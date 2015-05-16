Додано: П'ят 18 лют, 2022 17:42

xaos_22 написав: budivelnik

Зрозуміло, що дискутувати не має сенсу, оскільки у вас все просто й аргументів інших не має.

Наприклад, як бути з пенсіонерами, людьми, які мають невисокі доходи (10-12 тис. грн)?

Тим більше, що сенс утеплення є тоді, коли багатоквартирний будинок відмовляється від ЦО. У іншому випадку платіжка за опалення буде такою ж. Економічний сенс у утепленні та відмови від ЦО, наприклад у "хрущівках" взагалі або мінімальний або сумнівний, враховуючи їх термін експлуатації.

У наших реаліях міфічна економія споживання - це не впровадження новітніх енергозберігаючих технологій, а холодні класи у школах, дит садках, об'єктах соц сфери, максимальне відтермінування початку опалювального сезону та дострокове його припинення. Зрозуміло, що дискутувати не має сенсу, оскільки у вас все просто й аргументів інших не має.Наприклад, як бути з пенсіонерами, людьми, які мають невисокі доходи (10-12 тис. грн)?Тим більше, що сенс утеплення є тоді, коли багатоквартирний будинок відмовляється від ЦО. У іншому випадку платіжка за опалення буде такою ж. Економічний сенс у утепленні та відмови від ЦО, наприклад у "хрущівках" взагалі або мінімальний або сумнівний, враховуючи їх термін експлуатації.У наших реаліях міфічна економія споживання - це не впровадження новітніх енергозберігаючих технологій, а холодні класи у школах, дит садках, об'єктах соц сфери, максимальне відтермінування початку опалювального сезону та дострокове його припинення.

Все настільки просто - що аж смішно1 Казка(міф) про бідність...власників квартир вартістю від 1 млн грн....Ми говоримо про утеплення квартири в 1 млн,яке потребує 20 000 грн...після чого вартість квартири зросте до 1,1 млн..Так власник тоді програє чи виграє2 Казка про необхідність відєднання від ЦО...Не треба відєднуватись...Треба на вході поставити лічильник тепла...Ясно що він також щось коштує...Але коли всім по барабану скільки вони витрачають, бо совкове мишлення вимагає витратити не менше ніж витрачає сусід...бо платять порівну... - це одне..А коли буде лічильник тепла на будинок...то утеплений буде платити менше...Так щоГеть від совка з його рівністю побудованій на тотальній бідностіІ вперед до капіталізму, де той хто працює більше середнього - отримує більше від того хто чекає на подачки.І останнєЯкщо власник власності на мільйон не може знайти 20 000 для покращення своєї власності на 100 000 - значить він поганий власник, і я не бачу нічого поганого в тому, щоб він цієї власності позбувся...за гроші звичайно.