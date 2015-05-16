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Ринок енергоносіїв
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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 189190191192
Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 23:02

Re: Ринок енергоносіїв в контексті

Канада доставила піхотне озброєння для військових України
https://mil.in.ua/uk/news/kanada-dostav ... -ukrayiny/
Зображення
Denik
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 23:07

  budivelnik написав:
  sequence написав:Кто нам подкинет пару гривен на АЭС, вы не в курсе?
А може перестанете надіяти на когось? і звернете увагу на власні сили
1 Кожен домовласник неутепленого житла ( а такого в нас 70%) може знайти 20000-50000 грн на утеплення(ціна для багатоповерхівок, бо приватний будиночок утеплити в рази дорожче) - отримаємо на виході
10 млн власників неутеплених квартир * 2000 доларів=20 млрд доларів власних інвестицій у власне житло ,
а - зекономлять на опаленні самі і з зекономлених погасять кредити
б - в масштабах України зекономлять приблизно 4 млрд м3 споживання газу щороку
2 Кожен сотий домовласник , може за 100 000 грн , поставити собі фотопанелі потужністю в 3-5Квт і з акамулятором на 10 Квт*годин
а - 0,1 млн домовласників*10Квт*годин генерації в день*365 днів=365000Мвт*годин

І все
Не треба Вам нікого, бо у Вас все є...


В теорії все складно виходить, а на практиці маємо:
1) утеплення геть нічого не дасть в теперішніх умовах, бо скільки б мешканьці багатоповерхівок не намагалися економити тепло, власникам єнергокомпаній, ТЕС, котелень і т.і. це до лампочки-вони хочуть збільшувати а не зменшувати свій грошовий потік, тому "протискають" усілякі законотворчі "новації" на кшталт "мінімальне споживання", цілорічна абонплата на всі послуги, внесення у собівартість тепла своєї неефективності та небажання проводити будь які реконструкції і т.д.
Ви сподіваєтесь їх перемогти без зміни концепції розвитку держави? Надежды юношей питают!"
2)Ви вже встановили собі СЕС? Якщо так, то мали б знати що:
а) 3-5 кВт це взагалі ні про що-вони у вас будуть тільки при сонячній погоді і при цьому тільки 2-5 годин на добу. Сховалося сонечко за хмару, виробіток миттєво падає, а ваша побутова техніка на таке не згодна. :wink: Тому потрібно встановлювати панелі з запасом по потужності у 3-5-10 разів від вашого "планового" споживання. І все одно, в періоди пікового навантаження вранці та ввечері панелі майже нічого не виробляють, а значить вносять ще більший дисбаланс в енергосистему країни. Властники великих СЕС окремим рядком вносять плату за такі небаланси і для побудови таких станцій існують суттєві обмеження. Якщо ж навіть кожен сотий домовласник почне на свій розсуд ліпити панелі де заманеться, небаланси ще збільшаться і хто та за чий рахунок має те "вирівнювати"? АЕС тут аж ніяк не помічник.
б) Про ак. на 10 кВт годин- це ну дууууже не бюджетна штука, якщо звісно не встановлювати усілякий непотріб. Поцікавтеся скільки коштує наприклад ЛУна від Хуавею на таку потужність-порахувавши економіку проекту швидко перехочеться купляти такий девайс. А відносно дешеві свинцеві ак. навіть "модні" гелеві, як показує практика проживуть не більше 1-2 років при інтенсивній експлуатації, а буває і того менше.
Якби все було так просто і вигідно-весь світ уже б давно це робив.
Отака куйня малята.
Востаннє редагувалось drevlyanin в Нед 20 лют, 2022 00:02, всього редагувалось 1 раз.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 23:21

  Denik написав:3 блока можно построить очень быстро - года за 4. Можно еще эффективность использования существующих повысить процентов на 10. Цены э/э 3 грн./кВт.ч достаточно для строительства новых блоков.


4 года говорите, так уже 8 лет при власти типа "патриоты". Где наши 6 новых блоков?
Боюсь та же фигня будет и через следующие 8.. То они с Вестингаусом меморандум подписывают, то уже французы в фаворе, а воз и ныне там. А ведь скоро уже хош не хош а придется старые блоки выводить из эксплуатации.
drevlyanin
 
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