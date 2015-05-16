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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: П'ят 24 чер, 2022 23:07
asti написав:
Наивные, вы что не понимаете, что координаты всех наших газодобычающих скважин, есть у русских, то же и с газовыми хранилищами, а теперь подумайте, когда туда прилетят калибры - ноябрь, декабрь, январь... ваш вариант?
С учетом, что оно все чаще летает вот так:
то вот они цели на ноябрь, декабрь, январь...
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Додано: Чет 30 чер, 2022 08:59
У нас після війни таких Лисичанських НПЗ буде тьма. Святе місце порожнім не буває. Вони бачуть, до чого все йде. "Забезпечте капіталу 10% прибутку, і капітал згідний на всяке застосування, при 20% він стає жвавішим, при 50% позитивно готовий зламати собі голову..."
Востаннє редагувалось Mirax
в Чет 30 чер, 2022 09:13, всього редагувалось 1 раз.
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Mirax
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Додано: Чет 30 чер, 2022 09:13
Mirax написав:
У нас після війни таких Лисичанських НПЗ буде тьма. Святе місце порожнім не буває. Вони бачуть, до чого все йде. "...дайте капіталу 50% прибутку, і він готовий позитивно зламати собі голову..."
Навіщо нам тьма тих НПЗ, якщо нема своєї нафти??!
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asti
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Додано: Чет 30 чер, 2022 09:48
Mirax написав:
Забезпечте капіталу 10% прибутку,
Це прибуток на мiсяць?
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Евгений Н.
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Додано: Чет 30 чер, 2022 13:47
НПЗ же вроде рашистам принадлежал и давным-давно был ими застопорен "на ремонт", не?
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flysoulfly
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Додано: Чет 30 чер, 2022 17:09
flysoulfly написав: asti написав: Mirax написав:
Морганам вже кортить зайти в Україну по вигідному курсу? Ці нюхом чують прибиля!
Мабуть хочуть придбати Лисичанський НПЗ з дисконтом...
НПЗ же вроде рашистам принадлежал и давным-давно был ими застопорен "на ремонт", не?
Да-да, судя по последним сводкам они очень активно его ремонтируют - видать действительно к продаже готовят))
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asti
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Додано: Чет 30 чер, 2022 17:57
Евгений Н. написав: Mirax написав:
Забезпечте капіталу 10% прибутку,
Це прибуток на мiсяць?
Для власника капіталу
в 0-100000 грн - так в місяць
1 млн - 100 млн грн - в рік
від 1 млрд доларів - і за три роки добре...
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budivelnik
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Додано: Суб 02 лип, 2022 14:29
Я вот и думаю, не потому ли они Харьков так сильно взять пытаются, что там у нас 40% своей газодобычи расположено. Вообще страшно думать о предстоящей зиме. И границы наглухо перекрыты, наверное по такой логике "если уж и замерзать, так всем вместе".
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sailed
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