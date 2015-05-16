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Ринок енергоносіїв
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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 199200201202
Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 23:07

  asti написав:Наивные, вы что не понимаете, что координаты всех наших газодобычающих скважин, есть у русских, то же и с газовыми хранилищами, а теперь подумайте, когда туда прилетят калибры - ноябрь, декабрь, январь... ваш вариант?

С учетом, что оно все чаще летает вот так:
то вот они цели на ноябрь, декабрь, январь...
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 08:18

  Mirax написав:
  Xenon написав:
Один из крупнейших банков мира J.P. Morgan призвал опустить официальный курс гривни с 29,25 грн/$ до 35-35,6 грн/$.
Морганам вже кортить зайти в Україну по вигідному курсу? Ці нюхом чують прибиля!
Мабуть хочуть придбати Лисичанський НПЗ з дисконтом... ;) ;)
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 08:59

  asti написав:Мабуть хочуть придбати Лисичанський НПЗ з дисконтом... ;) ;)

У нас після війни таких Лисичанських НПЗ буде тьма. Святе місце порожнім не буває. Вони бачуть, до чого все йде. "Забезпечте капіталу 10% прибутку, і капітал згідний на всяке застосування, при 20% він стає жвавішим, при 50% позитивно готовий зламати собі голову..."
Востаннє редагувалось Mirax в Чет 30 чер, 2022 09:13, всього редагувалось 1 раз.
Mirax
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 09:13

  Mirax написав:
  asti написав:Мабуть хочуть придбати Лисичанський НПЗ з дисконтом... ;) ;)
У нас після війни таких Лисичанських НПЗ буде тьма. Святе місце порожнім не буває. Вони бачуть, до чого все йде. "...дайте капіталу 50% прибутку, і він готовий позитивно зламати собі голову..."
Навіщо нам тьма тих НПЗ, якщо нема своєї нафти??!
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 09:15

  asti написав:Навіщо нам тьма тих НПЗ, якщо нема своєї нафти??!

У нас і газу свого нема, ой бідні ми та нещасні. :lol:
Mirax
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 09:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Mirax написав:Забезпечте капіталу 10% прибутку,

Це прибуток на мiсяць?
Евгений Н.
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 13:47

  asti написав:
  Mirax написав:Морганам вже кортить зайти в Україну по вигідному курсу? Ці нюхом чують прибиля!
Мабуть хочуть придбати Лисичанський НПЗ з дисконтом... ;) ;)
НПЗ же вроде рашистам принадлежал и давным-давно был ими застопорен "на ремонт", не?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 17:09

  flysoulfly написав:
  asti написав:
  Mirax написав:Морганам вже кортить зайти в Україну по вигідному курсу? Ці нюхом чують прибиля!
Мабуть хочуть придбати Лисичанський НПЗ з дисконтом...
НПЗ же вроде рашистам принадлежал и давным-давно был ими застопорен "на ремонт", не?
Да-да, судя по последним сводкам они очень активно его ремонтируют - видать действительно к продаже готовят))
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 17:57

  Евгений Н. написав:
  Mirax написав:Забезпечте капіталу 10% прибутку,
Це прибуток на мiсяць?
Для власника капіталу
в 0-100000 грн - так в місяць
1 млн - 100 млн грн - в рік
від 1 млрд доларів - і за три роки добре...
budivelnik
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  #<1 ... 199200201202
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