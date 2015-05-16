Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Blink написав:Якщо у Китаї газ, енергетика вцiлом, буде дешевша у рази, то Европа почне переносити свої пiдприємства до Китаю, Iндонезiї, Iндiї тощо! Це призведе до рецесiї, зросте безробiття та почнуться революцiї.
Так ні в Індії, ні в Китаї, ні в Індонезії газ не буде дешевшим, бо всі вони є імпортерами СПГ. А ціна на ринку буде визначатися вартістю імпортного СПГ який по світу коштує +- однаково. А от у США газ буде дійсно дешевшим бо для внутрішніх споживачів немає геморою з його скрапленням, доставкою та регазифікацією... Та й вугілля на внутрішньому ринку з профіцитом та й АЕС ніхто не закривав...
немцы не позволят просесть своей экономики. думаю уже зимой пошлют войну в ж....и начнут по мутным схемам покупать у раши газ. я думаю пуйло предложит немцам такую на время низкую цену, что немцы не откажутся, а притом когда ударят морозы и население взбунтуется, что холодно им. французы тоже купят. будет мутка в схеме раша - венгрия - германия.
когда сам мутный, то кругом только мутные схемы и рисуются.
если вдруг немцы и решат покупать газ, то сделают это через Северные потоки.
опять, почему-то все думают, что Европе нравится стоять раком? кому-то нравится, нормальным людям нет. так что к зиме газовый поток из Америки разгонят настолько, что русские свой газ могут продолжать сжигать дальше - х.ли, еще накачают.
Игорь Алексеевич написав:немцы не позволят просесть своей экономики. думаю уже зимой пошлют войну в ж....и начнут по мутным схемам покупать у раши газ. я думаю пуйло предложит немцам такую на время низкую цену, что немцы не откажутся, а притом когда ударят морозы и население взбунтуется, что холодно им. французы тоже купят. будет мутка в схеме раша - венгрия - германия.
поки що німці всім платять данину: годують наших біженців, дарують нам зброю, купують нафту й газ у хуйла за завищенною ціною, купують вугілля по світу за ціною х5 до нормальних періодів, подарували свої автозбиральні підприємства педерації, як французи проведуть обслуговування своїх АЕС - німці і їм данину платитимуть - куплятимуть електроенергію...
копейка написав:У 2021 роцi багато чого писали, Вам навіть якось вірили, на жаль.
Передивився свої пости: Політичні дискусії Спрогнозовано, що "2-га армія світу" щонайменше на півроку застрягне на Донбасі. Політичні дискусії Спрогнозовано, що щось з великих кораблів буде уражено Нептуном. Політичні дискусії Спрогнозовано страшний розйоб тисяч танків та ББМ педерації, який вже дійшов до цифри 6 тис...
Політичні дискусії Ще було спрогнозовано неможливість морської десантної операції РФ а також рекордні втрати в особовому складі... viewtopic.php?p=5391058#p5391058 Була чітко спрогнозована ефективна робота ППО, яка зупинила польоти пілотованої операції, а ракетні обстріли не мають якого-небудь військового впливу.. І ще була цитата:
Denik написав:Україна потопить фрегат та великий десантий корабель
- по факту потопили ракетний крейсер, ВДК та буксир...
І нагадаю думки полосатих та інших опонентів
Zebra написав:На озброєнні немає комплексів Нептун, є тільки відосики для бовдурів, що підтримують корумповану владу.
d44 написав:Якщо ви не в курсі, в Україні є декілька С-300, але немає ракет для них. і уж точно немає засобів спроможних збити ракету. Ніяких. Зав'язуйте нести пургу для піонерів. Що може зупиниту ботоксного - економічний зашморг, самому багатому у світі є що втрачати.
antikkristall написав:Даже если уже есть на вооружении, то можно не сомневаться в том что в ответ на потобленный корабль прилетит раз в десять больше всяких "Калибров" с "Ониксами", поэтому никто ничего топить не будет точно также как и блокировать черноморские порты.
Нагадаю, що ботоксного зупинили не санкції а ЗСУ а Європа досі купує нафту та газ і лише днів 10 як припинила купувати лише вугілля.
Shaman написав:если вдруг немцы и решат покупать газ, то сделают это через Северные потоки.
опять, почему-то все думают, что Европе нравится стоять раком? кому-то нравится, нормальным людям нет. так что к зиме газовый поток из Америки разгонят настолько, что русские свой газ могут продолжать сжигать дальше - х.ли, еще накачают.
У Вас уже зима настала??? Сейчас только август. Помню наш гарант тоже говорил - войны не будет, у нас лучшая в мире разведка, не верьте американской и британской.((
Игорь Алексеевич написав:немцы не позволят просесть своей экономики. думаю уже зимой пошлют войну в ж....и начнут по мутным схемам покупать у раши газ. я думаю пуйло предложит немцам такую на время низкую цену, что немцы не откажутся, а притом когда ударят морозы и население взбунтуется, что холодно им. французы тоже купят. будет мутка в схеме раша - венгрия - германия.
Економіка Німеччини шукає дно. Мутна схема купівлі газу по північному потоку зупинилася. Йдуть розмови про виключення Венгрії з ЄС. Євро 0.969.
Игорь Алексеевич написав:немцы не позволят просесть своей экономики. думаю уже зимой пошлют войну в ж....и начнут по мутным схемам покупать у раши газ. я думаю пуйло предложит немцам такую на время низкую цену, что немцы не откажутся, а притом когда ударят морозы и население взбунтуется, что холодно им. французы тоже купят. будет мутка в схеме раша - венгрия - германия.
Економіка Німеччини шукає дно. Мутна схема купівлі газу по північному потоку зупинилася. Йдуть розмови про виключення Венгрії з ЄС. Євро 0.969.