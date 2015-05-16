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На грани: «Нафтогаз» запросил у государства субсидию на 150 млрд гривен
Украинский «Нафтогаз» запросил у Кабмина 150 млрд гривен из госбюджета, иначе компания не сможет закачать газ на зиму. Такое письмо отправил в правительство Украины глава компании Юрий Витренко.
«По решению правительства в подземных хранилищах к 1 октября должно быть 19 млрд куб.м газа. На сегодняшний день, учитывая 1 млрд собственной добычи в месяц, запас в ПХГ вырос до 11,5 млрд – к октябрю такими темпами можно увеличить объем лишь ориентировочно до 14 млрд куб.м. Чтобы выполнить задачу правительства и достичь отметки в 19 млрд кубов, НАК нужно импортировать еще 5,6 млрд куб.м. Учитывая уровень цен газа в Европе, на это потребуется 250 млрд гривен», — указано в письме.
Ранее «Нафтогаз» заявил кредиторам о возможной приостановке внешних платежей.
Если «Нафтогаз» не найдёт деньги, украинцы останутся зимой без газа. Да и даже если деньги найдутся - захочет ли Европа продавать газ Киеву - тоже вопрос открытый. Помимо этого на Украине упал уровень добычи газа и снизились поставки угля для ТЭЦ и ТЭС. Это все ставит под угрозу следующий отопительный сезон, подготовку к которому обычно начинают весной. С одной стороны, Украина существенно сократила потребление газа за счёт остановки или разрушения ряда промышленных предприятий. С другой — порты, через которые завозился уголь, заблокированы.
На грани: «Нафтогаз» запросил у государства субсидию на 150 млрд гривен
Украинский «Нафтогаз» запросил у Кабмина 150 млрд гривен из госбюджета, иначе компания не сможет закачать газ на зиму. Такое письмо отправил в правительство Украины глава компании Юрий Витренко.
«По решению правительства в подземных хранилищах к 1 октября должно быть 19 млрд куб.м газа. На сегодняшний день, учитывая 1 млрд собственной добычи в месяц, запас в ПХГ вырос до 11,5 млрд – к октябрю такими темпами можно увеличить объем лишь ориентировочно до 14 млрд куб.м. Чтобы выполнить задачу правительства и достичь отметки в 19 млрд кубов, НАК нужно импортировать еще 5,6 млрд куб.м. Учитывая уровень цен газа в Европе, на это потребуется 250 млрд гривен», — указано в письме.
Ранее «Нафтогаз» заявил кредиторам о возможной приостановке внешних платежей.
Если «Нафтогаз» не найдёт деньги, украинцы останутся зимой без газа. Да и даже если деньги найдутся - захочет ли Европа продавать газ Киеву - тоже вопрос открытый. Помимо этого на Украине упал уровень добычи газа и снизились поставки угля для ТЭЦ и ТЭС. Это все ставит под угрозу следующий отопительный сезон, подготовку к которому обычно начинают весной. С одной стороны, Украина существенно сократила потребление газа за счёт остановки или разрушения ряда промышленных предприятий. С другой — порты, через которые завозился уголь, заблокированы.
из русского ТГ канала. Фейк или нет хз
почти все данные так или иначе мелькали в инете.
тек остатки - 11,5 млрд м3. план 19 млрд м3 - есть. заведомо завышенный. прошлый год стартовали с 18, закончили с 9 млрд м3.
сколько нужно, чтобы пройти зиму при сниженном объеме потребления, - вменяемых прогнозов не видел. текущий импорт до 3-4 млн м3 в день - для закачки очень мало. сколько закачивают из внутренней добычи - данных нет.
то, что Нафтогаз клянчит деньги - это обычная история. причем клянчит с большим запасом, намного больше, чем надо для закупки. опять же была цена 1000 дол/т м3 - не покупали, покупаем, когда цена больше 1500 дол. очень "эффективный" менеджмент...
На грани: «Нафтогаз» запросил у государства субсидию на 150 млрд гривен
Украинский «Нафтогаз» запросил у Кабмина 150 млрд гривен из госбюджета, иначе компания не сможет закачать газ на зиму. Такое письмо отправил в правительство Украины глава компании Юрий Витренко.
«По решению правительства в подземных хранилищах к 1 октября должно быть 19 млрд куб.м газа. На сегодняшний день, учитывая 1 млрд собственной добычи в месяц, запас в ПХГ вырос до 11,5 млрд – к октябрю такими темпами можно увеличить объем лишь ориентировочно до 14 млрд куб.м. Чтобы выполнить задачу правительства и достичь отметки в 19 млрд кубов, НАК нужно импортировать еще 5,6 млрд куб.м. Учитывая уровень цен газа в Европе, на это потребуется 250 млрд гривен», — указано в письме.
Ранее «Нафтогаз» заявил кредиторам о возможной приостановке внешних платежей.
Если «Нафтогаз» не найдёт деньги, украинцы останутся зимой без газа. Да и даже если деньги найдутся - захочет ли Европа продавать газ Киеву - тоже вопрос открытый. Помимо этого на Украине упал уровень добычи газа и снизились поставки угля для ТЭЦ и ТЭС. Это все ставит под угрозу следующий отопительный сезон, подготовку к которому обычно начинают весной. С одной стороны, Украина существенно сократила потребление газа за счёт остановки или разрушения ряда промышленных предприятий. С другой — порты, через которые завозился уголь, заблокированы.
из русского ТГ канала. Фейк или нет хз
Як не дивно, але Нафтогаз в особі Вітренко намагався самостiйно отримати кошти на закупівлю газу від США. В той же час
Украина по состоянию на середину июля накопила в своих подземных хранилищах (ПХГ) 11,3 млрд куб. м природного газа, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания Кабинета министров в пятницу.
По его словам, запасы угля на складах электростанций Украины на середину июля составляют 1,5 млн тонн, "Продолжаем наращивать и собственную добычу.