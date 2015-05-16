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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 187188189190
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 17:56

  budivelnik написав:..
Я купив новобудову в іпенях Львова..тільки тому що в центрі м2 коштує в рази дорожче..Але моя новобудова вже утеплена....

не кидайтесь в крайности. Большая часть жилья, нуждающегося в модернизации раскидана по всей стране, а не только столица и миллионники.
Попробуйте предложить это жителю условного Нежина, где квартира стоит меньше чем ее ремонт (скромный), тем более утепление. У жителя Нежина тупо нет нужной суммы на руках, а обязать его брать кредит в банке не получится. Ну и все.
Потому, ИМХО, правильно как в Беларуси бацька сделал - по госпрограмме модернизируют, затем сумму модернизации принудительно раскидывают по платежкам на годы. Но отопление получается дешевле, этим сторнируется
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 18:04

  sequence написав:
  budivelnik написав:..
Я купив новобудову в іпенях Львова..тільки тому що в центрі м2 коштує в рази дорожче..Але моя новобудова вже утеплена....

не кидайтесь в крайности. Большая часть жилья, нуждающегося в модернизации раскидана по всей стране, а не только столица и миллионники.
Попробуйте предложить это жителю условного Нежина, где квартира стоит меньше чем ее ремонт (скромный), тем более утепление. У жителя Нежина тупо нет нужной суммы на руках, а обязать его брать кредит в банке не получится. Ну и все.
Потому, ИМХО, правильно как в Беларуси бацька сделал - по госпрограмме модернизируют, затем сумму модернизации принудительно раскидывают по платежкам на годы. Но отопление получается дешевле, этим сторнируется
Ще раз
1 Все житло( мінімум 95%) , збудоване до 2005 року - енергонеефективне
2 У цього житла є власники
3 Якщо житло коштує менше 100 000 грн - то в цьому містечку головне не термомодернізація, а працевлаштування....
Якщо більше 100 000 грн..то +20000 грн для зменшення платіжки на 30-40% - це реально необхідно і в першу чергу це необхідно ВЛАСНИКУ цього житла.
4 Легко бути добреньким..за чужий кошт.
Я не хочу сплачувати додаткові податки в Бюджет України...для покращення власності жителів Ніжина....
Вони ж не доплачують мені за те що я їм огірки - гірші від тих що їдять вони.
5 Чому на мої платіжки треба розмазувати вартість термомодернізації вашого житла?
Я нічого не маю проти..ба більше сам пропонував
а - Держава кредит на термомодернізацію
б - населення, після тогго як їх житло модернізують продовжує сплачувати по тарифам ячкі були до модернізації..але тепер менше отримує виробник тепла і більше банк кредитор..і така ситуація поки платіж не буде погашений..
Як тільки погасять - так відразу переходять на нові суми виплат.
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 19:40

Re: Ринок енергоносіїв в контексті

  sequence написав:Угу. Можно построить быстро. Но обычно строят лет за 8-10
ХАЕС-3 має високий ступінь готовності, Ще на 2 блоки у Вестінгауз є готове основне обладнання.
Denik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 20:06

budivelnik
Яким чином зменшити платіжку у будинку умовного 1965 року із ЦО?
Утеплення - як ви кажете 20 тис. грн + 1,5 тис. грн. проект на відключення квартири + 10+тис. грн котел + Х тис. грн монтаж. Тобто, без монтажу і підключення - 31,5 тис.грн.
Можливо помилився у ціні або чогось не врахував.
Через який термін часу окупиться і чи будуть пенсіонери чекати цього - питання. Так само й ті, хто не планує 15 років жити на 1 місці також навряд чи будуть зацікавлені у цьому.
Яким чином переконати мешканців будинку у відключення від ЦО - інша історія. Але утеплення без відключення ЦО - нічого не вирішує, платіжки будуть ті ж самі.
xaos_22
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 21:14

Re: Ринок енергоносіїв в контексті

  xaos_22 написав:Але утеплення без відключення ЦО - нічого не вирішує, платіжки будуть ті ж самі.

Вирішує, якщо кредит на утеплення візьме ОСББ на весь будинок , після цього прикрутити краник на вході в будинок, і виплати по кредиту будуть компенсуватись зменшенням платіжки за тепло.
Kate0000
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 21:20

  xaos_22 написав: Але утеплення без відключення ЦО - нічого не вирішує, платіжки будуть ті ж самі.

Ви бачу взагалі не читаєте пости вище й для чого газові котли, якщо є лічильник тепла.
Живий приклад з мого міста:
1.Неутеплений будинок(старі вікна в під'їзді, одні вхідні двері, лічильник в підвалі без регулювання):
Зображення
2.Утеплений будинок частково( по програмі 30/70 замінені балконні рами, вікна в під'їздах, подвійні двері в тамбур, тепловий лічильник з погодозалежною автоматикою, утеплена половина будинку пінопластом, решта в цьому році) :
Зображення
Рахунок за 2к за листопад в першому будинку 990грн, в утепленому 550грн. А по будинку економія десь 42тис.грн/міс.
В холодні місяці й з ростом вартості Гкал різниця буде більше 50%.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 09:46

stryzhko

Економія на 1 квм м - 0,00624.
У вартісному вираженні із розрахунку 1 Гкал тепла 1654,41 грн - 10,32 грн/кв м.
Економія за місяць квартири 42,2 кв м (як у вашому прикладі) 435,5 грн.
Економія за опалювальний сезон - 2177,5 грн.
Звісно, не відомо чи температура у квартирах у двох різних будинках була однаковою.
Тепер було б цікаво співставити економію із витратими на утеплення, лічильник із регулюванням...
Впевнений, що пройдуть роки й роки, поки за рахунок економії будинок вийде у 0.
До того ж будь-який загальнобудинковий лічильник - це ситуація коли одним холодно, іншим спекотно.
Утеплення має сенс лише із індивідуальним опаленням.
xaos_22
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 12:45

Re: Ринок енергоносіїв в контексті

  xaos_22 написав:із розрахунку 1 Гкал тепла 1654,41 грн - 10,32 грн/кв м.

Таких тарифів для населення навіть зараз мало де є (Херсон, наприклад 2002 грн за Гигу, а буде ще більше, бо для підприємств вже зараз близько 10 тис за гігу.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 12:51

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xaos_22
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 13:16

  xaos_22 написав:Hotab
Київ (https://kyivcity.gov.ua/news/tarifi_kiv ... ezminnimi/)

Та навіщо ви мені пруф принесли. Я вірю, що такі ще є. Але це шара , яка не буде далі.
Hotab
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