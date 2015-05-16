Бггг. Как раз пишу. Но не байку, а важные уточнения.
А вы попуститесь, наконец. Выглядите уже настоящим посмешищем - вам Нафтогаз (импортер) говорит, сколько импортного газа ему понадобится... Нет, всезнайке по барабану - он лучше осведомлен
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Сер 23 лют, 2022 23:09
Бггг. Как раз пишу. Но не байку, а важные уточнения.
А вы попуститесь, наконец. Выглядите уже настоящим посмешищем - вам Нафтогаз (импортер) говорит, сколько импортного газа ему понадобится... Нет, всезнайке по барабану - он лучше осведомлен
Додано: Сер 23 лют, 2022 23:30
Re: Ринок енергоносіїв в контексті
Перейдемо до опалювального сезону - подивимось. Поки збувається мій перший прогноз - про фінішні запаси без урахування імпорту. І він принаймні на порядок точніший за Ващі 7 млрд. куб. м.
Я на нагадаю, що навесні-влітку видобуток перевищує відбір, сумарно на кілька мільярдів кубів + 3-4 млрд. куб. м. дає 17 - на початок сезону відбору, по факту більше і не треба.
Додано: Сер 23 лют, 2022 23:45
Это уже обсуждалось - импорт идет. Плюс с погодой очень повезло, что нашаманить вы не могли. Просто проигнорировали риски, как делаете всегда в оправдание кукурузной бравады
Я очень сомневаюсь, что Витренко мог это проигнорировать, если об этом в курсе и вы, и я, и большинство участников ветки. Правда, стоит отметить, что профицит внутренней добычи над потреблением в нормальных экономических условиях (когда производство не ограничивается из-за недоступности газа) небольшой
Додано: П'ят 25 лют, 2022 15:39
Re: Ринок енергоносіїв в контексті
Цікаво, чи Європа й досі купує у Московії газ-нафту?
Вже ж тепло... Я понад тиждень як перестав опалюватись (і так добре).
А якщо і далі купує, то цікаво, а що заважає Європі висунути просту, доступну вимогу "газ-нафту отримуємо лише через укр.труби, і лише за умови незмінності укр.влади, аж до виборів...; або не отримуємо взагалі -- вдавіться ними..."
Додано: П'ят 25 лют, 2022 18:29
Re: Ринок енергоносіїв в контексті
не просто купує, а ПОСИЛЕННО смокче
Додано: Суб 26 бер, 2022 09:09
Re: Ринок енергоносіїв в контексті
Трохи подивився дані – все закрито. Відкрито лише запаси газу, які досить точно відповідають моїм прогнозам.
Відбір з ПХГ - мінімальний. Це означає, шо газ мінімально використовується як паливо ТЕС. Десь 25% електрики стало непотрібно через неможливість масово експортувати ЗРС. Видобуток вугілля якось працює, але основа - це АЕС+ГЕС/ГАЕС+ВДЕ. Можливо, що трохи вугілля підвозять з Польщі.
В цілому ситуація виглядає так, що енергетична криза Україні не загрожує через достатнє виробництво АЕС, споживання що зменшилося та через те що нам організують будь-які гуманітарні поставки енергії.
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