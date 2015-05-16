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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Суб 19 лют, 2022 23:02
Re: Ринок енергоносіїв в контексті
Канада доставила піхотне озброєння для військових України
Додано: Суб 19 лют, 2022 23:07
В теорії все складно виходить, а на практиці маємо:
1) утеплення геть нічого не дасть в теперішніх умовах, бо скільки б мешканьці багатоповерхівок не намагалися економити тепло, власникам єнергокомпаній, ТЕС, котелень і т.і. це до лампочки-вони хочуть збільшувати а не зменшувати свій грошовий потік, тому "протискають" усілякі законотворчі "новації" на кшталт "мінімальне споживання", цілорічна абонплата на всі послуги, внесення у собівартість тепла своєї неефективності та небажання проводити будь які реконструкції і т.д.
Ви сподіваєтесь їх перемогти без зміни концепції розвитку держави? Надежды юношей питают!"
2)Ви вже встановили собі СЕС? Якщо так, то мали б знати що:
а) 3-5 кВт це взагалі ні про що-вони у вас будуть тільки при сонячній погоді і при цьому тільки 2-5 годин на добу. Сховалося сонечко за хмару, виробіток миттєво падає, а ваша побутова техніка на таке не згодна. Тому потрібно встановлювати панелі з запасом по потужності у 3-5-10 разів від вашого "планового" споживання. І все одно, в періоди пікового навантаження вранці та ввечері панелі майже нічого не виробляють, а значить вносять ще більший дисбаланс в енергосистему країни. Властники великих СЕС окремим рядком вносять плату за такі небаланси і для побудови таких станцій існують суттєві обмеження. Якщо ж навіть кожен сотий домовласник почне на свій розсуд ліпити панелі де заманеться, небаланси ще збільшаться і хто та за чий рахунок має те "вирівнювати"? АЕС тут аж ніяк не помічник.
б) Про ак. на 10 кВт годин- це ну дууууже не бюджетна штука, якщо звісно не встановлювати усілякий непотріб. Поцікавтеся скільки коштує наприклад ЛУна від Хуавею на таку потужність-порахувавши економіку проекту швидко перехочеться купляти такий девайс. А відносно дешеві свинцеві ак. навіть "модні" гелеві, як показує практика проживуть не більше 1-2 років при інтенсивній експлуатації, а буває і того менше.
Якби все було так просто і вигідно-весь світ уже б давно це робив.
Отака куйня малята.
Востаннє редагувалось drevlyanin в Нед 20 лют, 2022 00:02, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 19 лют, 2022 23:21
4 года говорите, так уже 8 лет при власти типа "патриоты". Где наши 6 новых блоков?
Боюсь та же фигня будет и через следующие 8.. То они с Вестингаусом меморандум подписывают, то уже французы в фаворе, а воз и ныне там. А ведь скоро уже хош не хош а придется старые блоки выводить из эксплуатации.
Додано: Нед 20 лют, 2022 00:38
Мені 56, далеко не юнак
1 Вже 10 років використання газу на гарячу воду+опалення в мене не перевищує 2000 м3 на 150 м2 жилої+70 м2 неопалювальної мансарди.
2 Я звичайно міг почитати когось а-ля Ви , коли в 2007 проектував будинок в якому ця квартира, коли газ був по 75 коп зп м3, але взяв і зробив термос з 15 см утеплювача і 2 камерного склопакету
Так що - під лежачий камінь - вода не тече...
Я вже зекономив за ці роки як мінімум 60 000 м3 газу для себе і Держави - а що зробили в цьому питанні Ви
СЕС поки що не встановив, а батарею на 6 Квт*годин , літій іон , з інвертором на 3Квт - встановив....
Повірте - це не так вже й дорого ( близько 1000 доларів)
Так, сьогодні при ціні в 1,68 за кіловат - це штука неокупна..
А при ціні в 5,20
А як Ви оцінюєте комфорт..коли навколо тебе по 2-5 годин, електрики немає, а в тебе хоч 48 годин без електроенергії ( ясно якщо не вмикати духовку/праску/пралку) , але освітлення, котел, телевізор,компютер - будь-ласка...
Так от
В мене споживання 250-300 Квт*годин в місяць
Питання на засипку
а - на скільки мені вистарчить батарейки в 6 Квт*годин
б - а якщо при цьому я вставлю ще фотополе в 20-40 м2( 3-6 Квт потужності)
І останнє
Сьогоднішнє моє електроавто не має функції V2G, але наступне( планується через 3-5 місяців) буде мати батарейку в 84 Квт*години і цю функцію...
Що тоді скажете?
В мене вийде крім автономного електроживлення, ще й власна нафтова компанія..яка буде забезпечувати мене безкоштовним паливом для двох авто..
Хто хоче - той робить
Хто не хоче - має 100 пояснень чому цього робити не треба.
Додано: Нед 20 лют, 2022 00:54
Ну-ну, блажен кто верует. Голландцы вон тоже думали, что у них все хорошо...
Вы в куре, что уже строятся планы, по уменьшению минимум вдвое мощностей ГТС? А если при указанной "модернизации" такая полезная газо-компресорная станция перестанет существовать, а то и вовсе "дружественный" сосед перестанет газ через Украину качать? Платить за транзит будет до 2024, а качать нет (все согласно контракта). С ээ. вон тоже собрались с Европой синхронизироваться.
А синхронизация это де факто европейские прайсы. Думаете выгодно будет досвечивать и др.?
Может я конечно старый брюзга, но к таким мыслям меня подталкивает жизненный опыт.
Если в Броварах или Умани на улице 0-10 а в это время в Турции +10+20, да еще у турок газ и соответственно удобрения в 3 раза дешевле и у нас зона свободной торговли-девертифицируй или нет, их окончательная конкурентная победа в тепличном бизнесе только вопрос времени.
В каких то эксклюзивных нишах конечно останемся, но не более. Только изменение условий хозяйствования (налоги, сертификаты, санитарные правила, квоты и т.п-то что применяют к нашей продукции за рубежом) способно переломить ситуацию.
Полюбуйтесь на количество частников, желающих продать свою "прелесть":
Даже год назад такого вала не было.
Додано: Нед 20 лют, 2022 01:24
Ні, не так. Я теж дещо зробив і ще буду робити в цьому напрямку. Але ми ж наче про економіку процесу а не -хочу бути передовим та "зеленим" за будь які гроші. Купити єлектрокар за 40-100 куе
задля економії ее. в будинку= 500 і навіть 1500 грн/місяць ну якось не дуже, та й мало кому під силу.
Йдемо далі: 6 кВт/год літієва батарея+інвертор це хіба дуже б/в з невідомим ресурсом та безпекою.
Новий надійний літій з якісним балансуванням комірок та дієвою гарантією: від 200 до 1000+ дол/кВт/год.
Тепер про "власна нафтова компанія": полем в 3-6 кВт ви ну дуууууже довго будете "заправляти" своє майбутнє авто. В такому режимі вам доведеться весь день "стояти на прив'їзі" а їздити відповідно тільки вночі.
Для 84 кВт/год ак. я б особисто ставив поле мінімум на 20 кВт, якщо звичайно заряджатися планую в основному від сонця.
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