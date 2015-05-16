Форуми / Все про гроші: інші

фінансові ринки та послуги / Галузі економіки / Ринок енергоносіїв

в контексті Ринок енергоносіїв в контексті + Додати

тему Відповісти

на тему Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.

#<1 ... 189190191192 Додано: Суб 19 лют, 2022 23:02 Re: Ринок енергоносіїв в контексті

https://mil.in.ua/uk/news/kanada-dostav ... -ukrayiny/

Канада доставила піхотне озброєння для військових України Denik Повідомлень: 1547 З нами з: 23.02.09 Подякував: 519 раз. Подякували: 995 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 лют, 2022 23:07 budivelnik написав: sequence написав: Кто нам подкинет пару гривен на АЭС, вы не в курсе? Кто нам подкинет пару гривен на АЭС, вы не в курсе? А може перестанете надіяти на когось? і звернете увагу на власні сили

1 Кожен домовласник неутепленого житла ( а такого в нас 70%) може знайти 20000-50000 грн на утеплення(ціна для багатоповерхівок, бо приватний будиночок утеплити в рази дорожче) - отримаємо на виході

10 млн власників неутеплених квартир * 2000 доларів=20 млрд доларів власних інвестицій у власне житло ,

а - зекономлять на опаленні самі і з зекономлених погасять кредити

б - в масштабах України зекономлять приблизно 4 млрд м3 споживання газу щороку

2 Кожен сотий домовласник , може за 100 000 грн , поставити собі фотопанелі потужністю в 3-5Квт і з акамулятором на 10 Квт*годин

а - 0,1 млн домовласників*10Квт*годин генерації в день*365 днів=365000Мвт*годин



І все

Не треба Вам нікого, бо у Вас все є...

А може перестанете надіяти на когось? і звернете увагу на власні сили1 Кожен домовласник неутепленого житла ( а такого в нас 70%) може знайти 20000-50000 грн на утеплення(ціна для багатоповерхівок, бо приватний будиночок утеплити в рази дорожче) - отримаємо на виході10 млн власників неутеплених квартир * 2000 доларів=20 млрд доларів власних інвестицій у власне житло ,а - зекономлять на опаленні самі і з зекономлених погасять кредитиб - в масштабах України зекономлять приблизно 4 млрд м3 споживання газу щороку2 Кожен сотий домовласник , може за 100 000 грн , поставити собі фотопанелі потужністю в 3-5Квт і з акамулятором на 10 Квт*година - 0,1 млн домовласників*10Квт*годин генерації в день*365 днів=365000Мвт*годинІ всеНе треба Вам нікого, бо у Вас все є...



В теорії все складно виходить, а на практиці маємо:

1) утеплення геть нічого не дасть в теперішніх умовах, бо скільки б мешканьці багатоповерхівок не намагалися економити тепло, власникам єнергокомпаній, ТЕС, котелень і т.і. це до лампочки-вони хочуть збільшувати а не зменшувати свій грошовий потік, тому "протискають" усілякі законотворчі "новації" на кшталт "мінімальне споживання", цілорічна абонплата на всі послуги, внесення у собівартість тепла своєї неефективності та небажання проводити будь які реконструкції і т.д.

Ви сподіваєтесь їх перемогти без зміни концепції розвитку держави? Надежды юношей питают!"

2)Ви вже встановили собі СЕС? Якщо так, то мали б знати що:

а) 3-5 кВт це взагалі ні про що-вони у вас будуть тільки при сонячній погоді і при цьому тільки 2-5 годин на добу. Сховалося сонечко за хмару, виробіток миттєво падає, а ваша побутова техніка на таке не згодна. Тому потрібно встановлювати панелі з запасом по потужності у 3-5-10 разів від вашого "планового" споживання. І все одно, в періоди пікового навантаження вранці та ввечері панелі майже нічого не виробляють, а значить вносять ще більший дисбаланс в енергосистему країни. Властники великих СЕС окремим рядком вносять плату за такі небаланси і для побудови таких станцій існують суттєві обмеження. Якщо ж навіть кожен сотий домовласник почне на свій розсуд ліпити панелі де заманеться, небаланси ще збільшаться і хто та за чий рахунок має те "вирівнювати"? АЕС тут аж ніяк не помічник.

б) Про ак. на 10 кВт годин- це ну дууууже не бюджетна штука, якщо звісно не встановлювати усілякий непотріб. Поцікавтеся скільки коштує наприклад ЛУна від Хуавею на таку потужність-порахувавши економіку проекту швидко перехочеться купляти такий девайс. А відносно дешеві свинцеві ак. навіть "модні" гелеві, як показує практика проживуть не більше 1-2 років при інтенсивній експлуатації, а буває і того менше.

Якби все було так просто і вигідно-весь світ уже б давно це робив.

Отака куйня малята. В теорії все складно виходить, а на практиці маємо:1) утеплення геть нічого не дасть в теперішніх умовах, бо скільки б мешканьці багатоповерхівок не намагалися економити тепло, власникам єнергокомпаній, ТЕС, котелень і т.і. це до лампочки-вони хочуть збільшувати а не зменшувати свій грошовий потік, тому "протискають" усілякі законотворчі "новації" на кшталт "мінімальне споживання", цілорічна абонплата на всі послуги, внесення у собівартість тепла своєї неефективності та небажання проводити будь які реконструкції і т.д.Ви сподіваєтесь їх перемогти без зміни концепції розвитку держави? Надежды юношей питают!"2)Ви вже встановили собі СЕС? Якщо так, то мали б знати що:а) 3-5 кВт це взагалі ні про що-вони у вас будуть тільки при сонячній погоді і при цьому тільки 2-5 годин на добу. Сховалося сонечко за хмару, виробіток миттєво падає, а ваша побутова техніка на таке не згодна.Тому потрібно встановлювати панелі з запасом по потужності у 3-5-10 разів від вашого "планового" споживання. І все одно, в періоди пікового навантаження вранці та ввечері панелі майже нічого не виробляють, а значить вносять ще більший дисбаланс в енергосистему країни. Властники великих СЕС окремим рядком вносять плату за такі небаланси і для побудови таких станцій існують суттєві обмеження. Якщо ж навіть кожен сотий домовласник почне на свій розсуд ліпити панелі де заманеться, небаланси ще збільшаться і хто та за чий рахунок має те "вирівнювати"? АЕС тут аж ніяк не помічник.б) Про ак. на 10 кВт годин- це ну дууууже не бюджетна штука, якщо звісно не встановлювати усілякий непотріб. Поцікавтеся скільки коштує наприклад ЛУна від Хуавею на таку потужність-порахувавши економіку проекту швидко перехочеться купляти такий девайс. А відносно дешеві свинцеві ак. навіть "модні" гелеві, як показує практика проживуть не більше 1-2 років при інтенсивній експлуатації, а буває і того менше.Якби все було так просто і вигідно-весь світ уже б давно це робив.Отака куйня малята. Востаннє редагувалось drevlyanin в Нед 20 лют, 2022 00:02, всього редагувалось 1 раз. drevlyanin Повідомлень: 895 З нами з: 01.04.20 Подякував: 406 раз. Подякували: 382 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 лют, 2022 23:21 Denik написав: 3 блока можно построить очень быстро - года за 4. Можно еще эффективность использования существующих повысить процентов на 10. Цены э/э 3 грн./кВт.ч достаточно для строительства новых блоков. 3 блока можно построить очень быстро - года за 4. Можно еще эффективность использования существующих повысить процентов на 10. Цены э/э 3 грн./кВт.ч достаточно для строительства новых блоков.



4 года говорите, так уже 8 лет при власти типа "патриоты". Где наши 6 новых блоков?

Боюсь та же фигня будет и через следующие 8.. То они с Вестингаусом меморандум подписывают, то уже французы в фаворе, а воз и ныне там. А ведь скоро уже хош не хош а придется старые блоки выводить из эксплуатации. 4 года говорите, так уже 8 лет при власти типа "патриоты". Где наши 6 новых блоков?Боюсь та же фигня будет и через следующие 8.. То они с Вестингаусом меморандум подписывают, то уже французы в фаворе, а воз и ныне там. А ведь скоро уже хош не хош а придется старые блоки выводить из эксплуатации. drevlyanin Повідомлень: 895 З нами з: 01.04.20 Подякував: 406 раз. Подякували: 382 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 лют, 2022 00:38 drevlyanin написав: budivelnik написав: sequence написав: Кто нам подкинет пару гривен на АЭС, вы не в курсе? Кто нам подкинет пару гривен на АЭС, вы не в курсе? А може перестанете надіяти на когось? і звернете увагу на власні сили

1 Кожен домовласник неутепленого житла ( а такого в нас 70%) може знайти 20000-50000 грн на утеплення(ціна для багатоповерхівок, бо приватний будиночок утеплити в рази дорожче) - отримаємо на виході

10 млн власників неутеплених квартир * 2000 доларів=20 млрд доларів власних інвестицій у власне житло ,

а - зекономлять на опаленні самі і з зекономлених погасять кредити

б - в масштабах України зекономлять приблизно 4 млрд м3 споживання газу щороку

2 Кожен сотий домовласник , може за 100 000 грн , поставити собі фотопанелі потужністю в 3-5Квт і з акамулятором на 10 Квт*годин

а - 0,1 млн домовласників*10Квт*годин генерації в день*365 днів=365000Мвт*годин



І все

Не треба Вам нікого, бо у Вас все є...

А може перестанете надіяти на когось? і звернете увагу на власні сили1 Кожен домовласник неутепленого житла ( а такого в нас 70%) може знайти 20000-50000 грн на утеплення(ціна для багатоповерхівок, бо приватний будиночок утеплити в рази дорожче) - отримаємо на виході10 млн власників неутеплених квартир * 2000 доларів=20 млрд доларів власних інвестицій у власне житло ,а - зекономлять на опаленні самі і з зекономлених погасять кредитиб - в масштабах України зекономлять приблизно 4 млрд м3 споживання газу щороку2 Кожен сотий домовласник , може за 100 000 грн , поставити собі фотопанелі потужністю в 3-5Квт і з акамулятором на 10 Квт*година - 0,1 млн домовласників*10Квт*годин генерації в день*365 днів=365000Мвт*годинІ всеНе треба Вам нікого, бо у Вас все є... В теорії все складно виходить, а на практиці маємо:

1) утеплення геть нічого не дасть в теперішніх умовах, бо скільки б мешканьці багатоповерхівок не намагалися економити тепло, власникам єнергокомпаній, ТЕС, котелень і т.і. це до лампочки-вони хочуть збільшувати а не зменшувати свій грошовий потік, тому "протискають" усілякі законотворчі "новації" на кшталт "мінімальне споживання", цілорічна абонплата на всі послуги, внесення у собівартість тепла своєї неефективності та небажання проводити будь які реконструкції і т.д.

Ви сподіваєтесь їх перемогти без зміни концепції розвитку держави? Надежды юношей питают!" В теорії все складно виходить, а на практиці маємо:1) утеплення геть нічого не дасть в теперішніх умовах, бо скільки б мешканьці багатоповерхівок не намагалися економити тепло, власникам єнергокомпаній, ТЕС, котелень і т.і. це до лампочки-вони хочуть збільшувати а не зменшувати свій грошовий потік, тому "протискають" усілякі законотворчі "новації" на кшталт "мінімальне споживання", цілорічна абонплата на всі послуги, внесення у собівартість тепла своєї неефективності та небажання проводити будь які реконструкції і т.д.Ви сподіваєтесь їх перемогти без зміни концепції розвитку держави? Надежды юношей питают!" Мені 56, далеко не юнак

1 Вже 10 років використання газу на гарячу воду+опалення в мене не перевищує 2000 м3 на 150 м2 жилої+70 м2 неопалювальної мансарди.

2 Я звичайно міг почитати когось а-ля Ви , коли в 2007 проектував будинок в якому ця квартира, коли газ був по 75 коп зп м3, але взяв і зробив термос з 15 см утеплювача і 2 камерного склопакету

Так що - під лежачий камінь - вода не тече...

Я вже зекономив за ці роки як мінімум 60 000 м3 газу для себе і Держави - а що зробили в цьому питанні Ви drevlyanin написав: 2)Ви вже встановили собі СЕС? Якщо так, то мали б знати що:

а) 3-5 кВт це взагалі ні про що-вони у вас будуть тільки при сонячній погоді і при цьому тільки 2-5 годин на добу. Сховалося сонечко за хмару, виробіток миттєво падає, а ваша побутова техніка на таке не згодна. Тому потрібно встановлювати панелі з запасом по потужності у 3-5-10 разів від вашого "планового" споживання. І все одно, в періоди пікового навантаження вранці та ввечері панелі майже нічого не виробляють, а значить вносять ще більший дисбаланс в енергосистему країни. Властники великих СЕС окремим рядком вносять плату за такі небаланси і для побудови таких станцій існують суттєві обмеження. Якщо ж навіть кожен сотий домовласник почне на свій розсуд ліпити панелі де заманеться, небаланси ще збільшаться і хто та за чий рахунок має те "вирівнювати"? АЕС тут аж ніяк не помічник.

б) Про ак. на 10 кВт годин- це ну дууууже не бюджетна штука, якщо звісно не встановлювати усілякий непотріб. Поцікавтеся скільки коштує наприклад ЛУна від Хуавею на таку потужність-порахувавши економіку проекту швидко перехочеться купляти такий девайс. А відносно дешеві свинцеві ак. навіть "модні" гелеві, як показує практика проживуть не більше 1-2 років при інтенсивній експлуатації, а буває і того менше.

Якби все було так просто і вигідно-весь світ уже б давно це робив.

Отака куйня малята. 2)Ви вже встановили собі СЕС? Якщо так, то мали б знати що:а) 3-5 кВт це взагалі ні про що-вони у вас будуть тільки при сонячній погоді і при цьому тільки 2-5 годин на добу. Сховалося сонечко за хмару, виробіток миттєво падає, а ваша побутова техніка на таке не згодна.Тому потрібно встановлювати панелі з запасом по потужності у 3-5-10 разів від вашого "планового" споживання. І все одно, в періоди пікового навантаження вранці та ввечері панелі майже нічого не виробляють, а значить вносять ще більший дисбаланс в енергосистему країни. Властники великих СЕС окремим рядком вносять плату за такі небаланси і для побудови таких станцій існують суттєві обмеження. Якщо ж навіть кожен сотий домовласник почне на свій розсуд ліпити панелі де заманеться, небаланси ще збільшаться і хто та за чий рахунок має те "вирівнювати"? АЕС тут аж ніяк не помічник.б) Про ак. на 10 кВт годин- це ну дууууже не бюджетна штука, якщо звісно не встановлювати усілякий непотріб. Поцікавтеся скільки коштує наприклад ЛУна від Хуавею на таку потужність-порахувавши економіку проекту швидко перехочеться купляти такий девайс. А відносно дешеві свинцеві ак. навіть "модні" гелеві, як показує практика проживуть не більше 1-2 років при інтенсивній експлуатації, а буває і того менше.Якби все було так просто і вигідно-весь світ уже б давно це робив.Отака куйня малята. СЕС поки що не встановив, а батарею на 6 Квт*годин , літій іон , з інвертором на 3Квт - встановив....

Повірте - це не так вже й дорого ( близько 1000 доларів)

Так, сьогодні при ціні в 1,68 за кіловат - це штука неокупна..

А при ціні в 5,20

А як Ви оцінюєте комфорт..коли навколо тебе по 2-5 годин, електрики немає, а в тебе хоч 48 годин без електроенергії ( ясно якщо не вмикати духовку/праску/пралку) , але освітлення, котел, телевізор,компютер - будь-ласка...



Так от

В мене споживання 250-300 Квт*годин в місяць

Питання на засипку

а - на скільки мені вистарчить батарейки в 6 Квт*годин

б - а якщо при цьому я вставлю ще фотополе в 20-40 м2( 3-6 Квт потужності)

І останнє

Сьогоднішнє моє електроавто не має функції V2G, але наступне( планується через 3-5 місяців) буде мати батарейку в 84 Квт*години і цю функцію...

Що тоді скажете?

В мене вийде крім автономного електроживлення, ще й власна нафтова компанія..яка буде забезпечувати мене безкоштовним паливом для двох авто..



Хто хоче - той робить

Хто не хоче - має 100 пояснень чому цього робити не треба. Мені 56, далеко не юнак1 Вже 10 років використання газу на гарячу воду+опалення в мене не перевищує 2000 м3 на 150 м2 жилої+70 м2 неопалювальної мансарди.2 Я звичайно міг почитати когось а-ля Ви , коли в 2007 проектував будинок в якому ця квартира, коли газ був по 75 коп зп м3, але взяв і зробив термос з 15 см утеплювача і 2 камерного склопакетуТак що - під лежачий камінь - вода не тече...Я вже зекономив за ці роки як мінімум 60 000 м3 газу для себе і Держави - а що зробили в цьому питанні ВиСЕС поки що не встановив, а батарею на 6 Квт*годин , літій іон , з інвертором на 3Квт - встановив....Повірте - це не так вже й дорого ( близько 1000 доларів)Так, сьогодні при ціні в 1,68 за кіловат - це штука неокупна..А при ціні в 5,20А як Ви оцінюєте комфорт..коли навколо тебе по 2-5 годин, електрики немає, а в тебе хоч 48 годин без електроенергії ( ясно якщо не вмикати духовку/праску/пралку) , але освітлення, котел, телевізор,компютер - будь-ласка...Так отВ мене споживання 250-300 Квт*годин в місяцьПитання на засипкуа - на скільки мені вистарчить батарейки в 6 Квт*годинб - а якщо при цьому я вставлю ще фотополе в 20-40 м2( 3-6 Квт потужності)І останнєСьогоднішнє моє електроавто не має функції V2G, але наступне( планується через 3-5 місяців) буде мати батарейку в 84 Квт*години і цю функцію...Що тоді скажете?В мене вийде крім автономного електроживлення, ще й власна нафтова компанія..яка буде забезпечувати мене безкоштовним паливом для двох авто..Хто хоче - той робитьХто не хоче - має 100 пояснень чому цього робити не треба. budivelnik

Повідомлень: 25473 З нами з: 15.01.09 Подякував: 243 раз. Подякували: 2876 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 лют, 2022 00:54 xaos_22 написав: drevlyanin

В Уманском ТК все хорошо и будет все хорошо. Как раз у них полная диверсификация источников энергии. В Уманском ТК все хорошо и будет все хорошо. Как раз у них полная диверсификация источников энергии.



Ну-ну, блажен кто верует. Голландцы вон тоже думали, что у них все хорошо...

Вы в куре, что уже строятся планы, по уменьшению минимум вдвое мощностей ГТС? А если при указанной "модернизации" такая полезная газо-компресорная станция перестанет существовать, а то и вовсе "дружественный" сосед перестанет газ через Украину качать? Платить за транзит будет до 2024, а качать нет (все согласно контракта). С ээ. вон тоже собрались с Европой синхронизироваться.

А синхронизация это де факто европейские прайсы. Думаете выгодно будет досвечивать и др.?

Может я конечно старый брюзга, но к таким мыслям меня подталкивает жизненный опыт.

Если в Броварах или Умани на улице 0-10 а в это время в Турции +10+20, да еще у турок газ и соответственно удобрения в 3 раза дешевле и у нас зона свободной торговли-девертифицируй или нет, их окончательная конкурентная победа в тепличном бизнесе только вопрос времени.

В каких то эксклюзивных нишах конечно останемся, но не более. Только изменение условий хозяйствования (налоги, сертификаты, санитарные правила, квоты и т.п-то что применяют к нашей продукции за рубежом) способно переломить ситуацию.

Полюбуйтесь на количество частников, желающих продать свою "прелесть":



https://www.olx.ua/dom-i-sad/sad-ogorod/q- теплица/?search%5Border%5D=filter_float_price%3Adesc



Даже год назад такого вала не было. Ну-ну, блажен кто верует. Голландцы вон тоже думали, что у них все хорошо...Вы в куре, что уже строятся планы, по уменьшению минимум вдвое мощностей ГТС? А если при указанной "модернизации" такая полезная газо-компресорная станция перестанет существовать, а то и вовсе "дружественный" сосед перестанет газ через Украину качать? Платить за транзит будет до 2024, а качать нет (все согласно контракта). С ээ. вон тоже собрались с Европой синхронизироваться.А синхронизация это де факто европейские прайсы. Думаете выгодно будет досвечивать и др.?Может я конечно старый брюзга, но к таким мыслям меня подталкивает жизненный опыт.Если в Броварах или Умани на улице 0-10 а в это время в Турции +10+20, да еще у турок газ и соответственно удобрения в 3 раза дешевле и у нас зона свободной торговли-девертифицируй или нет, их окончательная конкурентная победа в тепличном бизнесе только вопрос времени.В каких то эксклюзивных нишах конечно останемся, но не более. Только изменение условий хозяйствования (налоги, сертификаты, санитарные правила, квоты и т.п-то что применяют к нашей продукции за рубежом) способно переломить ситуацию.Полюбуйтесь на количество частников, желающих продать свою "прелесть":теплица/?search%5Border%5D=filter_float_price%3AdescДаже год назад такого вала не было. drevlyanin Повідомлень: 895 З нами з: 01.04.20 Подякував: 406 раз. Подякували: 382 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 лют, 2022 01:24 budivelnik написав: СЕС поки що не встановив, а батарею на 6 Квт*годин , літій іон , з інвертором на 3Квт - встановив....

Повірте - це не так вже й дорого ( близько 1000 доларів)

Так, сьогодні при ціні в 1,68 за кіловат - це штука неокупна..

А при ціні в 5,20

А як Ви оцінюєте комфорт..коли навколо тебе по 2-5 годин, електрики немає, а в тебе хоч 48 годин без електроенергії ( ясно якщо не вмикати духовку/праску/пралку) , але освітлення, котел, телевізор,компютер - будь-ласка...



Так от

В мене споживання 250-300 Квт*годин в місяць

Питання на засипку

а - на скільки мені вистарчить батарейки в 6 Квт*годин

б - а якщо при цьому я вставлю ще фотополе в 20-40 м2( 3-6 Квт потужності)

І останнє

Сьогоднішнє моє електроавто не має функції V2G, але наступне( планується через 3-5 місяців) буде мати батарейку в 84 Квт*години і цю функцію...

Що тоді скажете?

В мене вийде крім автономного електроживлення, ще й власна нафтова компанія..яка буде забезпечувати мене безкоштовним паливом для двох авто..



Хто хоче - той робить

Хто не хоче - має 100 пояснень чому цього робити не треба. СЕС поки що не встановив, а батарею на 6 Квт*годин , літій іон , з інвертором на 3Квт - встановив....Повірте - це не так вже й дорого ( близько 1000 доларів)Так, сьогодні при ціні в 1,68 за кіловат - це штука неокупна..А при ціні в 5,20А як Ви оцінюєте комфорт..коли навколо тебе по 2-5 годин, електрики немає, а в тебе хоч 48 годин без електроенергії ( ясно якщо не вмикати духовку/праску/пралку) , але освітлення, котел, телевізор,компютер - будь-ласка...Так отВ мене споживання 250-300 Квт*годин в місяцьПитання на засипкуа - на скільки мені вистарчить батарейки в 6 Квт*годинб - а якщо при цьому я вставлю ще фотополе в 20-40 м2( 3-6 Квт потужності)І останнєСьогоднішнє моє електроавто не має функції V2G, але наступне( планується через 3-5 місяців) буде мати батарейку в 84 Квт*години і цю функцію...Що тоді скажете?В мене вийде крім автономного електроживлення, ще й власна нафтова компанія..яка буде забезпечувати мене безкоштовним паливом для двох авто..



Ні, не так. Я теж дещо зробив і ще буду робити в цьому напрямку. Але ми ж наче про економіку процесу а не -хочу бути передовим та "зеленим" за будь які гроші. Купити єлектрокар за 40-100 куе

задля економії ее. в будинку= 500 і навіть 1500 грн/місяць ну якось не дуже, та й мало кому під силу.

Йдемо далі: 6 кВт/год літієва батарея+інвертор це хіба дуже б/в з невідомим ресурсом та безпекою.

Новий надійний літій з якісним балансуванням комірок та дієвою гарантією: від 200 до 1000+ дол/кВт/год.

Тепер про "власна нафтова компанія": полем в 3-6 кВт ви ну дуууууже довго будете "заправляти" своє майбутнє авто. В такому режимі вам доведеться весь день "стояти на прив'їзі" а їздити відповідно тільки вночі.

Для 84 кВт/год ак. я б особисто ставив поле мінімум на 20 кВт, якщо звичайно заряджатися планую в основному від сонця. Ні, не так. Я теж дещо зробив і ще буду робити в цьому напрямку. Але ми ж наче про економіку процесу а не -хочу бути передовим та "зеленим" за будь які гроші. Купити єлектрокар за 40-100 куезадля економії ее. в будинку= 500 і навіть 1500 грн/місяць ну якось не дуже, та й мало кому під силу.Йдемо далі: 6 кВт/год літієва батарея+інвертор це хіба дуже б/в з невідомим ресурсом та безпекою.Новий надійний літій з якісним балансуванням комірок та дієвою гарантією: від 200 до 1000+ дол/кВт/год.Тепер про "власна нафтова компанія": полем в 3-6 кВт ви ну дуууууже довго будете "заправляти" своє майбутнє авто. В такому режимі вам доведеться весь день "стояти на прив'їзі" а їздити відповідно тільки вночі.Для 84 кВт/год ак. я б особисто ставив поле мінімум на 20 кВт, якщо звичайно заряджатися планую в основному від сонця. drevlyanin Повідомлень: 895 З нами з: 01.04.20 Подякував: 406 раз. Подякували: 382 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 189190191192 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гістьМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Житлово-комунальне господарство в контексті 1 ... 13 , 14 , 15

somilitark » Пон 11 лют, 2019 15:08 146 35766

Ой+ Чет 10 лют, 2022 19:00 Ринок праці 1 ... 9 , 10 , 11

tobias » Вів 05 лис, 2019 09:11 107 40908

matroSkin Сер 19 січ, 2022 15:36 Ринок мобільного зв'язку в Україні

maksjustmaks » Суб 16 тра, 2015 15:25 3 6840

]OvO[ Сер 20 тра, 2015 23:32