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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Вів 20 гру, 2022 09:27
budivelnik написав:
Адже гроші нізвідки не ростуть і нікуди не зникають...
ще й як ростуть
легким нажаттям кніпок на компютері америка і європа друкує кілограми вертольотних грошей
скільки хоче і коли захоче
а ви - ні
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greenozon
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Додано: Вів 20 гру, 2022 21:20
greenozon написав: budivelnik написав: Denik написав:
Європа втратила близько 1 трильйона доларів через зростання цін на енергоносії
От цікаво
педерація до війни мала 1 млрд доларів в день=365 млрд в рік
і зараз мала 1 млрд доларів в день = 365 млрд в рік...
Питання
А куди поділись 1 000 млрд - 365 млрд = 635 млрд які Європа витратила додатково?
Може в кишені Європейських енергетичних компаній?
Адже гроші нізвідки не ростуть і нікуди не зникають...
Подумайте як будете мати час і бажання....
ще й як ростуть
легким нажаттям кніпок на компютері америка і європа друкує кілограми вертольотних грошей
скільки хоче і коли захоче
а ви - ні
Ще раз
1 Алярм бо згідно Блумберга - Європа втратила 1 трлн...
2 Я показав що в минулому році педерація отримала стільки ж скільки й в цьому...
3 Гроші друкує не педерація а Європа...
То куди ділись гроші?
Втікли в педерацію - яким чином?
Чи Європа сама надрукувала - сама надруковане в СВОЮ кишеню поклала...
А якщо поклала в свою кишеню - то яка різниця скільки вона ДЛЯ СЕБЕ друкує
Це хоч зрозуміло?
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budivelnik
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Додано: Пон 26 гру, 2022 15:37
А ось в цифрах ті хто отримав надприбутки
Энергетические компании Запада сегодня получили колоссальный сверхдоход, измеряемый в млрд долларов. Европейские компании в их числе. Первая десятка глобальных энергетических корпораций выглядит следующим образом (в скобках - дополнительный доход этих корпораций за 2022 год, то есть, сверхдоход):
1. 🇺🇸 ExxonMobil – 420 (+47%)
2. 🇬🇧 Shell – 387 (+48%)
3. 🇫🇷 Total – 287 (+56%)
4. 🇺🇸 Chevron – 246 (52%)
5. 🇬🇧 BP – 231 (+41%)
6. 🇺🇸 Marathon Petroleum – 175 (+45%)
7. 🇺🇸 Phillips 66 – 172 (+49%)
8. 🇺🇸 Valero Energy – 172 (+51%)
9. 🇳🇴 Equinor – 158 (+74%)
10. 🇮🇹 Eni – 133 (+54%)
1 Знайдіть тут педерацію
2 Поясніть самі собі
Якщо європейські компанії отримали - то стала Європа біднішою чи багатшою?
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budivelnik
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Додано: Пон 26 гру, 2022 20:12
Звернув увагу, що ТЕЦ в Українці, яку було видно за 40 км своїм димом, зараз не димить. І, наскільки пам'ятаю, не перший тиждень. Її увалили (зверху руйнувань не помітив) , чи нема споживання, то не потрібна і генерація?
Upd: вже прочитав, що був удар ще 10.10.22
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