

Коксохимы Ахметова и АМКР забыли?
А еще цементные заводы и пылеугольное топливо для доменных печей?

в том то и прикол, что нет детализации. Если у вас есть - поделитесь, а то ваши 10% выглядят голословными. Я, конечно могу и сам глянуть в таможенных импортных базах, но это займет кучу времени, непонятно ради чего.
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 14:17

Re: Ринок енергоносіїв в контексті

  sequence написав:в том то и прикол, что нет детализации. Если у вас есть - поделитесь, а то ваши 10% выглядят голословными. Я, конечно могу и сам глянуть в таможенных импортных базах, но это займет кучу времени, непонятно ради чего.

https://www.ukrmetprom.org/pidsumki-rob ... 2-misyaci/
Коксівне вугілля:

За 12 місяців 2021 р. на українські коксохімічні підприємства було поставлено 12,93 млн т вугілля для коксування (96,9% відносно січня-грудня 2020 р.), з яких:

українського походження – 3,65 млн т (100,6% відносно січня-грудня 2020 р.);
імпортованого – 9,28 млн т (95,5% відносно січня-грудня 2020 р.).
Частка імпортного вугілля в загальному обсязі поставок в січні-грудні 2021 р. становила 71,8% проти 72,8% в аналогічному періоді 2020 р.

І це без вугілля для ПУТ, яке антрацитової групи (Т).
Denik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 14:35

  Denik написав:..
За 12 місяців 2021 р. на українські коксохімічні підприємства було поставлено 12,93 млн т вугілля для коксування (96,9% відносно січня-грудня 2020 р.), з яких:
..
імпортованого – 9,28 млн т (95,5% відносно січня-грудня 2020 р.).
Ч..

ага, спасибо. Тогда тем более странно выглядят тревожные сообщения об остатках угля на ТЭС и отказ публиковать эти данные впоследствии.
Выходит все равно, что угля своей добычи не хватает, новых источников нет, а уголь обратно в шахты не засыпают. Я не ищу зрады, но не ясно, где вы собираетесь 10 лет (почему именно 10?) добывать уголь.
Мне так видится, что энергосистема страны не совсем сбалансирована, надо таки больше добывать ископаемого топлива и газа. По поводу новых блоков АЭС промолчим, там что строить лет 10, что непонятно из каких "дивидендов".
В чем я согласен с Будивельником, правительством и прочими, что нужна термомодернизация, но на уровне гос-ва, а не домохозяйств/ОСББ
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 15:20

Re: Ринок енергоносіїв в контексті

  sequence написав:ага, спасибо. Тогда тем более странно выглядят тревожные сообщения об остатках угля на ТЭС и отказ публиковать эти данные впоследствии.

Хуита. На сайте Укрэнерго все есть.
https://ua.energy/robotaips/robota-ener ... 2022-roku/
Загальні запаси вугілля на складах ТЕС станом на 16 лютого складали 700 тис. тонн, зокрема газового — 609,7 тис. тонн і антрацитового — 90,4 тис. тонн.

  sequence написав:Выходит все равно, что угля своей добычи не хватает, новых источников нет, а уголь обратно в шахты не засыпают. Я не ищу зрады, но не ясно, где вы собираетесь 10 лет (почему именно 10?) добывать уголь.

ВИЭ + ГАЭС строятся и строятся и вытесняют уголь.
  sequence написав:Мне так видится, что энергосистема страны не совсем сбалансирована, надо таки больше добывать ископаемого топлива и газа. По поводу новых блоков АЭС промолчим, там что строить лет 10 что непонятно из каких "дивидендов".

3 блока можно построить очень быстро - года за 4. Можно еще эффективность использования существующих повысить процентов на 10. Цены э/э 3 грн./кВт.ч достаточно для строительства новых блоков.
Denik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 17:42

  xaos_22 написав:budivelnik
Зрозуміло, що дискутувати не має сенсу, оскільки у вас все просто й аргументів інших не має.
Наприклад, як бути з пенсіонерами, людьми, які мають невисокі доходи (10-12 тис. грн)?
Тим більше, що сенс утеплення є тоді, коли багатоквартирний будинок відмовляється від ЦО. У іншому випадку платіжка за опалення буде такою ж. Економічний сенс у утепленні та відмови від ЦО, наприклад у "хрущівках" взагалі або мінімальний або сумнівний, враховуючи їх термін експлуатації.
У наших реаліях міфічна економія споживання - це не впровадження новітніх енергозберігаючих технологій, а холодні класи у школах, дит садках, об'єктах соц сфери, максимальне відтермінування початку опалювального сезону та дострокове його припинення.
Все настільки просто - що аж смішно
1 Казка(міф) про бідність...власників квартир вартістю від 1 млн грн....
Ми говоримо про утеплення квартири в 1 млн,яке потребує 20 000 грн...після чого вартість квартири зросте до 1,1 млн..
Так власник тоді програє чи виграє
2 Казка про необхідність відєднання від ЦО...
Не треба відєднуватись...Треба на вході поставити лічильник тепла...
Ясно що він також щось коштує...
Але коли всім по барабану скільки вони витрачають, бо совкове мишлення вимагає витратити не менше ніж витрачає сусід...бо платять порівну... - це одне..
А коли буде лічильник тепла на будинок...то утеплений буде платити менше...

Так що
Геть від совка з його рівністю побудованій на тотальній бідності
І вперед до капіталізму, де той хто працює більше середнього - отримує більше від того хто чекає на подачки.

І останнє
Якщо власник власності на мільйон не може знайти 20 000 для покращення своєї власності на 100 000 - значить він поганий власник, і я не бачу нічого поганого в тому, щоб він цієї власності позбувся...за гроші звичайно.
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 17:43

Re: Ринок енергоносіїв в контексті

  Denik написав:3 блока можно построить очень быстро - года за 4.

Угу. Можно построить быстро. Но обычно строят лет за 8-10
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 17:50

  sequence написав:В чем я согласен с Будивельником, правительством и прочими, что нужна термомодернизация, но на уровне гос-ва, а не домохозяйств/ОСББ
Хорошу ідею(термомодернізація) можна спаскудити( платить Держава)..
Що таке Держава?
Це натовп власників житла...
То чому утепляти житло повинні всі гамузом і однаково?
Я не хочу утепляти(покращувати чужу власність...витрачаючи свої кошти...навіть у вигляді передачі їх в Держбюджет)
Я згоден заплатити за покращення Вашої власності..тільки після того як Ви мені компенсуєте мої втрати....
А так якось дивно виглядає..
Я купив новобудову в іпенях Львова..тільки тому що в центрі м2 коштує в рази дорожче..Але моя новобудова вже утеплена..
Тепер Ви пропонуєте мені заплатити за утеплення того що коштує в три рази дорожче від мого..і при цьому воно стане коштувати в чотири рази дорожче..
Заплачу я - а вигоду отримає хтось інший?

Такої наглості я нікому не пробачу..
Вже приводив приклад
Ви купили Волгу, я Таврію...
Проходить якийсь час, вартість бензину виростає і Ви не продаєте Волгу щоб вкластись в свої можливості по використанню цього дорогого автомобіля
А вимагаєте від мене заправляти Вашу волгу..бо вона багато бензину жре..
А коли я пропоную Вам її продати і купити велосипед або таврію..Ви кричите що Держава Вам винна...
budivelnik
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