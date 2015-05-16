Додано: Суб 19 лют, 2022 23:07

budivelnik написав: sequence написав: Кто нам подкинет пару гривен на АЭС, вы не в курсе? Кто нам подкинет пару гривен на АЭС, вы не в курсе? А може перестанете надіяти на когось? і звернете увагу на власні сили

1 Кожен домовласник неутепленого житла ( а такого в нас 70%) може знайти 20000-50000 грн на утеплення(ціна для багатоповерхівок, бо приватний будиночок утеплити в рази дорожче) - отримаємо на виході

10 млн власників неутеплених квартир * 2000 доларів=20 млрд доларів власних інвестицій у власне житло ,

а - зекономлять на опаленні самі і з зекономлених погасять кредити

б - в масштабах України зекономлять приблизно 4 млрд м3 споживання газу щороку

2 Кожен сотий домовласник , може за 100 000 грн , поставити собі фотопанелі потужністю в 3-5Квт і з акамулятором на 10 Квт*годин

а - 0,1 млн домовласників*10Квт*годин генерації в день*365 днів=365000Мвт*годин



І все

Не треба Вам нікого, бо у Вас все є...

А може перестанете надіяти на когось? і звернете увагу на власні сили1 Кожен домовласник неутепленого житла ( а такого в нас 70%) може знайти 20000-50000 грн на утеплення(ціна для багатоповерхівок, бо приватний будиночок утеплити в рази дорожче) - отримаємо на виході10 млн власників неутеплених квартир * 2000 доларів=20 млрд доларів власних інвестицій у власне житло ,а - зекономлять на опаленні самі і з зекономлених погасять кредитиб - в масштабах України зекономлять приблизно 4 млрд м3 споживання газу щороку2 Кожен сотий домовласник , може за 100 000 грн , поставити собі фотопанелі потужністю в 3-5Квт і з акамулятором на 10 Квт*година - 0,1 млн домовласників*10Квт*годин генерації в день*365 днів=365000Мвт*годинІ всеНе треба Вам нікого, бо у Вас все є...

В теорії все складно виходить, а на практиці маємо:1) утеплення геть нічого не дасть в теперішніх умовах, бо скільки б мешканьці багатоповерхівок не намагалися економити тепло, власникам єнергокомпаній, ТЕС, котелень і т.і. це до лампочки-вони хочуть збільшувати а не зменшувати свій грошовий потік, тому "протискають" усілякі законотворчі "новації" на кшталт "мінімальне споживання", цілорічна абонплата на всі послуги, внесення у собівартість тепла своєї неефективності та небажання проводити будь які реконструкції і т.д.Ви сподіваєтесь їх перемогти без зміни концепції розвитку держави? Надежды юношей питают!"2)Ви вже встановили собі СЕС? Якщо так, то мали б знати що:а) 3-5 кВт це взагалі ні про що-вони у вас будуть тільки при сонячній погоді і при цьому тільки 2-5 годин на добу. Сховалося сонечко за хмару, виробіток миттєво падає, а ваша побутова техніка на таке не згодна.Тому потрібно встановлювати панелі з запасом по потужності у 3-5-10 разів від вашого "планового" споживання. І все одно, в періоди пікового навантаження вранці та ввечері панелі майже нічого не виробляють, а значить вносять ще більший дисбаланс в енергосистему країни. Властники великих СЕС окремим рядком вносять плату за такі небаланси і для побудови таких станцій існують суттєві обмеження. Якщо ж навіть кожен сотий домовласник почне на свій розсуд ліпити панелі де заманеться, небаланси ще збільшаться і хто та за чий рахунок має те "вирівнювати"? АЕС тут аж ніяк не помічник.б) Про ак. на 10 кВт годин- це ну дууууже не бюджетна штука, якщо звісно не встановлювати усілякий непотріб. Поцікавтеся скільки коштує наприклад ЛУна від Хуавею на таку потужність-порахувавши економіку проекту швидко перехочеться купляти такий девайс. А відносно дешеві свинцеві ак. навіть "модні" гелеві, як показує практика проживуть не більше 1-2 років при інтенсивній експлуатації, а буває і того менше.Якби все було так просто і вигідно-весь світ уже б давно це робив.Отака куйня малята.