sequence написав: budivelnik написав:
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Я купив новобудову в іпенях Львова..тільки тому що в центрі м2 коштує в рази дорожче..Але моя новобудова вже утеплена....
не кидайтесь в крайности. Большая часть жилья, нуждающегося в модернизации раскидана по всей стране, а не только столица и миллионники.
Попробуйте предложить это жителю условного Нежина, где квартира стоит меньше чем ее ремонт (скромный), тем более утепление. У жителя Нежина тупо нет нужной суммы на руках, а обязать его брать кредит в банке не получится. Ну и все.
Потому, ИМХО, правильно как в Беларуси бацька сделал - по госпрограмме модернизируют, затем сумму модернизации принудительно раскидывают по платежкам на годы. Но отопление получается дешевле, этим сторнируется
Ще раз
1 Все житло( мінімум 95%) , збудоване до 2005 року - енергонеефективне
2 У цього житла є власники
3 Якщо житло коштує менше 100 000 грн - то в цьому містечку головне не термомодернізація, а працевлаштування....
Якщо більше 100 000 грн..то +20000 грн для зменшення платіжки на 30-40% - це реально необхідно і в першу чергу це необхідно ВЛАСНИКУ
цього житла.
4 Легко бути добреньким..за чужий кошт.
Я не хочу сплачувати додаткові податки в Бюджет України...для покращення власності жителів Ніжина....
Вони ж не доплачують мені за те що я їм огірки - гірші від тих що їдять вони.
5 Чому на мої платіжки треба розмазувати вартість термомодернізації вашого житла?
Я нічого не маю проти..ба більше сам пропонував
а - Держава кредит на термомодернізацію
б - населення, після тогго як їх житло модернізують продовжує сплачувати по тарифам ячкі були до модернізації..але тепер менше отримує виробник тепла і більше банк кредитор..і така ситуація поки платіж не буде погашений..
Як тільки погасять - так відразу переходять на нові суми виплат.