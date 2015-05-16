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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Нед 20 лют, 2022 14:07
Denik написав: drevlyanin написав:
Ні, не так. Я теж дещо зробив і ще буду робити в цьому напрямку. Але ми ж наче про економіку процесу а не -хочу бути передовим та "зеленим" за будь які гроші. Купити єлектрокар за 40-100 куе
задля економії ее. в будинку= 500 і навіть 1500 грн/місяць ну якось не дуже, та й мало кому під силу.
На такі цифри вийшов і я. В країнах ЕС та США "зелений перехід" коштуватиме десь 100 тис. доларів на домогосподарство. В Україні - трохи дешевше (десь удвічі), бо у населення немає шизи купляти авто лише після автосалону і в кредит та значна доля атомної енергетики і немає німецької шизи щодо будівництва нових АЕС або ГАЕС. Та й зеленої генерації вже збудовано на 10 мільярдів доларів.
Здесь Вы правы:
Украинцам придётся платить в 2 раза больше, за новые АКБ.
И систему зацикливающую на энергосистему домохозяйства.
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Kudrjavuy
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Додано: Нед 20 лют, 2022 15:02
zРадио написав:
У нас под ногами много возможностей, и не только солома. Но для их монетизации нужны длинные деньги. Вы полнейший бред пишете про сроки окупаемости 3-6 месяцев. Все подобные улучшения бизнес реализовал без ваших советов - его менеджеры и инженеры понимают то, чем занимаются, гораздо лучше диванных советников.
На самом деле сроки окупаемости по проектам энергоперехода - не менее 3-х лет, но если применить ставку дисконтирования на уровне 15% годовых, как этого требуют инвесторы, то кэшфлоу выйдет в ноль в лучшем случае через 5-7 лет, в худшем - через 10-15
А якщо під державні програми енергозбереження/енергоефективності під 10% в грн. при інфляції 10%?
А якщо кредити від ЄБРР та ЄС під 1% в євро?
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Додано: Нед 20 лют, 2022 15:05
Hotab написав: drevlyanin написав:
Вы например знаете, где будете жить/работать через два десятка лет?
На Филиппинах с местной мулаткой. Но до этого времени надо нахомячить 100-150 куе. Чтоб там рыбачить в свое удовольствие на човныку и ни о чем не переживать.
По сабжу: я думаю, что прогноз цены э/э играет роль. Не будет дальше 5 грн. Выше.
це плагіант мого плану, Хотаб май совість
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Додано: Нед 20 лют, 2022 15:15
flyman написав: Hotab написав: drevlyanin написав:
Вы например знаете, где будете жить/работать через два десятка лет?
На Филиппинах с местной мулаткой. Но до этого времени надо нахомячить 100-150 куе. Чтоб там рыбачить в свое удовольствие на човныку и ни о чем не переживать.
По сабжу: я думаю, что прогноз цены э/э играет роль. Не будет дальше 5 грн. Выше.
це плагіант мого плану, Хотаб май совість
Их там больше , чем одна. Тебе хватит.
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Hotab
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Додано: Нед 20 лют, 2022 15:21
Kudrjavuy написав:
Вы, не представляете, что в Украине то же существует свой, даже Законодательно регламентированный отопительный сезон.
І він до +8 градусів, а не до 15 травня, як в москві.
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Додано: Нед 20 лют, 2022 15:24
Kudrjavuy написав:
Украинцам придётся платить в 2 раза больше, за новые АКБ.
И систему зацикливающую на энергосистему домохозяйства.
Укргідроенерго - лідер з надання послуг на балансуючому ринку планує збудувати 2500 МВт ГЕС/ГАЕС і всього 200 МВт акамуляторних сторедж. ДТЕК теж спробував акумулятори - поки не планує масового впровадження.
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Додано: Нед 20 лют, 2022 15:25
Kudrjavuy написав:
Вы, знаете, многие даже х..и сосают, но другим не навязывают.
На здоров'я.
Але я не підтримую ДВЗ-автовласників, які з кожної заправки фінансують росію.
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