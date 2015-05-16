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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Суб 19 лют, 2022 23:02
Re: Ринок енергоносіїв в контексті
Канада доставила піхотне озброєння для військових України
Додано: Суб 19 лют, 2022 23:07
В теорії все складно виходить, а на практиці маємо:
1) утеплення геть нічого не дасть в теперішніх умовах, бо скільки б мешканьці багатоповерхівок не намагалися економити тепло, власникам єнергокомпаній, ТЕС, котелень і т.і. це до лампочки-вони хочуть збільшувати а не зменшувати свій грошовий потік, тому "протискають" усілякі законотворчі "новації" на кшталт "мінімальне споживання", цілорічна абонплата на всі послуги, внесення у собівартість тепла своєї неефективності та небажання проводити будь які реконструкції і т.д.
Ви сподіваєтесь їх перемогти без зміни концепції розвитку держави? Надежды юношей питают!"
2)Ви вже встановили собі СЕС? Якщо так, то мали б знати що:
а) 3-5 кВт це взагалі ні про що-вони у вас будуть тільки при сонячній погоді і при цьому тільки 2-5 годин на добу. Сховалося сонечко за хмару, виробіток миттєво падає, а ваша побутова техніка на таке не згодна. Тому потрібно встановлювати панелі з запасом по потужності у 3-5-10 разів від вашого "планового" споживання. І все одно, в періоди пікового навантаження вранці та ввечері панелі майже нічого не виробляють, а значить вносять ще більший дисбаланс в енергосистему країни. Властники великих СЕС окремим рядком вносять плату за такі небаланси і для побудови таких станцій існують суттєві обмеження. Якщо ж навіть кожен сотий домовласник почне на свій розсуд ліпити панелі де заманеться, небаланси ще збільшаться і хто та за чий рахунок має те "вирівнювати"? АЕС тут аж ніяк не помічник.
б) Про ак. на 10 кВт годин- це ну дууууже не бюджетна штука, якщо звісно не встановлювати усілякий непотріб. Поцікавтеся скільки коштує наприклад ЛУна від Хуавею на таку потужність-порахувавши економіку проекту швидко перехочеться купляти такий девайс. А відносно дешеві свинцеві ак. навіть "модні" гелеві, як показує практика проживуть не більше 1-2 років при інтенсивній експлуатації, а буває і того менше.
Якби все було так просто і вигідно-весь світ уже б давно це робив.
Отака куйня малята.
Востаннє редагувалось drevlyanin в Нед 20 лют, 2022 00:02, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 19 лют, 2022 23:21
4 года говорите, так уже 8 лет при власти типа "патриоты". Где наши 6 новых блоков?
Боюсь та же фигня будет и через следующие 8.. То они с Вестингаусом меморандум подписывают, то уже французы в фаворе, а воз и ныне там. А ведь скоро уже хош не хош а придется старые блоки выводить из эксплуатации.
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