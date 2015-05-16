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Ринок енергоносіїв
в контексті

Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 199200201202
Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 23:07

  asti написав:Наивные, вы что не понимаете, что координаты всех наших газодобычающих скважин, есть у русских, то же и с газовыми хранилищами, а теперь подумайте, когда туда прилетят калибры - ноябрь, декабрь, январь... ваш вариант?

С учетом, что оно все чаще летает вот так:
то вот они цели на ноябрь, декабрь, январь...
ol_zy
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