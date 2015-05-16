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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 201202203204
Повідомлення Додано: Нед 21 сер, 2022 22:08

  Игорь Алексеевич написав:
  Denik написав:
  Blink написав:Якщо у Китаї газ, енергетика вцiлом, буде дешевша у рази, то Европа почне переносити свої пiдприємства до Китаю, Iндонезiї, Iндiї тощо!
Це призведе до рецесiї, зросте безробiття та почнуться революцiї.

Так ні в Індії, ні в Китаї, ні в Індонезії газ не буде дешевшим, бо всі вони є імпортерами СПГ. А ціна на ринку буде визначатися вартістю імпортного СПГ який по світу коштує +- однаково.
А от у США газ буде дійсно дешевшим бо для внутрішніх споживачів немає геморою з його скрапленням, доставкою та регазифікацією... Та й вугілля на внутрішньому ринку з профіцитом та й АЕС ніхто не закривав...


немцы не позволят просесть своей экономики. думаю уже зимой пошлют войну в ж....и начнут по мутным схемам покупать у раши газ. я думаю пуйло предложит немцам такую на время низкую цену, что немцы не откажутся, а притом когда ударят морозы и население взбунтуется, что холодно им. французы тоже купят. будет мутка в схеме раша - венгрия - германия.

когда сам мутный, то кругом только мутные схемы и рисуются.

если вдруг немцы и решат покупать газ, то сделают это через Северные потоки.

опять, почему-то все думают, что Европе нравится стоять раком? кому-то нравится, нормальным людям нет. так что к зиме газовый поток из Америки разгонят настолько, что русские свой газ могут продолжать сжигать дальше - х.ли, еще накачают.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 21 сер, 2022 22:33

  Shaman написав:опять, почему-то все думают, что Европе нравится стоять раком? кому-то нравится, нормальным людям нет.

Золотые слова.
Подумалось о разном...
копейка
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Повідомлення Додано: Пон 22 сер, 2022 01:14

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Игорь Алексеевич написав:немцы не позволят просесть своей экономики. думаю уже зимой пошлют войну в ж....и начнут по мутным схемам покупать у раши газ. я думаю пуйло предложит немцам такую на время низкую цену, что немцы не откажутся, а притом когда ударят морозы и население взбунтуется, что холодно им. французы тоже купят. будет мутка в схеме раша - венгрия - германия.

поки що німці всім платять данину: годують наших біженців, дарують нам зброю, купують нафту й газ у хуйла за завищенною ціною, купують вугілля по світу за ціною х5 до нормальних періодів, подарували свої автозбиральні підприємства педерації, як французи проведуть обслуговування своїх АЕС - німці і їм данину платитимуть - куплятимуть електроенергію...
  копейка написав:У 2021 роцi багато чого писали, Вам навіть якось вірили, на жаль.

Передивився свої пости:
Політичні дискусії
Спрогнозовано, що "2-га армія світу" щонайменше на півроку застрягне на Донбасі.
Політичні дискусії
Спрогнозовано, що щось з великих кораблів буде уражено Нептуном.
Політичні дискусії
Спрогнозовано страшний розйоб тисяч танків та ББМ педерації, який вже дійшов до цифри 6 тис...
Denik
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 сер, 2022 01:57

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Політичні дискусії
Ще було спрогнозовано неможливість морської десантної операції РФ а також рекордні втрати в особовому складі...
viewtopic.php?p=5391058#p5391058
Була чітко спрогнозована ефективна робота ППО, яка зупинила польоти пілотованої операції, а ракетні обстріли не мають якого-небудь військового впливу..
І ще була цитата:
  Denik написав:Україна потопить фрегат та великий десантий корабель

- по факту потопили ракетний крейсер, ВДК та буксир...

І нагадаю думки полосатих та інших опонентів
  Zebra написав:На озброєнні немає комплексів Нептун, є тільки відосики для бовдурів, що підтримують корумповану владу.

  d44 написав:Якщо ви не в курсі, в Україні є декілька С-300, але немає ракет для них. і уж точно немає засобів спроможних збити ракету. Ніяких.
Зав'язуйте нести пургу для піонерів. Що може зупиниту ботоксного - економічний зашморг, самому багатому у світі є що втрачати.

  antikkristall написав:Даже если уже есть на вооружении, то можно не сомневаться в том что в ответ на потобленный корабль прилетит раз в десять больше всяких "Калибров" с "Ониксами", поэтому никто ничего топить не будет точно также как и блокировать черноморские порты.

Нагадаю, що ботоксного зупинили не санкції а ЗСУ а Європа досі купує нафту та газ і лише днів 10 як припинила купувати лише вугілля.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 сер, 2022 02:34

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Ну і по енергетичній кризі був дуже чіткий прогноз
viewtopic.php?p=5341118#p5341118
Що підтверджується оптовими цінами електрики 0,6 кВт. год
https://www.oree.com.ua/
Denik
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 сер, 2022 09:04

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:если вдруг немцы и решат покупать газ, то сделают это через Северные потоки.

опять, почему-то все думают, что Европе нравится стоять раком? кому-то нравится, нормальным людям нет. так что к зиме газовый поток из Америки разгонят настолько, что русские свой газ могут продолжать сжигать дальше - х.ли, еще накачают.
У Вас уже зима настала??? Сейчас только август. Помню наш гарант тоже говорил - войны не будет, у нас лучшая в мире разведка, не верьте американской и британской.(( :shock:
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 23:23

Re: Ринок енергоносіїв в контексті

  Игорь Алексеевич написав:немцы не позволят просесть своей экономики. думаю уже зимой пошлют войну в ж....и начнут по мутным схемам покупать у раши газ. я думаю пуйло предложит немцам такую на время низкую цену, что немцы не откажутся, а притом когда ударят морозы и население взбунтуется, что холодно им. французы тоже купят. будет мутка в схеме раша - венгрия - германия.

Економіка Німеччини шукає дно.
Мутна схема купівлі газу по північному потоку зупинилася.
Йдуть розмови про виключення Венгрії з ЄС.
Євро 0.969.

Рельність сувора...
Denik
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 03:41

  Denik написав:
  Игорь Алексеевич написав:немцы не позволят просесть своей экономики. думаю уже зимой пошлют войну в ж....и начнут по мутным схемам покупать у раши газ. я думаю пуйло предложит немцам такую на время низкую цену, что немцы не откажутся, а притом когда ударят морозы и население взбунтуется, что холодно им. французы тоже купят. будет мутка в схеме раша - венгрия - германия.

Економіка Німеччини шукає дно.
Мутна схема купівлі газу по північному потоку зупинилася.
Йдуть розмови про виключення Венгрії з ЄС.
Євро 0.969.

Рельність сувора...

Як там дно?
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