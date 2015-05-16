Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Blink написав:Якщо у Китаї газ, енергетика вцiлом, буде дешевша у рази, то Европа почне переносити свої пiдприємства до Китаю, Iндонезiї, Iндiї тощо! Це призведе до рецесiї, зросте безробiття та почнуться революцiї.
Так ні в Індії, ні в Китаї, ні в Індонезії газ не буде дешевшим, бо всі вони є імпортерами СПГ. А ціна на ринку буде визначатися вартістю імпортного СПГ який по світу коштує +- однаково. А от у США газ буде дійсно дешевшим бо для внутрішніх споживачів немає геморою з його скрапленням, доставкою та регазифікацією... Та й вугілля на внутрішньому ринку з профіцитом та й АЕС ніхто не закривав...
немцы не позволят просесть своей экономики. думаю уже зимой пошлют войну в ж....и начнут по мутным схемам покупать у раши газ. я думаю пуйло предложит немцам такую на время низкую цену, что немцы не откажутся, а притом когда ударят морозы и население взбунтуется, что холодно им. французы тоже купят. будет мутка в схеме раша - венгрия - германия.
когда сам мутный, то кругом только мутные схемы и рисуются.
если вдруг немцы и решат покупать газ, то сделают это через Северные потоки.
опять, почему-то все думают, что Европе нравится стоять раком? кому-то нравится, нормальным людям нет. так что к зиме газовый поток из Америки разгонят настолько, что русские свой газ могут продолжать сжигать дальше - х.ли, еще накачают.
Игорь Алексеевич написав:немцы не позволят просесть своей экономики. думаю уже зимой пошлют войну в ж....и начнут по мутным схемам покупать у раши газ. я думаю пуйло предложит немцам такую на время низкую цену, что немцы не откажутся, а притом когда ударят морозы и население взбунтуется, что холодно им. французы тоже купят. будет мутка в схеме раша - венгрия - германия.
поки що німці всім платять данину: годують наших біженців, дарують нам зброю, купують нафту й газ у хуйла за завищенною ціною, купують вугілля по світу за ціною х5 до нормальних періодів, подарували свої автозбиральні підприємства педерації, як французи проведуть обслуговування своїх АЕС - німці і їм данину платитимуть - куплятимуть електроенергію...
копейка написав:У 2021 роцi багато чого писали, Вам навіть якось вірили, на жаль.
Передивився свої пости: Політичні дискусії Спрогнозовано, що "2-га армія світу" щонайменше на півроку застрягне на Донбасі. Політичні дискусії Спрогнозовано, що щось з великих кораблів буде уражено Нептуном. Політичні дискусії Спрогнозовано страшний розйоб тисяч танків та ББМ педерації, який вже дійшов до цифри 6 тис...
Політичні дискусії Ще було спрогнозовано неможливість морської десантної операції РФ а також рекордні втрати в особовому складі... viewtopic.php?p=5391058#p5391058 Була чітко спрогнозована ефективна робота ППО, яка зупинила польоти пілотованої операції, а ракетні обстріли не мають якого-небудь військового впливу.. І ще була цитата:
Denik написав:Україна потопить фрегат та великий десантий корабель
- по факту потопили ракетний крейсер, ВДК та буксир...
І нагадаю думки полосатих та інших опонентів
Zebra написав:На озброєнні немає комплексів Нептун, є тільки відосики для бовдурів, що підтримують корумповану владу.
d44 написав:Якщо ви не в курсі, в Україні є декілька С-300, але немає ракет для них. і уж точно немає засобів спроможних збити ракету. Ніяких. Зав'язуйте нести пургу для піонерів. Що може зупиниту ботоксного - економічний зашморг, самому багатому у світі є що втрачати.
antikkristall написав:Даже если уже есть на вооружении, то можно не сомневаться в том что в ответ на потобленный корабль прилетит раз в десять больше всяких "Калибров" с "Ониксами", поэтому никто ничего топить не будет точно также как и блокировать черноморские порты.
Нагадаю, що ботоксного зупинили не санкції а ЗСУ а Європа досі купує нафту та газ і лише днів 10 як припинила купувати лише вугілля.
Shaman написав:если вдруг немцы и решат покупать газ, то сделают это через Северные потоки.
опять, почему-то все думают, что Европе нравится стоять раком? кому-то нравится, нормальным людям нет. так что к зиме газовый поток из Америки разгонят настолько, что русские свой газ могут продолжать сжигать дальше - х.ли, еще накачают.
У Вас уже зима настала??? Сейчас только август. Помню наш гарант тоже говорил - войны не будет, у нас лучшая в мире разведка, не верьте американской и британской.((
Игорь Алексеевич написав:немцы не позволят просесть своей экономики. думаю уже зимой пошлют войну в ж....и начнут по мутным схемам покупать у раши газ. я думаю пуйло предложит немцам такую на время низкую цену, что немцы не откажутся, а притом когда ударят морозы и население взбунтуется, что холодно им. французы тоже купят. будет мутка в схеме раша - венгрия - германия.
Економіка Німеччини шукає дно. Мутна схема купівлі газу по північному потоку зупинилася. Йдуть розмови про виключення Венгрії з ЄС. Євро 0.969.
Игорь Алексеевич написав:немцы не позволят просесть своей экономики. думаю уже зимой пошлют войну в ж....и начнут по мутным схемам покупать у раши газ. я думаю пуйло предложит немцам такую на время низкую цену, что немцы не откажутся, а притом когда ударят морозы и население взбунтуется, что холодно им. французы тоже купят. будет мутка в схеме раша - венгрия - германия.
Економіка Німеччини шукає дно. Мутна схема купівлі газу по північному потоку зупинилася. Йдуть розмови про виключення Венгрії з ЄС. Євро 0.969.
Через різке зростання цін на енергоносії внаслідок війни Росії проти України Європа втратила близько 1 трлн доларів.
Про це повідомляє Bloomberg.
Приблизно 1 трлн доларів, підрахований агентством на основі ринкових даних, є загальною сумою подорожчання енергії для споживачів і компаній, яке частково, було компенсовано пакетами допомоги.
Навіть з урахуванням збільшення потужностей для імпорту скрапленого природного газу, очікується, що ринок залишатиметься напруженим до 2026 року, коли стануть доступними додаткові виробничі потужності зі США до Катару. Це означає, що перепочинку від високих цін не буде.
Щоб запобігти дефіциту, Європейська Комісія встановила мінімальні цілі для запасів. До 1 лютого резервуари повинні бути заповнені щонайменше на 45%, щоб уникнути виснаження до кінця опалювального сезону. Якщо зима буде м'якою, мета полягає в тому, щоб залишити рівень зберігання на 55% до того часу.
Імпорт ЗПГ до Європи знаходиться на рекордному рівні, а в Німеччині відкриваються нові плавучі термінали для прийому палива. Закупівлі за підтримки уряду допомогли Європі залучити вантажі з Китаю, але холодна погода в Азії та потенційно сильне економічне відновлення після того, як Пекін послабив обмеження щодо Covid, можуть ускладнити це завдання.
Китайський імпорт газу, ймовірно, буде на 7% вище у 2023 році, ніж в цьогоріч, згідно з даними Інституту економіки енергетики Китайської національної морської нафтової корпорації.
Для таких країн, як Німеччина, які покладаються на доступну енергію для виробництва продукції від автомобілів до хімікатів, високі витрати означають втрату конкурентоспроможності на користь США і Китаю. Це чинить тиск на адміністрацію канцлера Олафа Шольца з метою збереження підтримки економіки.
Проблема полягає в тому, щоб знайти баланс між тим, щоб забезпечити роботу заводів і опалення будинків у найближчій перспективі, не знищуючи при цьому стимули для інвестицій у відновлювану енергетику, яка широко розглядається як найбільш стійкий спосіб виходу з енергетичної кризи.