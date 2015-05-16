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budivelnik написав:.. Я купив новобудову в іпенях Львова..тільки тому що в центрі м2 коштує в рази дорожче..Але моя новобудова вже утеплена....
не кидайтесь в крайности. Большая часть жилья, нуждающегося в модернизации раскидана по всей стране, а не только столица и миллионники. Попробуйте предложить это жителю условного Нежина, где квартира стоит меньше чем ее ремонт (скромный), тем более утепление. У жителя Нежина тупо нет нужной суммы на руках, а обязать его брать кредит в банке не получится. Ну и все. Потому, ИМХО, правильно как в Беларуси бацька сделал - по госпрограмме модернизируют, затем сумму модернизации принудительно раскидывают по платежкам на годы. Но отопление получается дешевле, этим сторнируется
budivelnik написав:.. Я купив новобудову в іпенях Львова..тільки тому що в центрі м2 коштує в рази дорожче..Але моя новобудова вже утеплена....
не кидайтесь в крайности. Большая часть жилья, нуждающегося в модернизации раскидана по всей стране, а не только столица и миллионники. Попробуйте предложить это жителю условного Нежина, где квартира стоит меньше чем ее ремонт (скромный), тем более утепление. У жителя Нежина тупо нет нужной суммы на руках, а обязать его брать кредит в банке не получится. Ну и все. Потому, ИМХО, правильно как в Беларуси бацька сделал - по госпрограмме модернизируют, затем сумму модернизации принудительно раскидывают по платежкам на годы. Но отопление получается дешевле, этим сторнируется
Ще раз 1 Все житло( мінімум 95%) , збудоване до 2005 року - енергонеефективне 2 У цього житла є власники 3 Якщо житло коштує менше 100 000 грн - то в цьому містечку головне не термомодернізація, а працевлаштування.... Якщо більше 100 000 грн..то +20000 грн для зменшення платіжки на 30-40% - це реально необхідно і в першу чергу це необхідно ВЛАСНИКУ цього житла. 4 Легко бути добреньким..за чужий кошт. Я не хочу сплачувати додаткові податки в Бюджет України...для покращення власності жителів Ніжина.... Вони ж не доплачують мені за те що я їм огірки - гірші від тих що їдять вони. 5 Чому на мої платіжки треба розмазувати вартість термомодернізації вашого житла? Я нічого не маю проти..ба більше сам пропонував а - Держава кредит на термомодернізацію б - населення, після тогго як їх житло модернізують продовжує сплачувати по тарифам ячкі були до модернізації..але тепер менше отримує виробник тепла і більше банк кредитор..і така ситуація поки платіж не буде погашений.. Як тільки погасять - так відразу переходять на нові суми виплат.
budivelnik Яким чином зменшити платіжку у будинку умовного 1965 року із ЦО? Утеплення - як ви кажете 20 тис. грн + 1,5 тис. грн. проект на відключення квартири + 10+тис. грн котел + Х тис. грн монтаж. Тобто, без монтажу і підключення - 31,5 тис.грн. Можливо помилився у ціні або чогось не врахував. Через який термін часу окупиться і чи будуть пенсіонери чекати цього - питання. Так само й ті, хто не планує 15 років жити на 1 місці також навряд чи будуть зацікавлені у цьому. Яким чином переконати мешканців будинку у відключення від ЦО - інша історія. Але утеплення без відключення ЦО - нічого не вирішує, платіжки будуть ті ж самі.
xaos_22 написав: Але утеплення без відключення ЦО - нічого не вирішує, платіжки будуть ті ж самі.
Ви бачу взагалі не читаєте пости вище й для чого газові котли, якщо є лічильник тепла. Живий приклад з мого міста: 1.Неутеплений будинок(старі вікна в під'їзді, одні вхідні двері, лічильник в підвалі без регулювання): 2.Утеплений будинок частково( по програмі 30/70 замінені балконні рами, вікна в під'їздах, подвійні двері в тамбур, тепловий лічильник з погодозалежною автоматикою, утеплена половина будинку пінопластом, решта в цьому році) : Рахунок за 2к за листопад в першому будинку 990грн, в утепленому 550грн. А по будинку економія десь 42тис.грн/міс. В холодні місяці й з ростом вартості Гкал різниця буде більше 50%.
Економія на 1 квм м - 0,00624. У вартісному вираженні із розрахунку 1 Гкал тепла 1654,41 грн - 10,32 грн/кв м. Економія за місяць квартири 42,2 кв м (як у вашому прикладі) 435,5 грн. Економія за опалювальний сезон - 2177,5 грн. Звісно, не відомо чи температура у квартирах у двох різних будинках була однаковою. Тепер було б цікаво співставити економію із витратими на утеплення, лічильник із регулюванням... Впевнений, що пройдуть роки й роки, поки за рахунок економії будинок вийде у 0. До того ж будь-який загальнобудинковий лічильник - це ситуація коли одним холодно, іншим спекотно. Утеплення має сенс лише із індивідуальним опаленням.