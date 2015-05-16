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Ринок енергоносіїв
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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 190191192193
Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 15:15

  flyman написав:
  Hotab написав:
  drevlyanin написав:Вы например знаете, где будете жить/работать через два десятка лет?

На Филиппинах с местной мулаткой. Но до этого времени надо нахомячить 100-150 куе. Чтоб там рыбачить в свое удовольствие на човныку и ни о чем не переживать.

По сабжу: я думаю, что прогноз цены э/э играет роль. Не будет дальше 5 грн. Выше.

це плагіант мого плану, Хотаб май совість


Их там больше , чем одна. Тебе хватит.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 15:21

Re: Ринок енергоносіїв в контексті

  Kudrjavuy написав:Вы, не представляете, что в Украине то же существует свой, даже Законодательно регламентированный отопительный сезон.

І він до +8 градусів, а не до 15 травня, як в москві.
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 15:24

Re: Ринок енергоносіїв в контексті

  Kudrjavuy написав:Украинцам придётся платить в 2 раза больше, за новые АКБ.
И систему зацикливающую на энергосистему домохозяйства.

Укргідроенерго - лідер з надання послуг на балансуючому ринку планує збудувати 2500 МВт ГЕС/ГАЕС і всього 200 МВт акамуляторних сторедж. ДТЕК теж спробував акумулятори - поки не планує масового впровадження.
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 15:25

Re: Ринок енергоносіїв в контексті

  Kudrjavuy написав:Вы, знаете, многие даже х..и сосают, но другим не навязывают.

На здоров'я.
Але я не підтримую ДВЗ-автовласників, які з кожної заправки фінансують росію.
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 15:50

  Hotab написав:
  flyman написав:
  Hotab написав:На Филиппинах с местной мулаткой. Но до этого времени надо нахомячить 100-150 куе. Чтоб там рыбачить в свое удовольствие на човныку и ни о чем не переживать.

По сабжу: я думаю, что прогноз цены э/э играет роль. Не будет дальше 5 грн. Выше.

це плагіант мого плану, Хотаб май совість


Их там больше , чем одна. Тебе хватит.

можна в Африці/Кенії
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 21 лют, 2022 11:22

  Denik написав:
  Kudrjavuy написав:Вы, знаете, многие даже х..и сосают, но другим не навязывают.

На здоров'я.
Але я не підтримую ДВЗ-автовласників, які з кожної заправки фінансують росію.

если вся страна неожиданно пересядет на электро, то никаких АЭС/гэс/тэс/сэс не хватит.
я уже не говорю о таком количестве частных домов с розеткой.
Мне, например, с 6го этажа несколько неудобно заряжаться, потому гибрид наше все.
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