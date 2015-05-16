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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 200201202203
Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 16:07

На грани: «Нафтогаз» запросил у государства субсидию на 150 млрд гривен

Украинский «Нафтогаз» запросил у Кабмина 150 млрд гривен из госбюджета, иначе компания не сможет закачать газ на зиму. Такое письмо отправил в правительство Украины глава компании Юрий Витренко.

«По решению правительства в подземных хранилищах к 1 октября должно быть 19 млрд куб.м газа. На сегодняшний день, учитывая 1 млрд собственной добычи в месяц, запас в ПХГ вырос до 11,5 млрд – к октябрю такими темпами можно увеличить объем лишь ориентировочно до 14 млрд куб.м. Чтобы выполнить задачу правительства и достичь отметки в 19 млрд кубов, НАК нужно импортировать еще 5,6 млрд куб.м. Учитывая уровень цен газа в Европе, на это потребуется 250 млрд гривен», — указано в письме.

Ранее «Нафтогаз» заявил кредиторам о возможной приостановке внешних платежей.

Если «Нафтогаз» не найдёт деньги, украинцы останутся зимой без газа. Да и даже если деньги найдутся - захочет ли Европа продавать газ Киеву - тоже вопрос открытый. Помимо этого на Украине упал уровень добычи газа и снизились поставки угля для ТЭЦ и ТЭС. Это все ставит под угрозу следующий отопительный сезон, подготовку к которому обычно начинают весной. С одной стороны, Украина существенно сократила потребление газа за счёт остановки или разрушения ряда промышленных предприятий. С другой — порты, через которые завозился уголь, заблокированы.
из русского ТГ канала. Фейк или нет хз
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 17:48

  vitaliian написав:
На грани: «Нафтогаз» запросил у государства субсидию на 150 млрд гривен

Украинский «Нафтогаз» запросил у Кабмина 150 млрд гривен из госбюджета, иначе компания не сможет закачать газ на зиму. Такое письмо отправил в правительство Украины глава компании Юрий Витренко.

«По решению правительства в подземных хранилищах к 1 октября должно быть 19 млрд куб.м газа. На сегодняшний день, учитывая 1 млрд собственной добычи в месяц, запас в ПХГ вырос до 11,5 млрд – к октябрю такими темпами можно увеличить объем лишь ориентировочно до 14 млрд куб.м. Чтобы выполнить задачу правительства и достичь отметки в 19 млрд кубов, НАК нужно импортировать еще 5,6 млрд куб.м. Учитывая уровень цен газа в Европе, на это потребуется 250 млрд гривен», — указано в письме.

Ранее «Нафтогаз» заявил кредиторам о возможной приостановке внешних платежей.

Если «Нафтогаз» не найдёт деньги, украинцы останутся зимой без газа. Да и даже если деньги найдутся - захочет ли Европа продавать газ Киеву - тоже вопрос открытый. Помимо этого на Украине упал уровень добычи газа и снизились поставки угля для ТЭЦ и ТЭС. Это все ставит под угрозу следующий отопительный сезон, подготовку к которому обычно начинают весной. С одной стороны, Украина существенно сократила потребление газа за счёт остановки или разрушения ряда промышленных предприятий. С другой — порты, через которые завозился уголь, заблокированы.
из русского ТГ канала. Фейк или нет хз

почти все данные так или иначе мелькали в инете.

тек остатки - 11,5 млрд м3.
план 19 млрд м3 - есть. заведомо завышенный. прошлый год стартовали с 18, закончили с 9 млрд м3.

сколько нужно, чтобы пройти зиму при сниженном объеме потребления, - вменяемых прогнозов не видел. текущий импорт до 3-4 млн м3 в день - для закачки очень мало. сколько закачивают из внутренней добычи - данных нет.

уже писал, что частные газодобытчики не хотят закачивать газ, - боятся, что зимой могут просто конфисковать или купить по неизвестной цене
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5458936#p5458936

то, что Нафтогаз клянчит деньги - это обычная история. причем клянчит с большим запасом, намного больше, чем надо для закупки. опять же была цена 1000 дол/т м3 - не покупали, покупаем, когда цена больше 1500 дол. очень "эффективный" менеджмент...
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 22:06

  vitaliian написав:
На грани: «Нафтогаз» запросил у государства субсидию на 150 млрд гривен

Украинский «Нафтогаз» запросил у Кабмина 150 млрд гривен из госбюджета, иначе компания не сможет закачать газ на зиму. Такое письмо отправил в правительство Украины глава компании Юрий Витренко.

«По решению правительства в подземных хранилищах к 1 октября должно быть 19 млрд куб.м газа. На сегодняшний день, учитывая 1 млрд собственной добычи в месяц, запас в ПХГ вырос до 11,5 млрд – к октябрю такими темпами можно увеличить объем лишь ориентировочно до 14 млрд куб.м. Чтобы выполнить задачу правительства и достичь отметки в 19 млрд кубов, НАК нужно импортировать еще 5,6 млрд куб.м. Учитывая уровень цен газа в Европе, на это потребуется 250 млрд гривен», — указано в письме.

Ранее «Нафтогаз» заявил кредиторам о возможной приостановке внешних платежей.

Если «Нафтогаз» не найдёт деньги, украинцы останутся зимой без газа. Да и даже если деньги найдутся - захочет ли Европа продавать газ Киеву - тоже вопрос открытый. Помимо этого на Украине упал уровень добычи газа и снизились поставки угля для ТЭЦ и ТЭС. Это все ставит под угрозу следующий отопительный сезон, подготовку к которому обычно начинают весной. С одной стороны, Украина существенно сократила потребление газа за счёт остановки или разрушения ряда промышленных предприятий. С другой — порты, через которые завозился уголь, заблокированы.
из русского ТГ канала. Фейк или нет хз

Як не дивно, але Нафтогаз в особі Вітренко намагався самостiйно отримати кошти на закупівлю газу від США.
В той же час
Украина по состоянию на середину июля накопила в своих подземных хранилищах (ПХГ) 11,3 млрд куб. м природного газа, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания Кабинета министров в пятницу.

По его словам, запасы угля на складах электростанций Украины на середину июля составляют 1,5 млн тонн, "Продолжаем наращивать и собственную добычу.

https://interfax.com.ua/news/economic/846236.html
Так чи інакше, але НГ позашляховики можна було б продати.
копейка
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 01:40

Re: Ринок енергоносіїв в контексті

  копейка написав:Як не дивно, але Нафтогаз в особі Вітренко намагався самостiйно отримати кошти на закупівлю газу від США.
В той же час

Для НГ просити гроші - то звичайна практика. А от імбецилка меркель та угорський фашист орбан доцілувалися з хуйлом, що електрика в Європі коштує 0.6 Євро / кВт. год.
https://www.oree.com.ua/
Denik
 
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