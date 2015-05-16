ще й як ростуть
легким нажаттям кніпок на компютері америка і європа друкує кілограми вертольотних грошей
скільки хоче і коли захоче
а ви - ні
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Вів 20 гру, 2022 09:27
Re: Ринок енергоносіїв в контексті
Додано: Вів 20 гру, 2022 21:20
Ще раз
1 Алярм бо згідно Блумберга - Європа втратила 1 трлн...
2 Я показав що в минулому році педерація отримала стільки ж скільки й в цьому...
3 Гроші друкує не педерація а Європа...
То куди ділись гроші?
Втікли в педерацію - яким чином?
Чи Європа сама надрукувала - сама надруковане в СВОЮ кишеню поклала...
А якщо поклала в свою кишеню - то яка різниця скільки вона ДЛЯ СЕБЕ друкує
Це хоч зрозуміло?
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