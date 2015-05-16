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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Вів 20 гру, 2022 09:27
budivelnik написав:
Адже гроші нізвідки не ростуть і нікуди не зникають...
ще й як ростуть
легким нажаттям кніпок на компютері америка і європа друкує кілограми вертольотних грошей
скільки хоче і коли захоче
а ви - ні
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greenozon
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