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У Вас не просто однобокая информация и взгляд. При чём это без АЭС.
Ситуація із запасами вугілля і газу далека від оптимістичної Ситуація із запасами вугілля і газу далека від оптимістичної 18 лютого 2022 | Автор Super User. Опубліковано в Профспілкові новини. https://kvpu.org.ua/uk/news/5165-sytuat ... mistychnoi Попри заяви урядовців, що Україна нинішній опалювальний сезон проходить стабільно і їй у лютому-березні вистачить і газу, й вугілля, ситуація насправді не така вже й оптимістична.
Адже протягом усього осінньо-зимового періоду 2021-2022 років, починаючи із 15 жовтня і до 18 лютого ц. р., на складах ТЕС жодного дня не було гарантованого запасу вугілля. Та й кількість газу у вітчизняних сховищах теж за цей час зменшилась на 43,6%, або на 8,15 млрд куб. м, і, за даними АТ «Укртрансгаз», нині складає 10,55 млрд куб. м. А попереду – ще, як мінімум, три місяці опалювального сезону.
І хоча заради справедливості варто зауважити, що аномально тепла погода у лютому дозволила дещо поліпшити становище із накопиченням палива. Бо якщо на початку січня 2022-го року запаси вугілля в Україні становили 503,2 тис. тонн, або 51,8% від потрібних, то на початку лютого його на складах ТЕС зберігалось уже 672,3 тис. тонн, або 69,2%.
Проте до заявлених днями міністеркою економіки Юлією Свириденко понад 1 мільйон тонн запасів вугілля ще далеченько. Бо станом на 18 лютого ц. р., за даними Міненерго, його на складах теплоелектростанцій зберігалося всього лише 695,1 тис. тонн замість потрібних 836,8 тис. тонн. Та й завезли протягом доби 17 лютого на ТЕС тільки 57,7 тис. тонн вугілля, а спалили 64 тис. тонн. До того ж на деяких теплоелектростанціях запаси у двічі-тричі менші від необхідних.
Приміром, на Луганській ТЕС є 26,6 тис. тонн, а необхідно – 59 тис. тонн. При цьому до неї за добу надійшло 1,2 тис. твердого палива, а було використано 1,6 тис. тонн. Хоча це, певне, урядовці вважають покращенням ситуації, бо у попередні три доби на цю ТЕС вугілля взагалі не постачалося, а спалювалося регулярно по 1,6-1,5 тис. тонн. Не краща ситуація й на Запорізькій ТЕС, де зберігається зараз 46,1 тис. тонн твердого палива, а мало б бути 124 тис. тонн. Вдвічі менше гарантованого запасу вугілля на Добротвірській ТЕС і втричі – на Слов’янській.
Для порівняння: станом на це й же період лютого 2019-го на складах теплоелектростанцій зберігалося 1,25 млн тонн вугілля, 2020-го – 2,65 млн тонн.
Та і з запасами газу теж у нас не все так чудово, як розповідають урядовці. Бо інакше навіщо б Україна посеред зими (з перших днів лютого) за височенними цінами розпочала його імпортувати по 13,5-14 млн куб. м на добу?!
До речі, Україна минулого опалювального сезону використовувала свої підземні сховища у режимі відбору понад півроку – із 20 жовтня 2020 року по 29 квітня 2021 року, знизивши запаси у них із 28,44 млрд куб. м до 15,29 млрд куб. м. А нині урядовці розраховують, що їм вдасться завершити опалювальний сезон 2021/2022 років із запасами газу у своїх підземних сховищах понад 7 млрд куб. м. І це разом з імпортом.
Зазначимо, що 4,66 млрд куб. м газу у ПСГ – це так званий «буферний», який не можна викачати без шкоди для функціонування сховищ.
xaos_22 написав:У вартісному вираженні із розрахунку 1 Гкал тепла 1654,41 грн - 10,32 грн/кв м. Економія за місяць квартири 42,2 кв м (як у вашому прикладі) 435,5 грн. Економія за опалювальний сезон - 2177,5 грн.
Ви б визначились.... Так 2177,5 грн -економії - це багато чи мало при інвестиції в капітальне оновлення Вашої власності в 20000 грн.... При цьому а - опалення буде дорожчати й завтра б - утеплення простоїть без ремонту 10-15 років
Таким чином Так звана теорія маленьких кроків... Для України занйти 200 млрд грн для утеплення 10 млн помешкань - набагато проблематичніше ніж 10 млн власників цих помешкань - позичити в банках 200 млрд грн...за які покращити споживчу привабливість своєї власності..для самих себе.. Головне щоб відсотки по кредиту - були менші від економії... Тоді взагалі халява...Банки Вам покращують за свої гроші....
А вы в курсе за счет чего в Уманском банкет? Погуглите, там все на поверхности. Или например есть комбинат в с. Синьков-то же пока все хорошо, но есть другой "ньюанс". Но в первом случае, уже перспективы печальные, вследствие сокращения транзита газа и грядущей "оптимизации" ГТС. Во втором, стоит только штатам "дожать" Фирташа, и "экономическое чудо" местного масштаба растает как дым.
Kudrjavuy написав:Denik У Вас не просто однобокая информация и взгляд. При чём это без АЭС.
Ситуація із запасами вугілля і газу далека від оптимістичної Ситуація із запасами вугілля і газу далека від оптимістичної 18 лютого 2022 | Автор Super User. Опубліковано в Профспілкові новини. https://kvpu.org.ua/uk/news/5165-sytuat ... mistychnoi А попереду – ще, як мінімум, три місяці опалювального сезону.
Це у ватників в москві - опалювальний сезон до травня.
budivelnik Якщо лише утеплення - це недостатньо. Враховуючи суму витрат у конкретному прикладі термін їх окупності буде складати до 10 років! І це без переходу на індивідуальне опалення. Лише утеплюючи будинки не вирішити проблему. Тільки разом з індивідуальним опаленням.