Коксохимы Ахметова и АМКР забыли?
А еще цементные заводы и пылеугольное топливо для доменных печей?
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 13:37
Re: Ринок енергоносіїв в контексті
Додано: П'ят 18 лют, 2022 13:43
Re: Ринок енергоносіїв в контексті
Додано: П'ят 18 лют, 2022 14:11
ну такое. Тепло. И экспортируем мы не в Беларусь - они сами нетто-экспортеры энергии.
Когда было холодно, они реально выручили, чтобы вы о них не думали. И за это нам пришлось платить валютой
Додано: П'ят 18 лют, 2022 14:14
в том то и прикол, что нет детализации. Если у вас есть - поделитесь, а то ваши 10% выглядят голословными. Я, конечно могу и сам глянуть в таможенных импортных базах, но это займет кучу времени, непонятно ради чего.
Додано: П'ят 18 лют, 2022 14:17
Re: Ринок енергоносіїв в контексті
І це без вугілля для ПУТ, яке антрацитової групи (Т).
Додано: П'ят 18 лют, 2022 14:35
ага, спасибо. Тогда тем более странно выглядят тревожные сообщения об остатках угля на ТЭС и отказ публиковать эти данные впоследствии.
Выходит все равно, что угля своей добычи не хватает, новых источников нет, а уголь обратно в шахты не засыпают. Я не ищу зрады, но не ясно, где вы собираетесь 10 лет (почему именно 10?) добывать уголь.
Мне так видится, что энергосистема страны не совсем сбалансирована, надо таки больше добывать ископаемого топлива и газа. По поводу новых блоков АЭС промолчим, там что строить лет 10, что непонятно из каких "дивидендов".
В чем я согласен с Будивельником, правительством и прочими, что нужна термомодернизация, но на уровне гос-ва, а не домохозяйств/ОСББ
Додано: П'ят 18 лют, 2022 15:20
Re: Ринок енергоносіїв в контексті
Хуита. На сайте Укрэнерго все есть.
ВИЭ + ГАЭС строятся и строятся и вытесняют уголь.
3 блока можно построить очень быстро - года за 4. Можно еще эффективность использования существующих повысить процентов на 10. Цены э/э 3 грн./кВт.ч достаточно для строительства новых блоков.
Додано: П'ят 18 лют, 2022 17:42
Все настільки просто - що аж смішно
1 Казка(міф) про бідність...власників квартир вартістю від 1 млн грн....
Ми говоримо про утеплення квартири в 1 млн,яке потребує 20 000 грн...після чого вартість квартири зросте до 1,1 млн..
Так власник тоді програє чи виграє
2 Казка про необхідність відєднання від ЦО...
Не треба відєднуватись...Треба на вході поставити лічильник тепла...
Ясно що він також щось коштує...
Але коли всім по барабану скільки вони витрачають, бо совкове мишлення вимагає витратити не менше ніж витрачає сусід...бо платять порівну... - це одне..
А коли буде лічильник тепла на будинок...то утеплений буде платити менше...
Так що
Геть від совка з його рівністю побудованій на тотальній бідності
І вперед до капіталізму, де той хто працює більше середнього - отримує більше від того хто чекає на подачки.
І останнє
Якщо власник власності на мільйон не може знайти 20 000 для покращення своєї власності на 100 000 - значить він поганий власник, і я не бачу нічого поганого в тому, щоб він цієї власності позбувся...за гроші звичайно.
Додано: П'ят 18 лют, 2022 17:43
Re: Ринок енергоносіїв в контексті
Додано: П'ят 18 лют, 2022 17:50
Хорошу ідею(термомодернізація) можна спаскудити( платить Держава)..
Що таке Держава?
Це натовп власників житла...
То чому утепляти житло повинні всі гамузом і однаково?
Я не хочу утепляти(покращувати чужу власність...витрачаючи свої кошти...навіть у вигляді передачі їх в Держбюджет)
Я згоден заплатити за покращення Вашої власності..тільки після того як Ви мені компенсуєте мої втрати....
А так якось дивно виглядає..
Я купив новобудову в іпенях Львова..тільки тому що в центрі м2 коштує в рази дорожче..Але моя новобудова вже утеплена..
Тепер Ви пропонуєте мені заплатити за утеплення того що коштує в три рази дорожче від мого..і при цьому воно стане коштувати в чотири рази дорожче..
Заплачу я - а вигоду отримає хтось інший?
Такої наглості я нікому не пробачу..
Вже приводив приклад
Ви купили Волгу, я Таврію...
Проходить якийсь час, вартість бензину виростає і Ви не продаєте Волгу щоб вкластись в свої можливості по використанню цього дорогого автомобіля
А вимагаєте від мене заправляти Вашу волгу..бо вона багато бензину жре..
А коли я пропоную Вам її продати і купити велосипед або таврію..Ви кричите що Держава Вам винна...
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